“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdi
“Inter Mayami” MLSdagi navbatdagi uchrashuvda “Monreal” ustidan ishonchli g‘alaba qozondi. Nu Stadium'da o‘tgan bahsda hisob 20-daqiqada Kasemiro tomonidan ochildi. 37-daqiqada Fabian Xerbers “Monreal”ning yagona golini kiritdi. Biroq keyingi daqiqalarda “Inter Mayami” ustunlikni qo‘ldan bermadi: Lionel Messi 40, 52, 83 va 90+6-daqiqalarda gol urdi, Luis Suares 80-daqiqada, Aleksander Sho esa 89-daqiqada natijani yirik ko‘rinishga keltirdi.
Mezbonlar butun uchrashuv davomida raqib jarima maydoni atrofida ko‘proq vaziyat yaratdi. “Inter Mayami” 18 ta zarba berdi, shundan 12 tasi darvozaga aniq bordi. “Monreal” 6 ta urinish amalga oshirdi va ularning 5 tasi aniq bo‘ldi.
Statistikada to‘p nazorati ham “Inter Mayami” foydasiga qayd etildi. Jamoa to‘pga 55 foiz egalik qildi. “Monreal”da bu ko‘rsatkich 45 foizni tashkil etdi. Paslar bo‘yicha mezbonlar 591 ta, mehmonlar 398 ta uzatma amalga oshirgan. Pas aniqligi esa 91 va 90 foiz bo‘ldi.
O‘yinda “Inter Mayami” 10 marta, “Monreal” 11 marta qoidabuzarlik qildi. Mezbonlar 1 ta, mehmonlar 2 ta sariq kartochka oldi. Qizil kartochka ko‘rsatilmadi. Burchak zarbalari har ikki jamoada 6 tadan bo‘ldi, ofsaydlar esa qayd etilmadi.
…