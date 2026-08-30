«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!
Ispaniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer oynasida navbatdagi muhim bitimni amalga oshirdi. Kataloniyaliklar o‘z tarbiyalanuvchisi, 20 yoshli o‘ng qanot himoyachisi Ektor Fortning San-Sebastyanning «Real Sosedad» klubiga o‘tganini rasman e’lon qildi.
«Ko‘k-anorranglilar» iqtidorli himoyachi bilan to‘liq xayrlashmagan holda, shartnomaga o‘zlari uchun strategik jihatdan nihoyatda muhim bo‘lgan bir nechta maxsus bandlarni kiritishga muvaffaq bo‘lishdi.
8 million yevro, 50% ulush va 20 million yevrolik qaytarib olish huquqi
Transferning moliyaviy tafsilotlari va shartnoma bandlari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Transfer summasi: Oldinroq tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Real Sosedad» yosh himoyachi uchun «Barselona»ga qariyb 8 million yevro to‘laydi;
Qayta sotib olish huquqi (Buy-back): «Barselona» Ektor Fortni kelajakda 20 million yevro evaziga «Real Sosedad»dan to‘g‘ridan to‘g‘ri qayta sotib olish huquqini o‘zida saqlab qoldi;
Keyingi sotuvdan 50% foyda: Agar basklar klubi futbolchini boshqa bir jamoaga sotadigan bo‘lsa, kelajakdagi ehtimoliy transfer summasining naq 50 foizi to‘g‘ridan to‘g‘ri «Barselona» g‘aznasiga kelib tushadi.
«Elche»dagi ijara va Fortning La Ligadagi statistikasi
Ektor Fort o‘tgan mavsumda muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish maqsadida ijara asosida «Elche» sharafini himoya qilgan edi:
14 ta uchrashuv: Yosh himoyachi La Liga doirasida 14 ta bahsda maydonga tushdi;
4 ta samarali harakat: O‘z pozitsiyasiga qaramay, Fort yuqori hujumkorlik ko‘rsatib, 2 ta gol urdi hamda jamoadoshlariga 2 ta golli pas yetkazib berdi.
…