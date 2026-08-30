«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!

·32·Sport
«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!

Ispaniyaning «Barselona» klubi yozgi transfer oynasida navbatdagi muhim bitimni amalga oshirdi. Kataloniyaliklar o‘z tarbiyalanuvchisi, 20 yoshli o‘ng qanot himoyachisi Ektor Fortning San-Sebastyanning «Real Sosedad» klubiga o‘tganini rasman e’lon qildi.

«Ko‘k-anorranglilar» iqtidorli himoyachi bilan to‘liq xayrlashmagan holda, shartnomaga o‘zlari uchun strategik jihatdan nihoyatda muhim bo‘lgan bir nechta maxsus bandlarni kiritishga muvaffaq bo‘lishdi.

8 million yevro, 50% ulush va 20 million yevrolik qaytarib olish huquqi

Transferning moliyaviy tafsilotlari va shartnoma bandlari quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Transfer summasi: Oldinroq tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Real Sosedad» yosh himoyachi uchun «Barselona»ga qariyb 8 million yevro to‘laydi;

  • Qayta sotib olish huquqi (Buy-back): «Barselona» Ektor Fortni kelajakda 20 million yevro evaziga «Real Sosedad»dan to‘g‘ridan to‘g‘ri qayta sotib olish huquqini o‘zida saqlab qoldi;

  • Keyingi sotuvdan 50% foyda: Agar basklar klubi futbolchini boshqa bir jamoaga sotadigan bo‘lsa, kelajakdagi ehtimoliy transfer summasining naq 50 foizi to‘g‘ridan to‘g‘ri «Barselona» g‘aznasiga kelib tushadi.

«Elche»dagi ijara va Fortning La Ligadagi statistikasi

Ektor Fort o‘tgan mavsumda muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish maqsadida ijara asosida «Elche» sharafini himoya qilgan edi:

  • 14 ta uchrashuv: Yosh himoyachi La Liga doirasida 14 ta bahsda maydonga tushdi;

  • 4 ta samarali harakat: O‘z pozitsiyasiga qaramay, Fort yuqori hujumkorlik ko‘rsatib, 2 ta gol urdi hamda jamoadoshlariga 2 ta golli pas yetkazib berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandiBugun, 07:58«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdi«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdiBugun, 07:56“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdi“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdiBugun, 07:34Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiKamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiBugun, 07:31«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladiBugun, 07:28«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)Bugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)