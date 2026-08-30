«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi

·0·Sport
«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi

O‘zbekiston Kubogining 1/8 finali markaziy bahsida Farg‘onaning «Neftchi» klubi o‘z maydonida azaliy raqibi «Paxtakor»ni 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, musobaqaning chorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Uchrashuv yakunlangach, farg‘onaliklar bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, muhim g‘alaba tafsilotlari va jamoa ichidagi murakkab vaziyatlar haqida batafsil to‘xtaldi.

Murabbiyning ta’kidlashicha, ushbu bahs jamoa uchun prinsipial ahamiyatga ega bo‘lgan, chunki «Neftchi» o‘z uyida «Paxtakor»ga ketma-ket ikki marta mag‘lub bo‘lgan edi.

Isitma, og‘riq va jarohatlar ostidagi haqiqiy matonat

Islom Ismoilov tarkibdagi jiddiy muammolarga qaramay, futbolchilarning ko‘rsatgan jasoratini alohida e’tirof etdi:

  • Og‘riq va shamollash bilan kechgan bahs: «Asosiy tarkibda tushgan ko‘plab o‘yinchilarimiz kuchli og‘riq, isitma va shamollash bilan maydonda harakat qildi. Hozirda jamoaning 7 nafar futbolchisi safdan chiqqan bo‘lishiga qaramay, yigitlar haqiqiy matonat va iroda hisobiga g‘alabani ilib ketishdi;

  • Yo‘ldoshevning markazdagi «syurprizi»: Ibrohimxalil Yo‘ldoshevning markazda o‘ynashi taktik reja bilan bog‘liq edi. «Paxtakor»ning xavfli o‘ng qanotini yopish uchun chap qanot futbolchilarimiz bir vaqtda tushirildi. Afsuski, Yo‘ldoshev birinchi taym oxirida muskulini tortib oldi;

  • Bekor qilingan gol va ofsayd bahsi: Murabbiy inobatga olinmagan gol haqida to‘xtalib, TV takrorida ofsayd ko‘rinmaganini, vaziyat to‘liq o‘rganib chiqilishini bildirdi.

«Yutsa hokim va tarkib, yutqazsa murabbiy»: Tanqidlarga munosabat

Matbuot anjumanida bosh murabbiy tanqidlar, g‘alaba omillari va shtabdagi xorijlik mutaxassislarning ketishi bo‘yicha savollarga keskin va ochiq javob qaytardi:

  • Uchta asosiy faktor: «Natija faqat murabbiy yoki faqat homiyning mehnati emas. Homiylik va moliyalashtirish, kuchli tarkib va murabbiy birlashsagina natija bo‘ladi. Hozir “Neftchi”da bu uch faktor a’lo darajada ishlamoqda. Tanqidlarga esa normal qaraymiz;

  • Shtabdagi o‘zgarishlar: Chet ellik murabbiylar (Xuan, Fakundo) shartnomasidagi band sabab Yevropa va Kolumbiya klublaridan tushgan takliflar tufayli ketdi, Gede esa oilaviy sabablarga ko‘ra xayrlashdi. Jamoa shaxslarga emas, bitta g‘oya va falsafaga bog‘lanishi kerak. Bugun men bordirman, ertaga ketarman, lekin o‘yin uslubi o‘zgarmasligi shart».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)Bugun, 07:24Jahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdiJahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdiBugun, 07:21Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:19«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlari«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlariBugun, 07:09«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!Bugun, 00:11«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdi«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdiBugun, 00:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)