Jahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdi

·1·Sport
Jahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdi

Polshaning Poznan shahri mezbonlik qilayotgan baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi dastlabki medalini qo‘lga kiritdi. Dunyoning eng sara va kuchli sportchilari jamlangan ushbu murosasiz musobaqada hamyurtimiz yana bir bor yuqori mahorat namoyish etib, jahon shohsupasiga ko‘tarildi.

Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmatining xabar berishicha, 200 metr masofaga yakkalik kanoe dasturida bahs olib borgan Artur Guliyev keskin kurashlar ostida marraga ikkinchi bo‘lib yetib keldi va Jahon chempionatining kumush medalini naqd qildi.

200 metrlik sprint va shohsupaning ikkinchi pog‘onasi

Musobaqaning eng tezkor va keskin yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan 200 metrlik final bahsi quyidagicha kechdi:

  • Shiddatli start va kurash: Sprint bahslarida dastlabki soniyalardan yuqori tezlik qayd etgan o‘zbekistonlik sportchi yetakchilar safida marra sari intildi;

  • Kumush marra: Finish chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tgan Artur Guliyev O‘zbekiston delegatsiyasining Poznandagi medallar hisobini ochdi va jamoa g‘aznasiga qimmatli kumush medalni taqdim etdi.

Artur Guliyevning dunyo birinchiliklaridagi 4-medali

O‘zbekistonlik mahoratli kanoechining ushbu muvaffaqiyati uning xalqaro maydondagi boy tajribasi va yuqori sinfini yana bir bor isbotladi:

  • Jahon chempionatlaridagi boy kolleksiya: Bunga qadar Artur Guliyev hisobida dunyo birinchiliklarining 2 ta oltin va 1 ta bronza medali mavjud edi;

  • 4-jahon medali: Poznanda qo‘lga kiritilgan kumush sovrin hamyurtimizning Jahon chempionatlaridagi to‘rtinchi shaxsiy medaliga aylandi va uning dunyo elitasidagi o‘rnini yanada mustahkamladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!Lozannadan xushxabar: O‘zbek dzyudochilari «Katta dubulg‘a»da kumush va bronzani qo‘lga kiritdi!Bugun, 07:19«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlari«Liverpul» yulduzi «Siti»ga o‘tmoqda: 85 millionlik mega-transfer tafsilotlariBugun, 07:09«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!«Persepolis»dan yirik g‘alaba: Sergeyev asosiyda, O‘runov esa zaxiradan tushdi!Bugun, 00:11«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdi«Tottenhem»da 2 turda 0 ochko: «Nyukasl» «Tottenhem Stedium»ni zabt etdiBugun, 00:03Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Shanxayda nokautlar yomg‘iri: Favoritlar birin-ketin quladi, Nurmagomedov yer tishladi!Kecha, 23:06UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?UFC pul yomg‘iri yog‘dirdi: Kimlar 100 ming dollar oldi-yu, kimlar mukofotsiz qoldi?Kecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)