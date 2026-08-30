Jahon chempionatida ilk medal: Artur Guliyev O‘zbekistonga kumush sovrin keltirdi
Polshaning Poznan shahri mezbonlik qilayotgan baydarka va kanoeda eshkak eshish bo‘yicha Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi dastlabki medalini qo‘lga kiritdi. Dunyoning eng sara va kuchli sportchilari jamlangan ushbu murosasiz musobaqada hamyurtimiz yana bir bor yuqori mahorat namoyish etib, jahon shohsupasiga ko‘tarildi.
Milliy Olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmatining xabar berishicha, 200 metr masofaga yakkalik kanoe dasturida bahs olib borgan Artur Guliyev keskin kurashlar ostida marraga ikkinchi bo‘lib yetib keldi va Jahon chempionatining kumush medalini naqd qildi.
200 metrlik sprint va shohsupaning ikkinchi pog‘onasi
Musobaqaning eng tezkor va keskin yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan 200 metrlik final bahsi quyidagicha kechdi:
Shiddatli start va kurash: Sprint bahslarida dastlabki soniyalardan yuqori tezlik qayd etgan o‘zbekistonlik sportchi yetakchilar safida marra sari intildi;
Kumush marra: Finish chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tgan Artur Guliyev O‘zbekiston delegatsiyasining Poznandagi medallar hisobini ochdi va jamoa g‘aznasiga qimmatli kumush medalni taqdim etdi.
Artur Guliyevning dunyo birinchiliklaridagi 4-medali
O‘zbekistonlik mahoratli kanoechining ushbu muvaffaqiyati uning xalqaro maydondagi boy tajribasi va yuqori sinfini yana bir bor isbotladi:
Jahon chempionatlaridagi boy kolleksiya: Bunga qadar Artur Guliyev hisobida dunyo birinchiliklarining 2 ta oltin va 1 ta bronza medali mavjud edi;
4-jahon medali: Poznanda qo‘lga kiritilgan kumush sovrin hamyurtimizning Jahon chempionatlaridagi to‘rtinchi shaxsiy medaliga aylandi va uning dunyo elitasidagi o‘rnini yanada mustahkamladi.
…