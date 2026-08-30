Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandi

·34·Sport
Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandi

London shahrida bo‘lib o‘tgan Queensberry promouterlik kompaniyasining katta boks oqshomi super og‘ir vazn toifasida yilning eng dramatik va shov-shuvli to‘qnashuvlaridan biriga guvohlik berdi. Kechaning markaziy bahsida mag‘lubiyatsiz kelayotgan 21 yoshli britaniyalik super-iqtidor Mozes Itauma hamda 34 yoshli tajribali xorvatiyalik Filip Xrgovich bo‘sh (vakant) bo‘lib turgan nufuzli IBF jahon chempionlik kamari uchun ringga ko‘tarildi.

Dastlabki raundlardanoq raqibini nokdaun holatiga tushirib, to‘liq ustunlik qilgan yosh Itauma so‘nggi raundlarda kuch taqsimotida katta xatoga yo‘l qo‘ydi va ringda haqiqiy sensatsiya yuz berdi.

2-raunddagi nokdaundan 8-raunddagi xatogacha

Jang shiddati dastlabki soniyalardan yuqori bo‘lib, to‘qnashuv quyidagicha rivojlandi:

  • Itaumaning chaqmoqdek starti: 21 yoshli britaniyalik bokschi jangni juda faol boshlab, 2-raunddayoq raqibini kuchli zarbalar ostida nokdaunga tushirdi;

  • Tezlik va ustunlik: Itauma tezlik bo‘yicha to‘liq ustunlik qilib, Xrgovichning iyak qismiga bir necha bor aniq va xavfli zarbalar berdi, ammo xorvatiyalik tajribali bokschi ushbu og‘ir bosimga chidab berdi;

  • Hal qiluvchi xato: 8-raundning so‘nggi daqiqasida Itauma raqibini muddatidan oldin yiqitish uchun ketma-ket uzoq hujum uyushtirdi va barcha kuchini sarflab qo‘ydi. Bunga bardosh bergan Xrgovich muvozanatni o‘z tomoniga og‘dira boshladi.

9-raunddagi taslimiyat va sochiq tashlanishi

To‘qqizinchi uch daqiqalikda tashabbus to‘liq Filip Xrgovich tomoniga o‘tdi:

  • Holdan toygan britaniyalik: Butunlay quvvatsizlangan Itauma qo‘llarini ko‘tara olmay qoldi, muvozanatini yo‘qotib arqonlarga suyanib qoldi;

  • Sekundantlarning qarori: Hakam jangni to‘xtatishga hozirlik ko‘rayotgan bir paytda, Mozes Itaumaning burchagi ringga oq sochiq tashladi. Hakam bahsni to‘xtatdi — rasmiy natija: 9-raund, 2-daqiqa 27-soniyada Filip Xrgovich nokaut evaziga g‘alaba qozondi;

  • Tarixiy rekord: Ushbu g‘alaba orqali Filip Xrgovich og‘ir vaznda IBF kamarini qo‘lga kiritib, Xorvatiya tarixidagi ilk jahon chempioni sifatida o‘z nomini tarixga muhrladi.

«Har bir raundni boy berayotgandim»: Xrgovichning samimiy iqrori

Og‘ir zarbalardan omon chiqib, tarixiy muvaffaqiyatga erishgan Xrgovich ringdagi intervyusida hayratini yashirmadi:

«Men har bir raundda yutqazayotgan edim, raqibim mendan ancha ustunroq boks ko‘rsatayotgan edi. G‘alaba qozonish va bu bosimga chidash uchun kuchni qayerdan olganimni o‘zim ham bilmayman», — dedi yangi jahon chempioni.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:30Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiIslam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)