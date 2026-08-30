Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandi
London shahrida bo‘lib o‘tgan Queensberry promouterlik kompaniyasining katta boks oqshomi super og‘ir vazn toifasida yilning eng dramatik va shov-shuvli to‘qnashuvlaridan biriga guvohlik berdi. Kechaning markaziy bahsida mag‘lubiyatsiz kelayotgan 21 yoshli britaniyalik super-iqtidor Mozes Itauma hamda 34 yoshli tajribali xorvatiyalik Filip Xrgovich bo‘sh (vakant) bo‘lib turgan nufuzli IBF jahon chempionlik kamari uchun ringga ko‘tarildi.
Dastlabki raundlardanoq raqibini nokdaun holatiga tushirib, to‘liq ustunlik qilgan yosh Itauma so‘nggi raundlarda kuch taqsimotida katta xatoga yo‘l qo‘ydi va ringda haqiqiy sensatsiya yuz berdi.
2-raunddagi nokdaundan 8-raunddagi xatogacha
Jang shiddati dastlabki soniyalardan yuqori bo‘lib, to‘qnashuv quyidagicha rivojlandi:
Itaumaning chaqmoqdek starti: 21 yoshli britaniyalik bokschi jangni juda faol boshlab, 2-raunddayoq raqibini kuchli zarbalar ostida nokdaunga tushirdi;
Tezlik va ustunlik: Itauma tezlik bo‘yicha to‘liq ustunlik qilib, Xrgovichning iyak qismiga bir necha bor aniq va xavfli zarbalar berdi, ammo xorvatiyalik tajribali bokschi ushbu og‘ir bosimga chidab berdi;
Hal qiluvchi xato: 8-raundning so‘nggi daqiqasida Itauma raqibini muddatidan oldin yiqitish uchun ketma-ket uzoq hujum uyushtirdi va barcha kuchini sarflab qo‘ydi. Bunga bardosh bergan Xrgovich muvozanatni o‘z tomoniga og‘dira boshladi.
9-raunddagi taslimiyat va sochiq tashlanishi
To‘qqizinchi uch daqiqalikda tashabbus to‘liq Filip Xrgovich tomoniga o‘tdi:
Holdan toygan britaniyalik: Butunlay quvvatsizlangan Itauma qo‘llarini ko‘tara olmay qoldi, muvozanatini yo‘qotib arqonlarga suyanib qoldi;
Sekundantlarning qarori: Hakam jangni to‘xtatishga hozirlik ko‘rayotgan bir paytda, Mozes Itaumaning burchagi ringga oq sochiq tashladi. Hakam bahsni to‘xtatdi — rasmiy natija: 9-raund, 2-daqiqa 27-soniyada Filip Xrgovich nokaut evaziga g‘alaba qozondi;
Tarixiy rekord: Ushbu g‘alaba orqali Filip Xrgovich og‘ir vaznda IBF kamarini qo‘lga kiritib, Xorvatiya tarixidagi ilk jahon chempioni sifatida o‘z nomini tarixga muhrladi.
«Har bir raundni boy berayotgandim»: Xrgovichning samimiy iqrori
Og‘ir zarbalardan omon chiqib, tarixiy muvaffaqiyatga erishgan Xrgovich ringdagi intervyusida hayratini yashirmadi:
«Men har bir raundda yutqazayotgan edim, raqibim mendan ancha ustunroq boks ko‘rsatayotgan edi. G‘alaba qozonish va bu bosimga chidash uchun kuchni qayerdan olganimni o‘zim ham bilmayman», — dedi yangi jahon chempioni.
…