Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdi

·30·Sport
Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdi

Xitoyning Shanxay shahrida kechgan UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangida mahalliy jangchi Song Yadong kutilmaganda Umar Nurmagomedovni 2-raundda nokautga uchratib, MMA olamini larzaga soldi. Ushbu sensatsion g‘alabadan so‘ng sobiq UFC chempioni va Nurmagomedovning azaliy raqibi Merab Dvalishvili voqealarga befarq qarab turmadi.

Gruziyalik yakkakurash ustasi mazkur shov-shuvli nokaut aks etgan video ostida qoldirgan qisqa, ammo ko‘p ma’noli reaksiyasi bilan muxlislar va OAV e’tiborini o‘ziga qaratdi.

«Ko‘zlar» emodjisi: Dvalishvilining sirli izohi

Merab Dvalishvili nokaut videosi izohlar bo‘limiga hech qanday ortiqcha so‘zsiz, faqatgina «» (keng ochilgan ko‘zlar) emodjisini yozib qoldirdi:

  • Intriga va istehzo: Muxlislar ushbu reaksiyani Merabning Umarning mag‘lubiyatini diqqat bilan kuzatib borgani va bu natijadan hayratga tushgani sifatida baholashmoqda;

  • Eski hisob-kitob: Eslatib o‘tamiz, Umar Nurmagomedov faoliyatidagi ilk rasmiy mag‘lubiyatini aynan Merab Dvalishviliga qarshi kechgan chempionlik jangida hakamlarning bahsli qarori bilan qabul qilib olgan edi.

Diviziondagi vaziyat va ehtimoliy uchrashuvlar

Dvalishvilining mazkur reaksiyasi yengil vazn toifasidagi chempionlik poygasini yanada qizitmoqda:

  • Song Yadongning da’vosi: Nurmagomedovni mag‘lub etgan xitoylik jangchi bahsdan so‘ng Merab Dvalishvili va Petr Yan o‘rtasidagi trilogiya jangi g‘olibi bilan to‘qnash kelish niyatida ekanini bildirgan;

  • Kamar uchun navbat: Merabning diviziondagi hozirgi pozitsiyasi va eski raqibining qulashiga bildirgan munosabati uning keyingi qadamlariga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:30Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiIslam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)