Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdi
Xitoyning Shanxay shahrida kechgan UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangida mahalliy jangchi Song Yadong kutilmaganda Umar Nurmagomedovni 2-raundda nokautga uchratib, MMA olamini larzaga soldi. Ushbu sensatsion g‘alabadan so‘ng sobiq UFC chempioni va Nurmagomedovning azaliy raqibi Merab Dvalishvili voqealarga befarq qarab turmadi.
Gruziyalik yakkakurash ustasi mazkur shov-shuvli nokaut aks etgan video ostida qoldirgan qisqa, ammo ko‘p ma’noli reaksiyasi bilan muxlislar va OAV e’tiborini o‘ziga qaratdi.
«Ko‘zlar» emodjisi: Dvalishvilining sirli izohi
Merab Dvalishvili nokaut videosi izohlar bo‘limiga hech qanday ortiqcha so‘zsiz, faqatgina «» (keng ochilgan ko‘zlar) emodjisini yozib qoldirdi:
Intriga va istehzo: Muxlislar ushbu reaksiyani Merabning Umarning mag‘lubiyatini diqqat bilan kuzatib borgani va bu natijadan hayratga tushgani sifatida baholashmoqda;
Eski hisob-kitob: Eslatib o‘tamiz, Umar Nurmagomedov faoliyatidagi ilk rasmiy mag‘lubiyatini aynan Merab Dvalishviliga qarshi kechgan chempionlik jangida hakamlarning bahsli qarori bilan qabul qilib olgan edi.
Diviziondagi vaziyat va ehtimoliy uchrashuvlar
Dvalishvilining mazkur reaksiyasi yengil vazn toifasidagi chempionlik poygasini yanada qizitmoqda:
Song Yadongning da’vosi: Nurmagomedovni mag‘lub etgan xitoylik jangchi bahsdan so‘ng Merab Dvalishvili va Petr Yan o‘rtasidagi trilogiya jangi g‘olibi bilan to‘qnash kelish niyatida ekanini bildirgan;
Kamar uchun navbat: Merabning diviziondagi hozirgi pozitsiyasi va eski raqibining qulashiga bildirgan munosabati uning keyingi qadamlariga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirdi.
…