Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydi
O‘zbekistonda kichik biznes subyektlari, ta’lim sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari uchun qator muhim soliq imtiyozlari hamda yengilliklar joriy etildi. Prezidentning yangi farmoniga muvofiq, oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarini tashkil etgan yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT) soliq yukidan sezilarli darajada xalos etilmoqda.
Mazkur qaror xususiy sektorda bog‘chalar sonini oshirish, bozor infratuzilmasini rivojlantirish va agrar sohaga yangi investitsiyalarni jalb etish maqsadida qabul qilindi.
Tadbirkorlar va sohalar kesimida yangi soliq imtiyozlari
Farmon bilan belgilangan asosiy yengilliklar quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oladi:
Oilaviy bog‘chalar uchun soliqsiz rejim: O‘zlariga tegishli noturar bino va yer uchastkalarida oilaviy bog‘cha ochgan yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT) aynan shu ko‘chmas mulk obyektlari bo‘yicha mol-mulk va yer solig‘i to‘lashdan to‘liq ozod etiladi;
Bozor va savdo majmualari: Bozorlar va yirik savdo komplekslarida xizmat ko‘rsatish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi subyektlar uchun foyda solig‘i stavkasi pasaytiriladi;
Agrar sohaga yengillik: Yangi tashkil etilgan qishloq xo‘jaligi korxonalari bevosita qishloq xo‘jaligi yo‘nalishida foydalaniladigan obyektlari bo‘yicha mol-mulk solig‘ini to‘lamaydi.
Soliq maslahatchilariga yangi huquqiy vakolat
Soliq to‘lovchilarning huquqlarini himoya qilish tizimida ham muhim o‘zgarish amalga oshirildi:
Jinoyat protsessidagi vakillik: Endilikda soliq maslahatchilari jinoyat protsessi doirasida soliq to‘lovchilarning rasmiy qonuniy vakili sifatida ishtirok etishi mumkinligi qat’iy belgilab qo‘yildi. Bu soliqqa oid nizolarda fuqarolar va tadbirkorlarning malakali professional himoya bilan ta’minlanishini kafolatlaydi.
…