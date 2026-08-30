Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydi

·0·Iqtisodiyot
Oilaviy bog‘cha ochganlarga xushxabar: Endi yer va mol-mulk solig‘i undirilmaydi

O‘zbekistonda kichik biznes subyektlari, ta’lim sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlar va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari uchun qator muhim soliq imtiyozlari hamda yengilliklar joriy etildi. Prezidentning yangi farmoniga muvofiq, oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarini tashkil etgan yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT) soliq yukidan sezilarli darajada xalos etilmoqda.

Mazkur qaror xususiy sektorda bog‘chalar sonini oshirish, bozor infratuzilmasini rivojlantirish va agrar sohaga yangi investitsiyalarni jalb etish maqsadida qabul qilindi.

Tadbirkorlar va sohalar kesimida yangi soliq imtiyozlari

Farmon bilan belgilangan asosiy yengilliklar quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oladi:

  • Oilaviy bog‘chalar uchun soliqsiz rejim: O‘zlariga tegishli noturar bino va yer uchastkalarida oilaviy bog‘cha ochgan yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT) aynan shu ko‘chmas mulk obyektlari bo‘yicha mol-mulk va yer solig‘i to‘lashdan to‘liq ozod etiladi;

  • Bozor va savdo majmualari: Bozorlar va yirik savdo komplekslarida xizmat ko‘rsatish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi subyektlar uchun foyda solig‘i stavkasi pasaytiriladi;

  • Agrar sohaga yengillik: Yangi tashkil etilgan qishloq xo‘jaligi korxonalari bevosita qishloq xo‘jaligi yo‘nalishida foydalaniladigan obyektlari bo‘yicha mol-mulk solig‘ini to‘lamaydi.

Soliq maslahatchilariga yangi huquqiy vakolat

Soliq to‘lovchilarning huquqlarini himoya qilish tizimida ham muhim o‘zgarish amalga oshirildi:

  • Jinoyat protsessidagi vakillik: Endilikda soliq maslahatchilari jinoyat protsessi doirasida soliq to‘lovchilarning rasmiy qonuniy vakili sifatida ishtirok etishi mumkinligi qat’iy belgilab qo‘yildi. Bu soliqqa oid nizolarda fuqarolar va tadbirkorlarning malakali professional himoya bilan ta’minlanishini kafolatlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?Bugun, 13:27Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!28.08, 19:47999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi28.08, 19:132 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28.08, 17:472 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda28.08, 11:42O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?28.08, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi