Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan norozi

·9·Texno
Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan norozi

Samsung kompaniyasining boʻlajak One UI 9 interfeysining yangi sinov versiyasi foydalanuvchilar va texnologiya sohasidagi insayderlarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Galaxy S26 Ultra flagman smartfonlarida sinovdan oʻtkazilayotgan Beta 7 versiyasi tizimning umumiy ishlash tezligi va animatsiyalar ravonligini pasaytirib yuborgani aniqlandi, bu esa qurilma egalarini xavotirga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com xabar qilishicha, taniqliinsayder Tarun Vats oʻzining Galaxy S26 Ultra qurilmasida yangi dasturiy taʼminotni sinab koʻrib, undagi jiddiy kamchiliklarni fosh etgan. Uning taʼkidlashicha, undan oldingi Beta 6 versiyasi hozirgacha chiqarilgan eng tezkor va silliq ishlaydigan qobiq boʻlgan. Biroq oxirgi Beta 7 versiyasini oʻrnatgandan soʻng interfeysda sezilarli muammolar yuzaga kelgan.

Ravonlikning yoʻqolishi va foydalanuvchilar eʼtirozi

Mutaxassislarning kuzatuvlariga koʻra, soʻnggi yangilanishdan keyin matn terish jarayonida kechikishlar, bildirishnomalar paneli hamda tezkor sozlamalar oynalari orasida oʻtishda baʼzi qotishlar kuzatilmoqda. Shuningdek, tizim animatsiyalaridagi mikrofrizlar ham foydalanuvchilar eʼtiboridan chetda qolmadi. Ushbu muammo nafaqat Tarun Vatsni, balki boshqa bir mashhur insayder Ice Universe'ni ham tashvishga soldi.

Ice Universe oʻz bayonotida Samsung kompaniyasi turgʻun (stabil) reliz yaqinlashgani sari dasturiy taʼminot sifatini bilvosita yomonlashtirib borish odatiga ega ekanini taʼkidladi. Bunday holat foydalanuvchilar orasida haqli noroziliklarni keltirib chiqarmoqda, chunki premium segmentdagi flagman smartfonlardan har doim mukammal ishlash talab etiladi.

Ortga qaytish va jamoatchilik harakati

Yuzaga kelgan noqulayliklardan soʻng har ikki insayder oʻzlarining Galaxy S26 Ultra smartfonlarini Beta 7 versiyasidan avvalgi Beta 6 talqiniga muvaffaqiyatli tarzda qaytarishdi. Ularning soʻzlariga koʻra, eski versiyaga qaytilgach, smartfonlar yana avvalgidek tezkor va benuqson ishlay boshlagan, bu esa muammo aynan yangi dasturiy taʼminotda ekanini isbotladi.

Hozirgi vaqtda internetdagi One UI 9 Beta maxsus forumlarida foydalanuvchilar faollik koʻrsatib, bir-birlarini ushbu muammo yuzasidan kompaniyaga ommaviy ravishda shikoyat qilishga chaqirmoqdalar. Tarun Vats forumda Beta 7 (ZZHK) va Beta 6 (ZZHE) yigʻmalarini solishtirgan holda maxsus mavzu ochdi va oʻxshash muammolarga duch kelgan barcha foydalanuvchilarni oʻz eʼtirozlarini qoldirishga undadi.

Mutaxassislarning fikricha, agar Samsung rasmiy va turgʻun One UI 9 talqinini chiqarishdan oldin ushbu xatolarni bartaraf etmasa, interfeysdagi yetarli boʻlmagan ravonlik yakuniy versiyada ham saqlanib qolishi mumkin. Bu esa millionlab flagman foydalanuvchilarining tajribasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi turgan gap.

SamsungGalaxy S26 UltraOne UI 9TexnologiyalarSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiPoco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiBugun, 12:50Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiXitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 11:54SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaSpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaBugun, 10:51Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiBugun, 10:23Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiBugun, 08:03TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiTSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi