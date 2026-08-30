Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan norozi
Samsung kompaniyasining boʻlajak One UI 9 interfeysining yangi sinov versiyasi foydalanuvchilar va texnologiya sohasidagi insayderlarning keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi. Galaxy S26 Ultra flagman smartfonlarida sinovdan oʻtkazilayotgan Beta 7 versiyasi tizimning umumiy ishlash tezligi va animatsiyalar ravonligini pasaytirib yuborgani aniqlandi, bu esa qurilma egalarini xavotirga solmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com xabar qilishicha, taniqliinsayder Tarun Vats oʻzining Galaxy S26 Ultra qurilmasida yangi dasturiy taʼminotni sinab koʻrib, undagi jiddiy kamchiliklarni fosh etgan. Uning taʼkidlashicha, undan oldingi Beta 6 versiyasi hozirgacha chiqarilgan eng tezkor va silliq ishlaydigan qobiq boʻlgan. Biroq oxirgi Beta 7 versiyasini oʻrnatgandan soʻng interfeysda sezilarli muammolar yuzaga kelgan.
Ravonlikning yoʻqolishi va foydalanuvchilar eʼtiroziMutaxassislarning kuzatuvlariga koʻra, soʻnggi yangilanishdan keyin matn terish jarayonida kechikishlar, bildirishnomalar paneli hamda tezkor sozlamalar oynalari orasida oʻtishda baʼzi qotishlar kuzatilmoqda. Shuningdek, tizim animatsiyalaridagi mikrofrizlar ham foydalanuvchilar eʼtiboridan chetda qolmadi. Ushbu muammo nafaqat Tarun Vatsni, balki boshqa bir mashhur insayder Ice Universe'ni ham tashvishga soldi.
Ice Universe oʻz bayonotida Samsung kompaniyasi turgʻun (stabil) reliz yaqinlashgani sari dasturiy taʼminot sifatini bilvosita yomonlashtirib borish odatiga ega ekanini taʼkidladi. Bunday holat foydalanuvchilar orasida haqli noroziliklarni keltirib chiqarmoqda, chunki premium segmentdagi flagman smartfonlardan har doim mukammal ishlash talab etiladi.
Ortga qaytish va jamoatchilik harakatiYuzaga kelgan noqulayliklardan soʻng har ikki insayder oʻzlarining Galaxy S26 Ultra smartfonlarini Beta 7 versiyasidan avvalgi Beta 6 talqiniga muvaffaqiyatli tarzda qaytarishdi. Ularning soʻzlariga koʻra, eski versiyaga qaytilgach, smartfonlar yana avvalgidek tezkor va benuqson ishlay boshlagan, bu esa muammo aynan yangi dasturiy taʼminotda ekanini isbotladi.
Hozirgi vaqtda internetdagi One UI 9 Beta maxsus forumlarida foydalanuvchilar faollik koʻrsatib, bir-birlarini ushbu muammo yuzasidan kompaniyaga ommaviy ravishda shikoyat qilishga chaqirmoqdalar. Tarun Vats forumda Beta 7 (ZZHK) va Beta 6 (ZZHE) yigʻmalarini solishtirgan holda maxsus mavzu ochdi va oʻxshash muammolarga duch kelgan barcha foydalanuvchilarni oʻz eʼtirozlarini qoldirishga undadi.
Mutaxassislarning fikricha, agar Samsung rasmiy va turgʻun One UI 9 talqinini chiqarishdan oldin ushbu xatolarni bartaraf etmasa, interfeysdagi yetarli boʻlmagan ravonlik yakuniy versiyada ham saqlanib qolishi mumkin. Bu esa millionlab flagman foydalanuvchilarining tajribasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi turgan gap.
…