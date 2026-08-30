1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?

·0·Iqtisodiyot
1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?

O‘zbekistonda savdo va pullik xizmatlar ko‘rsatish sohasida aholi hamda tadbirkorlar uchun muhim yangilik joriy etildi. Prezident farmoniga muvofiq, faqat naqd pulsiz ko‘rinishda (bank kartasi, QR-kod yoki mobil ilovalar orqali) to‘lanishi shart bo‘lgan xaridlarning chegaraviy miqdori sezilarli darajada oshirildi.

Mazkur qaror savdo jarayonlarini soddalashtirish va fuqarolarga yirik xaridlarni amalga oshirishda yanada kengroq imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

25 mln so‘mdan 176 mln so‘mgacha: Nimalar o‘zgardi?

To‘lov tizimidagi asosiy o‘zgarishlar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Eski tartib: 2026 yil 1 apreldan buyon qiymati 25 million so‘mdan ortiq bo‘lgan har qanday tovar va xizmatlar uchun to‘lovlarni faqat naqd pulsiz shaklda qabul qilish majburiy edi;

  • Yangi chegaraviy me’yor: Prezidentning yangi farmoni bilan mazkur limit bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 400 baravarigacha oshirildi;

  • Amaldagi summa: Joriy yilning 1 sentyabridan e’tiboran 400 BHM miqdori roppa-rosa 176 million so‘mni tashkil etadi. Bundan buyon ushbu summagacha bo‘lgan savdolarni naqd pulda ham erkin amalga oshirish imkoniyati saqlanadi.

Qaysi mahsulotlar uchun faqat karta/onlayn to‘lov saqlanib qoladi?

Shu bilan birga, ayrim toifadagi tovarlar uchun qat’iy nazorat tartibi o‘z kuchida qoldirildi:

  • Yoqilg‘i mahsulotlari: Avtomobillarga yoqilg‘i quyish shoxobchalaridagi barcha turdagi savdolar;

  • Alkogol va tamaki mahsulotlari: Spirtli ichimliklar hamda tamaki mahsulotlarining har qanday qiymatdagi (hatto eng kichik summadagi) savdosi summasidan qat’i nazar faqat naqdsiz shaklda amalga oshirilishi shart bo‘lgan tartib o‘zgarishsiz saqlab qolindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!Tadbirkorlarga jarima qo‘llanmaydi: Prezident yangi farmonni imzoladi!28.08, 19:47999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi999,9 sof oltin va kumush: Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlangan tangalar sotuvga chiqdi28.08, 19:132 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28.08, 17:472 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda28.08, 11:42O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?28.08, 09:4828 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27.08, 18:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi