1 sentyabrdan muhim o‘zgarish: Qaysi to‘lovlar faqat naqdsiz bo‘ladi-yu, qaysilarida limit oshdi?
O‘zbekistonda savdo va pullik xizmatlar ko‘rsatish sohasida aholi hamda tadbirkorlar uchun muhim yangilik joriy etildi. Prezident farmoniga muvofiq, faqat naqd pulsiz ko‘rinishda (bank kartasi, QR-kod yoki mobil ilovalar orqali) to‘lanishi shart bo‘lgan xaridlarning chegaraviy miqdori sezilarli darajada oshirildi.
Mazkur qaror savdo jarayonlarini soddalashtirish va fuqarolarga yirik xaridlarni amalga oshirishda yanada kengroq imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.
25 mln so‘mdan 176 mln so‘mgacha: Nimalar o‘zgardi?
To‘lov tizimidagi asosiy o‘zgarishlar quyidagicha ko‘rinish oldi:
Eski tartib: 2026 yil 1 apreldan buyon qiymati 25 million so‘mdan ortiq bo‘lgan har qanday tovar va xizmatlar uchun to‘lovlarni faqat naqd pulsiz shaklda qabul qilish majburiy edi;
Yangi chegaraviy me’yor: Prezidentning yangi farmoni bilan mazkur limit bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 400 baravarigacha oshirildi;
Amaldagi summa: Joriy yilning 1 sentyabridan e’tiboran 400 BHM miqdori roppa-rosa 176 million so‘mni tashkil etadi. Bundan buyon ushbu summagacha bo‘lgan savdolarni naqd pulda ham erkin amalga oshirish imkoniyati saqlanadi.
Qaysi mahsulotlar uchun faqat karta/onlayn to‘lov saqlanib qoladi?
Shu bilan birga, ayrim toifadagi tovarlar uchun qat’iy nazorat tartibi o‘z kuchida qoldirildi:
Yoqilg‘i mahsulotlari: Avtomobillarga yoqilg‘i quyish shoxobchalaridagi barcha turdagi savdolar;
Alkogol va tamaki mahsulotlari: Spirtli ichimliklar hamda tamaki mahsulotlarining har qanday qiymatdagi (hatto eng kichik summadagi) savdosi summasidan qat’i nazar faqat naqdsiz shaklda amalga oshirilishi shart bo‘lgan tartib o‘zgarishsiz saqlab qolindi.
…