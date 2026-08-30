Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdi
Ispaniyaning Barselona klubi oʻzining yosh himoyachisi Ektor Fort bilan xayrlashdi va uni Real Sosedad jamoasiga sotib yubordi. Ushbu transfer Kataloniya klubi uchun moliyaviy muvozanatni saqlash yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, transfer summasi taxminan 8 million yevroni tashkil etgan. La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 20 yoshli futbolchi basklar klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli besh yillik shartnoma imzolagan.
Transfer tafsilotlari va kelajakdagi kafolatlarReal Sosedad transfer oynasining soʻnggi kunlarida faollik koʻrsatib, Borussiya Dortmund klubini ortda qoldirdi va himoyachini oʻz safiga qoʻshib oldi. Ektor Fort allaqachon yangi jamoasining Ispaniya chempionati doirasidagi Espanyoldan ustun kelgan oʻyinini tribunadan kuzatib bordi.
Shunga qaramay, Barselona rahbariyati kelajakdagi manfaatlarni oʻylagan holda kelishuvga 20 million yevrolik sotib olish bandini kiritdi. Shuningdek, kataloniyaliklar futbolchining keyingi savdosidan ham foiz olish huquqini saqlab qoldi. Fort oʻtgan mavsumni Elche safida oʻtkazgan edi.
Lamin Yamal uchun maʼnaviy zarbaMazkur transfer Barselona yulduzi Lamin Yamal uchun ogʻir hissiy yoʻqotish boʻldi. Ispaniyalik jurnalist Xota Xordining taʼkidlashicha, Yamal va Fort juda yaqin doʻst boʻlib, ularning munosabatini akauka deb atash mumkin edi.
Manbaga koʻra, Yamalning yaqin doʻstlari jamoadan ketayotgani uning kayfiyatiga taʼsir qilmoqda. Avvalroq futbolchining Elchega qarshi bahsda almashtirilgandan keyingi hafsalasi pir boʻlgani muhokamalarga sabab boʻlgan edi.
Biroq bosh murabbiy Xansi Flik bu holatga oydinlik kiritib, Yamalning noroziligi jamoatdagi muammolar bilan emas, balki uning kichik jismoniy bezovtaligi va bosh ogʻrigʻi bilan bogʻliqligini tushuntirdi. Murabbiy futbolchi uch haftalik tanaffusdan keyin endigina mashgʻulotlarga kirishganini eslatib oʻtdi.
Kataloniya klubida moliyaviy ahvolni yaxshilash maqsadida tarkibni tozalash ishlari davom etmoqda. Ektor Fortning ketishi bir oʻn yillik davrga nuqta qoʻygan boʻlsa, yaqin kunlarda boshqa yosh iqtidorlar ham klubni tark etishi kutilmoqda.
…