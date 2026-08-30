Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdi

·26·Sport
Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdi

Ispaniyaning Barselona klubi oʻzining yosh himoyachisi Ektor Fort bilan xayrlashdi va uni Real Sosedad jamoasiga sotib yubordi. Ushbu transfer Kataloniya klubi uchun moliyaviy muvozanatni saqlash yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, transfer summasi taxminan 8 million yevroni tashkil etgan. La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan 20 yoshli futbolchi basklar klubi bilan 2031-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli besh yillik shartnoma imzolagan.

Transfer tafsilotlari va kelajakdagi kafolatlar

Real Sosedad transfer oynasining soʻnggi kunlarida faollik koʻrsatib, Borussiya Dortmund klubini ortda qoldirdi va himoyachini oʻz safiga qoʻshib oldi. Ektor Fort allaqachon yangi jamoasining Ispaniya chempionati doirasidagi Espanyoldan ustun kelgan oʻyinini tribunadan kuzatib bordi.

Shunga qaramay, Barselona rahbariyati kelajakdagi manfaatlarni oʻylagan holda kelishuvga 20 million yevrolik sotib olish bandini kiritdi. Shuningdek, kataloniyaliklar futbolchining keyingi savdosidan ham foiz olish huquqini saqlab qoldi. Fort oʻtgan mavsumni Elche safida oʻtkazgan edi.

Lamin Yamal uchun maʼnaviy zarba

Mazkur transfer Barselona yulduzi Lamin Yamal uchun ogʻir hissiy yoʻqotish boʻldi. Ispaniyalik jurnalist Xota Xordining taʼkidlashicha, Yamal va Fort juda yaqin doʻst boʻlib, ularning munosabatini akauka deb atash mumkin edi.

Manbaga koʻra, Yamalning yaqin doʻstlari jamoadan ketayotgani uning kayfiyatiga taʼsir qilmoqda. Avvalroq futbolchining Elchega qarshi bahsda almashtirilgandan keyingi hafsalasi pir boʻlgani muhokamalarga sabab boʻlgan edi.

Biroq bosh murabbiy Xansi Flik bu holatga oydinlik kiritib, Yamalning noroziligi jamoatdagi muammolar bilan emas, balki uning kichik jismoniy bezovtaligi va bosh ogʻrigʻi bilan bogʻliqligini tushuntirdi. Murabbiy futbolchi uch haftalik tanaffusdan keyin endigina mashgʻulotlarga kirishganini eslatib oʻtdi.

Kataloniya klubida moliyaviy ahvolni yaxshilash maqsadida tarkibni tozalash ishlari davom etmoqda. Ektor Fortning ketishi bir oʻn yillik davrga nuqta qoʻygan boʻlsa, yaqin kunlarda boshqa yosh iqtidorlar ham klubni tark etishi kutilmoqda.

BarselonaReal SosedadLamine YamalLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:30Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiIslam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)