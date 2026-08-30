Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdi
Xitoyning Shanxay shahrida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangida Umar Nurmagomedovning mahalliy yulduz Song Yadongga kutilmaganda nokaut bilan yutqazib qo‘yishi MMA olamida katta rezonans keltirib chiqardi. Ushbu kutilmagan mag‘lubiyat ortidan UFC chempioni va Nurmagomedovlar jamoasi yetakchisi Islam Maxachev ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘z jamoadoshiga dalda berib, ta’sirli bayonot bilan chiqdi.
Maxachev bunday og‘ir sinovlar har bir jangchining yo‘lida uchrashini va Umar bu holatdan yanada kuchli bo‘lib qaytishini ta’kidladi.
«Maqsad sari yo‘lda sinovlar ko‘p»: Maxachevning samimiy daldasi
UFC kamari sohibi o‘z sahifasida jamoadoshining suratini joylashtirib, quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:
Taqdir va sinovlar: «Bizga taqdir qilingan narsadan rozimiz. Maqsad sari yo‘lda sinovlar ko‘p, lekin ishonchim komilki, sen buni yengib o‘tasan, birodar», — deya yozdi Islam Maxachev;
Shanxaydagi og‘ir kecha: Eslatib o‘tamiz, Umar Nurmagomedov markaziy jangda Song Yadongning 2-raunddagi chaqmoqdek zarbasidan so‘ng oktagonga qulab, faoliyatida ilk bor muddatidan oldingi mag‘lubiyatni qabul qilib olgan edi.
Umar Nurmagomedovning UFC'dagi yo‘li va statistikasi
Rossiyalik 30 yoshli yakkakurash ustasi yengil vazn divizionida uzoq vaqt mag‘lubiyatsiz davom etib, chempionlik poygasida eng asosiy nomzodlardan biri bo‘lib kelayotgan edi:
Professional faoliyat: Umar Nurmagomedov MMAdagi faoliyatini 2016 yilda boshlagan bo‘lib, 2021 yildan buyon UFC bayrog‘i ostida jang qilib kelmoqda;
Oktagondagi natijalar: Hozirga qadar dunyoning eng kuchli ligasida o‘tkazgan bahslarida u 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat qayd etgan.
…