Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdi

·62·Sport
Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdi

Xitoyning Shanxay shahrida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 286 turnirining markaziy jangida Umar Nurmagomedovning mahalliy yulduz Song Yadongga kutilmaganda nokaut bilan yutqazib qo‘yishi MMA olamida katta rezonans keltirib chiqardi. Ushbu kutilmagan mag‘lubiyat ortidan UFC chempioni va Nurmagomedovlar jamoasi yetakchisi Islam Maxachev ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘z jamoadoshiga dalda berib, ta’sirli bayonot bilan chiqdi.

Maxachev bunday og‘ir sinovlar har bir jangchining yo‘lida uchrashini va Umar bu holatdan yanada kuchli bo‘lib qaytishini ta’kidladi.

«Maqsad sari yo‘lda sinovlar ko‘p»: Maxachevning samimiy daldasi

UFC kamari sohibi o‘z sahifasida jamoadoshining suratini joylashtirib, quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:

  • Taqdir va sinovlar: «Bizga taqdir qilingan narsadan rozimiz. Maqsad sari yo‘lda sinovlar ko‘p, lekin ishonchim komilki, sen buni yengib o‘tasan, birodar», — deya yozdi Islam Maxachev;

  • Shanxaydagi og‘ir kecha: Eslatib o‘tamiz, Umar Nurmagomedov markaziy jangda Song Yadongning 2-raunddagi chaqmoqdek zarbasidan so‘ng oktagonga qulab, faoliyatida ilk bor muddatidan oldingi mag‘lubiyatni qabul qilib olgan edi.

Umar Nurmagomedovning UFC'dagi yo‘li va statistikasi

Rossiyalik 30 yoshli yakkakurash ustasi yengil vazn divizionida uzoq vaqt mag‘lubiyatsiz davom etib, chempionlik poygasida eng asosiy nomzodlardan biri bo‘lib kelayotgan edi:

  • Professional faoliyat: Umar Nurmagomedov MMAdagi faoliyatini 2016 yilda boshlagan bo‘lib, 2021 yildan buyon UFC bayrog‘i ostida jang qilib kelmoqda;

  • Oktagondagi natijalar: Hozirga qadar dunyoning eng kuchli ligasida o‘tkazgan bahslarida u 8 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat qayd etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)