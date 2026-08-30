«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin
Madridning «Real» klubi o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilarini Angliya Premer-ligasiga yo‘naltirishda davom etmoqda. Iqtidorli 22 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi Manuel Anxel tez orada Londonning «Fulhem» klubi safiga borib qo‘shilishi kutilmoqda.
Nufuzli Diario AS nashrining xabar berishicha, ikki klub o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan va tomonlar transfer bitimi borasida deyarli to‘liq kelishuvga erishishgan.
«Real»ning «klassik» strategik bandi va Arbeloa omili
Mazkur transfer bir nechta muhim jihatlari bilan e’tiborni tortmoqda:
Keyingi sotuvdan katta ulush: «Qaymoqranglilar» avvalroq Ispaniyadan Angliyaga yo‘l olgan ikki tarbiyalanuvchisi — Gonsalo Garsiya va Sesar Palasios transferlarida bo‘lgani kabi, Manuel Anxelning ham keyingi ehtimoliy sotuvidan tushadigan mablag‘ning kattagina qismini (ulushini) o‘zida saqlab qoladi;
Arbeloa omili: Yosh xavbekning London jamoasini tanlashida bosh murabbiy omili hal qiluvchi rol o‘ynadi. O‘z vaqtida «Real» sharafini himoya qilgan hamda klub yoshlar jamoasida bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan Alvaro Arbeloa iyul oyida «Fulhem» tizginini o‘z qo‘liga olgan edi.
Futbolchining ko‘rsatkichlari va bozor qiymati
Manuel Anxel Madrid grandi tizimida o‘zining yorqin o‘yinlari bilan mutaxassislar nazariga tushgan:
«Real»dagi faoliyati: Ispaniyalik 22 yoshli futbolchi asosan «Real»ning o‘rinbosarlar (Kastilya) jamoasi safida barqaror harakat qilgan bo‘lib, asosiy jamoa libosida 7 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan;
Transfer bahosi: Nufuzli Transfermarkt portali ekspertlari yosh yarimhimoyachining aktual bozor narxini 5 million yevroga baholamoqda.
…