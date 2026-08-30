«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin

·26·Sport
«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin

Madridning «Real» klubi o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilarini Angliya Premer-ligasiga yo‘naltirishda davom etmoqda. Iqtidorli 22 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi Manuel Anxel tez orada Londonning «Fulhem» klubi safiga borib qo‘shilishi kutilmoqda.

Nufuzli Diario AS nashrining xabar berishicha, ikki klub o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan va tomonlar transfer bitimi borasida deyarli to‘liq kelishuvga erishishgan.

«Real»ning «klassik» strategik bandi va Arbeloa omili

Mazkur transfer bir nechta muhim jihatlari bilan e’tiborni tortmoqda:

  • Keyingi sotuvdan katta ulush: «Qaymoqranglilar» avvalroq Ispaniyadan Angliyaga yo‘l olgan ikki tarbiyalanuvchisi — Gonsalo Garsiya va Sesar Palasios transferlarida bo‘lgani kabi, Manuel Anxelning ham keyingi ehtimoliy sotuvidan tushadigan mablag‘ning kattagina qismini (ulushini) o‘zida saqlab qoladi;

  • Arbeloa omili: Yosh xavbekning London jamoasini tanlashida bosh murabbiy omili hal qiluvchi rol o‘ynadi. O‘z vaqtida «Real» sharafini himoya qilgan hamda klub yoshlar jamoasida bosh murabbiy sifatida faoliyat yuritgan Alvaro Arbeloa iyul oyida «Fulhem» tizginini o‘z qo‘liga olgan edi.

Futbolchining ko‘rsatkichlari va bozor qiymati

Manuel Anxel Madrid grandi tizimida o‘zining yorqin o‘yinlari bilan mutaxassislar nazariga tushgan:

  • «Real»dagi faoliyati: Ispaniyalik 22 yoshli futbolchi asosan «Real»ning o‘rinbosarlar (Kastilya) jamoasi safida barqaror harakat qilgan bo‘lib, asosiy jamoa libosida 7 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan;

  • Transfer bahosi: Nufuzli Transfermarkt portali ekspertlari yosh yarimhimoyachining aktual bozor narxini 5 million yevroga baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:30Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiIslam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)