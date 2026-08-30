MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadi
AQSHning «Lyumen Fild» stadionida MLS navbatdagi turining murosasiz va gollarga boy bahsi bo‘lib o‘tdi. Mahalliy «Sietl Saunders» klubi o‘z maydonida Sharqiy konferensiya yetakchilaridan biri — «Chikago Fayr»ni qabul qildi. Har ikki jamoa hujumchilarining yorqin harakatlariga boy bo‘lgan bellashuv jangovar 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Uchrashuv mehmonlar safidagi polshalik yulduz Robert Levandovskining yuqori sinfi hamda mezbonlar hujumchisi Deyan Yovelichning mahorati ostida kechdi.
Gollar dueli: Yovelichning dubli va Levandovskining mahorati
Maydonda kechgan keskin to‘qnashuv quyidagi voqealar bilan yodda qoldi:
Levandovskining yetakchiligi: «Chikago Fayr» safida jamoa yetakchisi, polshalik tajribali to‘purar Robert Levandovski raqib darvozasini ishg‘ol qilish bilan birga, jamoadoshi Maren Xayle-Selassiyega golli uzatmani yetkazib berdi;
Yovelichdan munosib javob: «Sietl Saunders»ning serbiyalik hujumchisi Deyan Yovelich mezbonlarning ikkala goliga mualliflik qilib, o‘z hisobiga navbatdagi muhim dublni yozib qo‘ydi.
10 o‘yinlik g‘alabasiz seriya va konferensiyalar jadvalidagi holat
Ushbu durang jamoalarning turnir jadvalidagi holatiga turlicha ta’sir ko‘rsatdi:
«Sietl»ning chuqur inqirozi: «Saunders» qatorasiga 10 ta uchrashuvdan buyon (8 mag‘lubiyat va 2 durang) g‘alaba qozona olmayapti. May oyida boshlangan ushbu omadsiz seriya tufayli jamoa 21 o‘yindan so‘ng 26 ochko bilan G‘arbiy konferensiyaning 12-pog‘onasida qolmoqda;
«Chikago»ning barqaror yurishi: «Chikago Fayr» mag‘lubiyatsiz seriyasini 5 ta o‘yinga yetkazdi (3 g‘alaba va 2 durang) va jami 37 ochko jamg‘arib, Sharqiy konferensiya jadvalining yuqori qismida — 3-o‘rinda mustahkam bormoqda.
…