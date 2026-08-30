Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadi
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Poco kompaniyasi oʻzining yangi Poco X8 5G smartfonini rasman taqdim etish sanasini eʼlon qildi. Qurilmaning premerasi joriy yilning 4 sentabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:00 da boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Smartfon savdolari dastlab Hindiston bozorida Flipkart savdo maydonchasi orqali amalga oshiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan taqdim etilgan dastlabki tizerlarda yangi gadjetning tashqi koʻrinishi ham maʼlum qilindi. Unga koʻra, qurilma yorqin toʻq sariq rangdagi korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, togʻlar fonida tasvirlangan. Bu esa ishlab chiqaruvchining mazkur modelni faol turmush tarzini yoqtiruvchi foydalanuvchilarga moʻljallab chiqarganiga ishora qiladi.
Uch kundan ortiq avtonom ishlaydigan batareyaMazkur smartfonning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati uning ulkan quvvatli akkumulyatori hisoblanadi. Poco X8 5G modeli naqd 9000 mA soat sigʻimli batareya bilan jihozlanmoqda. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu koʻrsatkich qurilmaning qoʻshimcha quvvat olmasdan 3,2 kungacha barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Kompaniya ushbu oʻta yuqori avtonomlik imkoniyatini maxsus Power Maxxing shiori ostida faol targʻib qilmoqda. Ushbu qadam Poco brendining hamyonbop 5G smartfonlar segmentida yuqori sigʻimli akkumulyatorlarni joriy etish boʻyicha uzoq muddatli strategiyasining mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda.
Hozircha yangi smartfonning boshqa texnik tavsilotlari sir saqlanmoqda. Xususan, uning protsessori, ekran xususiyatlari, kamera imkoniyatlari hamda tezkor quvvatlash texnologiyasiga oid maʼlumotlar rasmiy taqdimot kuniga yaqinroq oydinlashtirilishi kutilmoqda.
…