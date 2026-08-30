Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadi

·5·Texno
Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadi

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Poco kompaniyasi oʻzining yangi Poco X8 5G smartfonini rasman taqdim etish sanasini eʼlon qildi. Qurilmaning premerasi joriy yilning 4 sentabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:00 da boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Smartfon savdolari dastlab Hindiston bozorida Flipkart savdo maydonchasi orqali amalga oshiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan taqdim etilgan dastlabki tizerlarda yangi gadjetning tashqi koʻrinishi ham maʼlum qilindi. Unga koʻra, qurilma yorqin toʻq sariq rangdagi korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, togʻlar fonida tasvirlangan. Bu esa ishlab chiqaruvchining mazkur modelni faol turmush tarzini yoqtiruvchi foydalanuvchilarga moʻljallab chiqarganiga ishora qiladi.

Uch kundan ortiq avtonom ishlaydigan batareya

Mazkur smartfonning eng asosiy va eʼtiborga molik jihati uning ulkan quvvatli akkumulyatori hisoblanadi. Poco X8 5G modeli naqd 9000 mA soat sigʻimli batareya bilan jihozlanmoqda. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bu koʻrsatkich qurilmaning qoʻshimcha quvvat olmasdan 3,2 kungacha barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Kompaniya ushbu oʻta yuqori avtonomlik imkoniyatini maxsus Power Maxxing shiori ostida faol targʻib qilmoqda. Ushbu qadam Poco brendining hamyonbop 5G smartfonlar segmentida yuqori sigʻimli akkumulyatorlarni joriy etish boʻyicha uzoq muddatli strategiyasining mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda.

Hozircha yangi smartfonning boshqa texnik tavsilotlari sir saqlanmoqda. Xususan, uning protsessori, ekran xususiyatlari, kamera imkoniyatlari hamda tezkor quvvatlash texnologiyasiga oid maʼlumotlar rasmiy taqdimot kuniga yaqinroq oydinlashtirilishi kutilmoqda.

PocoSmartfonPoco X8 5GGadjetlarAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiXitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 11:54SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaSpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaBugun, 10:51Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiBugun, 10:23Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiBugun, 08:03TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiTSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiBugun, 04:27Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiApple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiBugun, 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi