Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”

·31·Madaniyat
Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”

Xonanda Botir Qodirovdan yosh o‘tgani sari ko‘pchilik vazn to‘plashi, ammo uning qomati yillar davomida deyarli o‘zgarmayotgani haqida so‘raldi. San’atkor buning asosiy sabablari oila, to‘g‘ri ovqatlanish, intizom va sport ekanini ta’kidladi.

«Avvalo, sog‘lom bo‘lish uchun oilaning qo‘llab-quvvatlashi muhim. Keyin esa to‘g‘ri ovqatlanish, intizom va, albatta, sportga e’tibor berish kerak», — dedi Botir Qodirov.

Xonanda qaysi sport turi bilan shug‘ullanishi haqidagi savolga esa zalga borishi va fitnes bilan muntazam mashg‘ul bo‘lishini aytdi.

«Men zalga boraman, fitnes bilan shug‘ullanaman va ovqatlanishimga qarayman», — dedi u.

San’atkordan kundalik ratsionida qaysi mahsulotlar yo‘qligi ham so‘raldi. Botir Qodirov shakar iste’mol qilmasligini ma’lum qildi.

«Shakar umuman yemayman. Yog‘larning ayrimlarini iste’mol qilaman, ayrimlarini iste’mol qilmayman», — dedi xonanda.

Uning yosh ko‘rinishi hatto suhbatdoshida «shakar yemaganingiz uchun hali ham qarimagandirsiz, balki qandaydir eliksir icharsiz?» degan hazilomuz savolni ham uyg‘otdi.

Botir Qodirov esa buning aniq bir siri yo‘qligini ta’kidladi.

«Yo‘q, bu, menimcha, genetik shundaydir yoki oilam yaxshi e’tibor qiladimi, intizom... Hammasi bir-biriga bog‘liq», — deya javob berdi xonanda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiAvaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiBugun, 03:09Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Bugun, 01:55Protez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiProtez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 23:53Boy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiBoy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiKecha, 20:46Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Kecha, 18:39Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Kecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi