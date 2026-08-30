Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi
Xitoyning Shanxay shahri mezbonlik qilgan UFC Fight Night 286 turniri markaziy jangida mahalliy yulduz Song Yadongga qarshi kechgan murosasiz bahsda nokautga uchragan Umar Nurmagomedov bir necha soat o‘tib sukunatni buzdi. Professional faoliyatidagi ilk muddatidan oldingi mag‘lubiyatni qabul qilib olgan rossiyalik yakkakurash ustasi ijtimoiy tarmoqlar orqali barcha muxlislariga minnatdorchilik bildirdi va ruhan sinmaganini namoyish etdi.
Sportchi sog‘lig‘i joyida ekanini bildirib, xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda oktagonga yanada kuchli bo‘lib qaytishini va’da qildi.
«Ko‘ngil so‘raganlarga rahmat»: Nurmagomedovning ilk iqrori
Umar Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida qisqa va mazmunli bayonot qoldirdi:
Sog‘lig‘i haqida: «Mening ahvolim yaxshi. Ko‘ngil so‘rab yozayotgan barchaga katta rahmat;
Xatolar va qaytish rejasi: Xatolarim ustida ishlayman va kuchli bo‘lib qaytaman», — deya yozib qoldirdi 30 yoshli jangchi.
1-raunddagi ustunlik va kutilmagan burilish
Shanxaydagi jang nihoyatda dramatik voqealarga boy tarzda kechdi:
Dastlabki 5 daqiqalik: Umar Nurmagomedov birinchi raundni barcha uch hakamning baholash varaqasiga ko‘ra o‘z foydasiga hal qilgan edi;
Boshlar to‘qnashuvi va kesilish: Hal qiluvchi vaziyat oldidan tasodifiy to‘qnashuv oqibatida Song Yadongning o‘ng ko‘zi ustida jiddiy kesilish yuzaga kelib, xitoylik jangchining yuzi qonga belandi;
Ikkinchi raunddagi chaqmoqdek zarba: Murakkab vaziyatga qaramay, Song Yadong ikkinchi raundda qarshi hujumda Umarni aniq tutib oldi va kutilmagan nokaut bilan g‘alabani ilib ketdi. Ma’lumot uchun, Umar bungacha faqat o‘tgan yili Merab Dvalishviliga qarshi chempionlik jangida hakamlarning bahsli qarori bilan yutqazgan bo‘lib, faoliyatida hech qachon nokautga uchramagan edi.
Song Yadong chempionlik kamarini nishonga oldi: Navbat Dvalishvili va Yan g‘olibigami?
Ketma-ket ikkinchi muddatidan oldingi yorqin g‘alabasini nishonlagan xitoylik yulduz navbatdagi rejalarini ochiqladi:
Bosh maqsad — kamar: Song Yadong o‘zining keyingi jangini Merab Dvalishvili hamda Petr Yan o‘rtasidagi chempionlik bahsi g‘olibiga qarshi o‘tkazish niyatida ekanini bildirdi;
UFC 333'dagi trilogiya: Mazkur intizorlik bilan kutilayotgan Dvalishvili — Yan prinsipial trilogiyasi joriy yilning 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turnirida yakuniga yetadi.
…