Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi

·57·Sport
Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildi

Xitoyning Shanxay shahri mezbonlik qilgan UFC Fight Night 286 turniri markaziy jangida mahalliy yulduz Song Yadongga qarshi kechgan murosasiz bahsda nokautga uchragan Umar Nurmagomedov bir necha soat o‘tib sukunatni buzdi. Professional faoliyatidagi ilk muddatidan oldingi mag‘lubiyatni qabul qilib olgan rossiyalik yakkakurash ustasi ijtimoiy tarmoqlar orqali barcha muxlislariga minnatdorchilik bildirdi va ruhan sinmaganini namoyish etdi.

Sportchi sog‘lig‘i joyida ekanini bildirib, xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda oktagonga yanada kuchli bo‘lib qaytishini va’da qildi.

«Ko‘ngil so‘raganlarga rahmat»: Nurmagomedovning ilk iqrori

Umar Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida qisqa va mazmunli bayonot qoldirdi:

  • Sog‘lig‘i haqida: «Mening ahvolim yaxshi. Ko‘ngil so‘rab yozayotgan barchaga katta rahmat;

  • Xatolar va qaytish rejasi: Xatolarim ustida ishlayman va kuchli bo‘lib qaytaman», — deya yozib qoldirdi 30 yoshli jangchi.

1-raunddagi ustunlik va kutilmagan burilish

Shanxaydagi jang nihoyatda dramatik voqealarga boy tarzda kechdi:

  • Dastlabki 5 daqiqalik: Umar Nurmagomedov birinchi raundni barcha uch hakamning baholash varaqasiga ko‘ra o‘z foydasiga hal qilgan edi;

  • Boshlar to‘qnashuvi va kesilish: Hal qiluvchi vaziyat oldidan tasodifiy to‘qnashuv oqibatida Song Yadongning o‘ng ko‘zi ustida jiddiy kesilish yuzaga kelib, xitoylik jangchining yuzi qonga belandi;

  • Ikkinchi raunddagi chaqmoqdek zarba: Murakkab vaziyatga qaramay, Song Yadong ikkinchi raundda qarshi hujumda Umarni aniq tutib oldi va kutilmagan nokaut bilan g‘alabani ilib ketdi. Ma’lumot uchun, Umar bungacha faqat o‘tgan yili Merab Dvalishviliga qarshi chempionlik jangida hakamlarning bahsli qarori bilan yutqazgan bo‘lib, faoliyatida hech qachon nokautga uchramagan edi.

Song Yadong chempionlik kamarini nishonga oldi: Navbat Dvalishvili va Yan g‘olibigami?

Ketma-ket ikkinchi muddatidan oldingi yorqin g‘alabasini nishonlagan xitoylik yulduz navbatdagi rejalarini ochiqladi:

  • Bosh maqsad — kamar: Song Yadong o‘zining keyingi jangini Merab Dvalishvili hamda Petr Yan o‘rtasidagi chempionlik bahsi g‘olibiga qarshi o‘tkazish niyatida ekanini bildirdi;

  • UFC 333'dagi trilogiya: Mazkur intizorlik bilan kutilayotgan Dvalishvili — Yan prinsipial trilogiyasi joriy yilning 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turnirida yakuniga yetadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36Islam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiIslam Maxachev Umar Nurmagomedovning dahshatli nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)