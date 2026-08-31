Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)

·31·Madaniyat
Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)

Xonanda Vohidjon Isoqov Tojikistondan Toshkentga kelgan va ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishgan Vaslida ismli qizaloqni shaxsan ko‘rgani bordi.

Uchrashuv davomida san’atkor qizaloq bilan suhbatlashib, uning istaklari bilan qiziqdi. Vaslidaning “Duk-duk” qo‘shig‘ini ijro etgani aks etgan video xonandaning e’tiborini tortgan. Xonanda Vaslidaning ijro etgan qo‘shig‘i aks etgan videoga layk bosganini ma’lum qilib, qizaloqdan nimani xohlashini so‘raganida, Vaslida xo‘roz istashini aytgan.

Vohidjon Isoqov esa qizaloqqa yaxshi xo‘roz sovg‘a qilishga va’da bergan. Keyingi videoda xonanda va’dasining ustidan chiqib, Vaslidaga xo‘roz olib kelgani aks etgan. San’atkorning aytishicha, sovg‘a qilingan xo‘roz o‘rgatilgan bo‘lib, qochib ketmas ekan.

Ikki kishi ochiq havoda xo‘roz ushlab turgan bolaga qarab jilmaymoqda.

Xonandaning qizaloq istagini inobatga olib, unga kutilmagan sovg‘a qilgani kuzatuvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar Vohidjon Isoqovning mehribonligi va e’tiborini olqishlab, samimiy fikrlar qoldirishgan.

Tarqalgan video ostida ham xonandaga minnatdorlik bildirilgan: “Mana buni haqiqiy odamiylik deydilar! Xonanda Vohidjon Isoqovga samimiy va cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mehribonligingiz va qo‘llab-quvvatlashingiz uchun tashakkur!”

Eslatib o‘tamiz, avvalroq O‘zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva ham Tojikistonga borib, ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lgan Vaslidani ko‘rgani haqida xabar bergan edik. Xonanda qizaloqning xonadonida mehmon bo‘lib, u bilan birga ko‘pchilikka tanish “Bari gal” qo‘shig‘ini ijro etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Bugun, 05:32Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘lining xohishini amalga oshirdi: yangi mashina xarid qildi (video)Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘lining xohishini amalga oshirdi: yangi mashina xarid qildi (video)Bugun, 05:06«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)Bugun, 03:51«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)Kecha, 17:27Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Kecha, 12:27Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiAvaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiKecha, 03:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi