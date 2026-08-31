Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘lining xohishini amalga oshirdi: yangi mashina xarid qildi (video)

·25·Madaniyat
Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘lining xohishini amalga oshirdi: yangi mashina xarid qildi (video)

Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva muxlislari bilan quvonchli yangilikni bo‘lishdi. U Instagram sahifasi orqali yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildi.

Aktrisa yangi mashinasi aks etgan videoni sahifasiga joyladi. Unda Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘li Muhammadabibning xohishiga ko‘ra, avvalgi avtomobilini yangi mashinaga almashtirganini aytdi.

«Alhamdulillah. Farzandimning tanlovi. Oilamizga xush kelibsan, qora panteram», — deb yozdi aktrisa.

Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘liga bag‘ishlagan ta’sirli murojaatida uni hayotidagi eng buyuk ne’matlardan biri deb atadi. U farzandi ulg‘aygach, bu so‘zlarni o‘qishini istashini, uning baxti uchun ham ota, ham ona bo‘lishga harakat qilayotganini ta’kidladi.

Aktrisa, shuningdek, o‘g‘lining yana bir xohishini o‘z mehnati va imkoniyatlari bilan amalga oshira olganidan faxrlanishini bildirdi.

«Mitti yurakchang xohlagan yana bir narsani o‘z kuchim, o‘z mehnatim bilan amalga oshira olganimdan faxrdaman, bolam», — deya yozdi u.

Mazkur xabar aktrisaning kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar Marjona Mirzaaliyevani tabriklab, yangi avtomobili oilasiga xayrli va yaxshi kunlarda xizmat qilishini tilagan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq aktrisa o‘g‘li Muhammadabib uchun yangi uy xarid qilganini ham ma’lum qilgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Bugun, 05:32Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)Bugun, 05:09«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)Bugun, 03:51«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)Kecha, 17:27Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Kecha, 12:27Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiAvaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiKecha, 03:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi