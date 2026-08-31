Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdi
Rossiya Premer-ligasining 6-turi doirasida Qozonning «Rubin» klubi o‘z maydonida Maxachqal’aning «Dinamo» jamoasini qabul qildi. «Ak Bars Arena»da kechgan murosasiz bellashuv mezbonlarning 3:1 hisobidagi yorqin va irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ahamiyatli jihati, milliy terma jamoamizning yosh va ishonchli himoyachisi Jahongir O‘rozov «Rubin» safida bahsni boshlang‘ich tarkibda boshlab, hakamning yakuniy hushtagigacha to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qildi.
Ikkinchi bo‘limdagi gollar shousi va so‘nggi daqiqalar dramasi
Birinchi bo‘limi golsiz kechgan uchrashuvning ikkinchi qismi keskin vaziyatlarga boy bo‘ldi:
Hisobning ochilishi: 62-daqiqada «Rubin» a’zosi Rozikov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, qozonliklarni oldinga olib chiqdi;
Penalti va muvozanat: 73-daqiqada «Dinamo» safida Miro belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini (penalti) aniq amalga oshirib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Jukich va Jochichdan nuqta: Mezbonlar bosimni oshirib, 87-daqiqada Jukichning goli evaziga yana oldinga chiqib oldi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+5-daqiqada esa Jochich raqib darvozasiga uchinchi to‘pni kiritib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba jamoalarning RPL jadvalidagi ko‘rsatkichlarini quyidagicha ko‘rinishga keltirdi:
«Rubin»: O‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalining 8-pog‘onasidan joy oldi;
«Dinamo Maxachqal’a»: 10 ochko jamg‘argan holda 7-o‘rinda bormoqda.
O‘yin qaydnomasi
Rossiya Premer-ligasi. 6-tur
«Rubin» — «Dinamo Maxachqal’a» 3:1
Gollar: Rozikov (62), Jukich (87), Jochich (90+5) — Miro (73, pen).
«Rubin»: Jahongir O‘rozov to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
…