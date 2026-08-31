Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdi

·23·Sport
Qozonda O‘rozov to‘liq o‘ynadi: «Rubin» «Dinamo»ni mag‘lub etdi

Rossiya Premer-ligasining 6-turi doirasida Qozonning «Rubin» klubi o‘z maydonida Maxachqal’aning «Dinamo» jamoasini qabul qildi. «Ak Bars Arena»da kechgan murosasiz bellashuv mezbonlarning 3:1 hisobidagi yorqin va irodali g‘alabasi bilan yakunlandi.

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ahamiyatli jihati, milliy terma jamoamizning yosh va ishonchli himoyachisi Jahongir O‘rozov «Rubin» safida bahsni boshlang‘ich tarkibda boshlab, hakamning yakuniy hushtagigacha to‘liq 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qildi.

Ikkinchi bo‘limdagi gollar shousi va so‘nggi daqiqalar dramasi

Birinchi bo‘limi golsiz kechgan uchrashuvning ikkinchi qismi keskin vaziyatlarga boy bo‘ldi:

  • Hisobning ochilishi: 62-daqiqada «Rubin» a’zosi Rozikov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, qozonliklarni oldinga olib chiqdi;

  • Penalti va muvozanat: 73-daqiqada «Dinamo» safida Miro belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini (penalti) aniq amalga oshirib, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Jukich va Jochichdan nuqta: Mezbonlar bosimni oshirib, 87-daqiqada Jukichning goli evaziga yana oldinga chiqib oldi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+5-daqiqada esa Jochich raqib darvozasiga uchinchi to‘pni kiritib, bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba jamoalarning RPL jadvalidagi ko‘rsatkichlarini quyidagicha ko‘rinishga keltirdi:

  • «Rubin»: O‘z ochkolari sonini 9 taga yetkazib, chempionat turnir jadvalining 8-pog‘onasidan joy oldi;

  • «Dinamo Maxachqal’a»: 10 ochko jamg‘argan holda 7-o‘rinda bormoqda.

O‘yin qaydnomasi

  • Rossiya Premer-ligasi. 6-tur

  • «Rubin» — «Dinamo Maxachqal’a» 3:1

  • Gollar: Rozikov (62), Jukich (87), Jochich (90+5) — Miro (73, pen).

  • «Rubin»: Jahongir O‘rozov to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiBugun, 05:44«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!«Monako» «Marsel»ni mag‘lub etib, Fransiyada peshqadamga aylandi!Bugun, 05:42«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlari«Inter»dan yuz foizlik natija: «Kalyari» — «Inter» uchrashuvi tafsilotlariBugun, 05:40Kapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiKapadze «Nasaf» ustidan qozonilgan g‘alaba, bosh maqsad va sovrinlar haqida gapirdiBugun, 05:38«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdiBugun, 05:32Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)Bugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)