Shomurodovdan super gol: «Bashakshehir» va «Qosimposho» durang qayd etdi (video)
Turkiya Superligasining 3-turidan o‘rin olgan Istanbul derbisida «Bashakshehir» o‘z maydonida «Qosimposho» klubini qabul qildi. Keskin va kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Mazkur bahsda o‘zbekistonlik muxlislarning asosiy e’tibori maydonga bir vaqtda asosiy tarkibda tushgan Eldor Shomurodov hamda Abbosbek Fayzullayevga qaratildi.
18-daqiqadagi gol va legionerlarimiz harakati
Uchrashuv quyidagi muhim voqealarga boy tarzda kechdi:
Shomurodovning goli: Bahsning 18-daqiqasidayoq faollik ko‘rsatgan Eldor Shomurodov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Bashakshehir»ni oldinga olib chiqdi;
Fayzullayevning almashtirilishi: Iste’dodli vinger Abbosbek Fayzullayev ilk bo‘limda faol harakat qildi, biroq tanaffus vaqtida murabbiylar qarori bilan uning o‘rniga maydonga Sari tushirildi;
Shomurodov 90 daqiqa maydonda: Eldor bahsni to‘liq o‘tkazdi va jamoa hujumlarining asosiy markazi bo‘lib xizmat qildi;
Mehmonlarning javob goli: 81-daqiqaga kelib «Qosimposho» safida Diabate hisobni tenglashtirib (1:1), mezbonlarni muhim g‘alabadan mahrum qildi.
Turnir jadvalidagi holat
Mazkur durangdan so‘ng jamoalarning Superliga jadvalidagi mavqeyi quyidagicha ko‘rinish oldi:
«Bashakshehir»: O‘z ochkolari sonini 4 taga yetkazib, chempionatning 7-pog‘onasiga joylashdi;
«Qosimposho»: 5 ochko jamg‘argan holda 6-o‘rinda bormoqda.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
Turkiya Superligasi. 3-tur
«Bashakshehir» — «Qosimposho» 1:1
Gollar: Shomurodov (18) — Diabate (81).
«Bashakshehir»: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen (Ergun, 64), Umut, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev (Sari, 46), Bozok (Zelke, 73).
…