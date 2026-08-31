Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)

·27·Madaniyat
Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)

“Bolajon TV” kanalidagi “Bu kim?” ko‘rsatuvining navbatdagi mehmoni aktrisa Dilnoza Kubayeva bo‘ldi. Suhbat davomida unga familiyasi nega aynan “Kubayeva” ekani haqida savol berildi.

“Voy, to‘g‘risi, bu savolni juda ko‘p olardim. Qarang, bilasizmi, qadimda farzandlarga ota-onaning niyatini ifodalovchi ismlar qo‘yilgan. Masalan, oilada o‘g‘il farzand tug‘ilishini umid qilib, qizlariga Umidaxon, qiz farzand tug‘ilishini umid qilib, o‘g‘illariga Umid kabi ismlar berishgan.

Ba’zan qiz farzandlar ketma-ket tug‘ilaversa, keyingisi o‘g‘il bo‘lsin degan niyatda O‘g‘iloy deb ism qo‘yishgan. Farzandlari ko‘p kasal bo‘lib, yashamay qolgan oilalarda esa “shu bolam omon qolsin” degan niyat bilan Tursin kabi ismlar berilgan.

Mening bobojonimning ham ko‘plab aka-opalari tug‘ilib, yashamagan ekan. Keyin bobojonim tug‘ilganlarida, ota-onasi “o‘zidan ko‘payib ketsin, farzandlari ko‘paysin” degan niyatda ularga Ko‘paysin deb ism qo‘yishgan.

Avvalgi paytlarda tug‘ilganlik haqidagi guvohnomalarni yozishda xatolar bo‘lib ketgan. Shu sababli ko‘plab ismlar ham o‘zgarib qolgan. Ko‘paysin ham hujjatlarda noto‘g‘ri yozilib, “Kuba”, “Kubay” shakliga o‘zgarib ketgan.

Shuning uchun men aslida Ko‘paysinova Dilnoza, Ko‘paysinova bo‘lishim kerak edi. Ammo familiyam hujjatlarda “Kubay”dan kelib chiqib, Kubayeva bo‘lib qolgan”, — deya tushuntirdi Dilnoza Kubayeva.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)Vohidjon Isoqov tojikistonlik qizaloqni ko‘rgani bordi: unga xo‘roz sovg‘a qildi (video)Bugun, 05:09Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘lining xohishini amalga oshirdi: yangi mashina xarid qildi (video)Marjona Mirzaaliyeva o‘g‘lining xohishini amalga oshirdi: yangi mashina xarid qildi (video)Bugun, 05:06«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)Bugun, 03:51«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)Kecha, 17:27Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Kecha, 12:27Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiAvaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiKecha, 03:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi