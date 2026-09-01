Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladi
Smartfonlar bozorida yetakchi oʻrinlardan birini egallab kelayotgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining kelgusi avlod flagman qurilmasida mobil suratga olish imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Smartfonsozlik olamidagi soʻnggi xabarlarga koʻra, kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Pro Max modeli oʻziga xos ilgʻor kamera tizimi bilan jihozlanadi. Ushbu yangilik mobil fotografiya ixlosmandlari uchun jiddiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri va taniqli xitoylik insayder Smart Pikachu maʼlumotiga koʻra, boʻlajak flagman yuqori aniqlikdagi Lofic texnologiyasiga asoslangan 200 megapikselli asosiy sensorga ega ilk qurilma boʻladi. Mazkur texnologiya tasvir sifatini oshirish va yorugʻlikni qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Natijada foydalanuvchilar har qanday sharoitda ham aniq va detallarga boy kadrlar olish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Nemischa uslubdagi ishlov berishQurilmaning asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning vizual ishlov berish uslubidir. Insayderning taʼkidlashicha, yangi smartfon kamerasi oʻziga xos nemischa uslubdagi tasvirni qayta ishlash mexanizmiga tayanadi. Bu yondashuv suratga olish jarayonida tabiiylik va professional estetikani saqlab qolishga xizmat qiladi.
Shuningdek, kamerada sunʼiy intellektga asoslangan moslashuvchan ranglarni qayta ishlash funksiyasi tatbiq etiladi. Ushbu tizim tayyor suratlarga qoʻshimcha ishlov bermasdan, darhol ijtimoiy tarmoqlar yoki shaxsiy arxiv uchun ishlatishga yaroqli holatga keltirish uchun maxsus sozlangan. Bu esa kundalik foydalanishda foydalanuvchilarning vaqtini tejash bilan birga, suratlar universal tarzda chiqishini taʼminlaydi.
Sunʼiy intellekt imkoniyatlariZamonaviy texnologiyalar olamida sunʼiy intellektning oʻrni kundan-kunga ortib bormoqda va Xiaomi bu borada ham ilgʻor yechimlarni taklif etmoqda. Oqilona tarmoqlar va bulutli texnologiyalar qurilmaning kamera imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.
Maʼlum qilinishicha, Xiaomi kompaniyasi Leica bilan hamkorlikdagi bulutli yirik sunʼiy intellekt modelidan foydalanadi. Shu bilan birga, smartfonning oʻzida ishlaydigan maxsus mahalliy sunʼiy intellekt modeli ham oʻrnatiladi. Bu ikki tizimning uygʻunligi maʼlumotlarni tezkor qayta ishlash va eng yaxshi natijani taqdim etish imkonini beradi.
Hozircha Xiaomi 18 turkumiga oid barcha sirlar oshkor etilmagan boʻlib, mutaxassislar qurilmaning rasmiy taqdimoti yaqinlashgani sari qoʻshimcha maʼlumotlar paydo boʻlishini kutmoqdalar. Mazkur flagman mobil texnologiyalar bozorida jiddiy raqobat muhitini keltirib chiqarishi shubhasiz.
…