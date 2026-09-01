Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladi

·1·Texno
Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladi

Smartfonlar bozorida yetakchi oʻrinlardan birini egallab kelayotgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining kelgusi avlod flagman qurilmasida mobil suratga olish imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqishga hozirlik koʻrmoqda. Smartfonsozlik olamidagi soʻnggi xabarlarga koʻra, kelgusida taqdim etilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Pro Max modeli oʻziga xos ilgʻor kamera tizimi bilan jihozlanadi. Ushbu yangilik mobil fotografiya ixlosmandlari uchun jiddiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri va taniqli xitoylik insayder Smart Pikachu maʼlumotiga koʻra, boʻlajak flagman yuqori aniqlikdagi Lofic texnologiyasiga asoslangan 200 megapikselli asosiy sensorga ega ilk qurilma boʻladi. Mazkur texnologiya tasvir sifatini oshirish va yorugʻlikni qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Natijada foydalanuvchilar har qanday sharoitda ham aniq va detallarga boy kadrlar olish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Nemischa uslubdagi ishlov berish

Qurilmaning asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning vizual ishlov berish uslubidir. Insayderning taʼkidlashicha, yangi smartfon kamerasi oʻziga xos nemischa uslubdagi tasvirni qayta ishlash mexanizmiga tayanadi. Bu yondashuv suratga olish jarayonida tabiiylik va professional estetikani saqlab qolishga xizmat qiladi.

Shuningdek, kamerada sunʼiy intellektga asoslangan moslashuvchan ranglarni qayta ishlash funksiyasi tatbiq etiladi. Ushbu tizim tayyor suratlarga qoʻshimcha ishlov bermasdan, darhol ijtimoiy tarmoqlar yoki shaxsiy arxiv uchun ishlatishga yaroqli holatga keltirish uchun maxsus sozlangan. Bu esa kundalik foydalanishda foydalanuvchilarning vaqtini tejash bilan birga, suratlar universal tarzda chiqishini taʼminlaydi.

Sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Zamonaviy texnologiyalar olamida sunʼiy intellektning oʻrni kundan-kunga ortib bormoqda va Xiaomi bu borada ham ilgʻor yechimlarni taklif etmoqda. Oqilona tarmoqlar va bulutli texnologiyalar qurilmaning kamera imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Maʼlum qilinishicha, Xiaomi kompaniyasi Leica bilan hamkorlikdagi bulutli yirik sunʼiy intellekt modelidan foydalanadi. Shu bilan birga, smartfonning oʻzida ishlaydigan maxsus mahalliy sunʼiy intellekt modeli ham oʻrnatiladi. Bu ikki tizimning uygʻunligi maʼlumotlarni tezkor qayta ishlash va eng yaxshi natijani taqdim etish imkonini beradi.

Hozircha Xiaomi 18 turkumiga oid barcha sirlar oshkor etilmagan boʻlib, mutaxassislar qurilmaning rasmiy taqdimoti yaqinlashgani sari qoʻshimcha maʼlumotlar paydo boʻlishini kutmoqdalar. Mazkur flagman mobil texnologiyalar bozorida jiddiy raqobat muhitini keltirib chiqarishi shubhasiz.

XiaomiSmartfonKameraTexnologiyalarSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiApple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiBugun, 05:24Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiEnough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiBugun, 04:50Mutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiMutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiBugun, 03:23Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumApple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumBugun, 01:57Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaApple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaBugun, 00:26Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiXitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi