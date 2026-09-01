SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi
Aerokosmik sohadagi eng ulkan loyihalardan biri — SpaceX kompaniyasining Starship kosmik tizimi oʻz tarixida ilk bor orbital parvozni amalga oshirishi va yangi avlod Starlink V3 qurilmalarini kosmosga yetkazishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) boʻlajak missiya davomida radiochastotalardan foydalanish boʻyicha rasmiy ariza topshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hujjatdagi parametrlardan kelib chiqib, mazkur missiya chinakam orbital sinov maqomida oʻtishini taxmin qilish mumkin. Eng asosiy intriga esa foydali yuk bilan bogʻliq boʻlib, parvoz davomida quyi Yer orbitasiga Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini chiqarish rejalashtirilgan. Agar barcha rejalar oʻzgarishsiz qolsa, Starship oʻz tizimining ishlashini namoyish etish bilan birga, orbital fazoga haqiqiy yuk yetkazib beruvchi ilk vazifasini bajaradi.
Yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari va kelajakdagi rejalarEslatib oʻtamiz, oʻtgan sinov parvozida sunʼiy yoʻldoshlar fazoga chiqarilgan boʻlsa-da, ular orbitaga chiqmagani sababli atmosfera qatlamida yonib ketgan edi va bu parvoz rejasining bir qismi boʻlgan. Biroq bu safar vaziyat jiddiyroq boʻlib, SpaceX Starship yordamida yangi avlod Starlink V3 apparatlarini muvaffaqiyatli yetkazishni maqsad qilgan.
Kompaniya avvalroq FCCga umumiy hisobda 100 mingta shunday qurilmadan iborat guruhni fazoga chiqarish uchun ariza topshirgan edi. Oʻlchamlari va vazni katta boʻlgani sababli mazkur yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari aynan Starship raketalari yordamida uchirilishini talab qiladi, chunki anʼanaviy Falcon 9 raketalari buning uchun mos kelmaydi.
Kelgusidagi haftalik parvozlar va Oysimon missiyalarNASA vakili Jared Ayzекmanning maʼlum qilishicha, 2027-yildan boshlab ulkan transport tizimining sinoviy startlari deyarli har hafta amalga oshirilishi mumkin. Bu esa kosmik parvozlar chastotasini keskin oshirib, insoniyatning kosmosni oʻzlashtirish surʼatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Shuningdek, SpaceX bir vaqtning oʻzida boʻlajak Artemis dasturi doirasidagi missiyalar uchun Starship kemasining maxsus oy versiyasini ham faol ravishda ishlab chiqmoqda. Yaqinda kompaniya Super Heavy kuchaytirgichining barcha 33 ta Raptor dvigatellarini bir vaqtning oʻzida ishga tushirib, uning toʻlaqonli ommaviy sinovini muvaffaqiyatli yakunlagan edi.
…