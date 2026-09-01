SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi

·40·Texno
SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchi

Aerokosmik sohadagi eng ulkan loyihalardan biri — SpaceX kompaniyasining Starship kosmik tizimi oʻz tarixida ilk bor orbital parvozni amalga oshirishi va yangi avlod Starlink V3 qurilmalarini kosmosga yetkazishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) boʻlajak missiya davomida radiochastotalardan foydalanish boʻyicha rasmiy ariza topshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatdagi parametrlardan kelib chiqib, mazkur missiya chinakam orbital sinov maqomida oʻtishini taxmin qilish mumkin. Eng asosiy intriga esa foydali yuk bilan bogʻliq boʻlib, parvoz davomida quyi Yer orbitasiga Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini chiqarish rejalashtirilgan. Agar barcha rejalar oʻzgarishsiz qolsa, Starship oʻz tizimining ishlashini namoyish etish bilan birga, orbital fazoga haqiqiy yuk yetkazib beruvchi ilk vazifasini bajaradi.

Yangi avlod Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlari va kelajakdagi rejalar

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan sinov parvozida sunʼiy yoʻldoshlar fazoga chiqarilgan boʻlsa-da, ular orbitaga chiqmagani sababli atmosfera qatlamida yonib ketgan edi va bu parvoz rejasining bir qismi boʻlgan. Biroq bu safar vaziyat jiddiyroq boʻlib, SpaceX Starship yordamida yangi avlod Starlink V3 apparatlarini muvaffaqiyatli yetkazishni maqsad qilgan.

Kompaniya avvalroq FCCga umumiy hisobda 100 mingta shunday qurilmadan iborat guruhni fazoga chiqarish uchun ariza topshirgan edi. Oʻlchamlari va vazni katta boʻlgani sababli mazkur yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari aynan Starship raketalari yordamida uchirilishini talab qiladi, chunki anʼanaviy Falcon 9 raketalari buning uchun mos kelmaydi.

Kelgusidagi haftalik parvozlar va Oysimon missiyalar

NASA vakili Jared Ayzекmanning maʼlum qilishicha, 2027-yildan boshlab ulkan transport tizimining sinoviy startlari deyarli har hafta amalga oshirilishi mumkin. Bu esa kosmik parvozlar chastotasini keskin oshirib, insoniyatning kosmosni oʻzlashtirish surʼatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Shuningdek, SpaceX bir vaqtning oʻzida boʻlajak Artemis dasturi doirasidagi missiyalar uchun Starship kemasining maxsus oy versiyasini ham faol ravishda ishlab chiqmoqda. Yaqinda kompaniya Super Heavy kuchaytirgichining barcha 33 ta Raptor dvigatellarini bir vaqtning oʻzida ishga tushirib, uning toʻlaqonli ommaviy sinovini muvaffaqiyatli yakunlagan edi.

SpaceXStarshipStarlinkKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 14:29Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiXiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiBugun, 12:58Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiApple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiBugun, 05:24Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiEnough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiBugun, 04:50Mutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiMutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiBugun, 03:23Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumApple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi