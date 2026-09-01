Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdi
Barselona klubining yosh isteʼdodi Lamine Yamal Rayo Vallecano jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda navbatdagi tarixiy natijani qayd etib, Yevropaning kuchli beshlik chempionatlari rekordini yangiladi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli vinger oʻzining ajoyib oʻyini evaziga Kilian Mbappe va Erling Xoland kabi zamonamizning eng yulduz hujumchilarining dastlabki faoliyatidagi natijalarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rayo Vallecano ustidan qozonilgan 5:2 hisobidagi yirik gʻalaba oqshomida Yamal raqib darvozasini ikki bor ishgʻol qildi va Kataloniya klubi safidagi rasmiy gollari sonini 51 taga yetkazdi. Ushbu natija orqali u Yevropaning top-5 ligalari tarixida 50 ta gol marrasiga erishgan eng yosh futbolchiga aylandi. Klub matbuot xizmatining tasdiqlashicha, u bu marraga 19 yoshu 49 kunligida yetib kelgan.
Rekordchilar poygasida yangi yetakchiYamalning bu koʻrsatkichi futbol olamini hayratda qoldirmoqda, chunki u zamonaviy futbolning eng qudratli hujumchilarini ham ortda qoldirdi. Bungacha ushbu rekord Real Madrid yulduzi Kilian Mbappeiga tegishli edi. Fransiyalik hujumchi oʻzining 50-golini 19 yoshu 241 kunligida urgan boʻlsa, Manchester Siti toʻpurari Erling Xoland bu marraga 20 yoshu 196 kunligida erishgan edi.
Shuningdek, Barselona jamoasining afsonaviy vakillari ham bu borada yosh ispaniyalikdan ortda qolishgan. Sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Lionel Messi kataloniyaliklar safidagi 50-golini 21 yoshida urgan boʻlsa, klubning boshqa bir afsonasi Josep Escola bu natijani 20 yoshida qayd etgandi. Yamalning bunday tezlikda gol urishi uning nafaqat iqtidorli, balki barqaror oʻyin koʻrsatayotganidan dalolat beradi.
Unutilmas oqshom va esda qolarli gollarRayo Vallecano bilan kechgan bahsda Yamal oʻzining yorqin mahoratini toʻla namoyon etdi. Uchrashuvning 21-daqiqasida u oʻng qanotdan markazga harakatlanib, chap oyogʻi bilan toʻpni darvozaning yuqori burchagiga aniq yoʻlladi va hisobni ochdi. Ushbu zarba muxlislarga Lionel Messining avstriyaliklar yoki boshqa raqiblar darvozasiga urgan gollarini eslatib yubordi. Uchrashuv yakunida esa yana bir bor oʻz imkoniyatidan unumli foydalanib, gʻalabani mustahkamladi.
Mutaxassislarning fikricha, Lamine Yamalning bu darajadagi oʻyini uning kelajakda yanada ulkan marrlarni zabt etishidan darak beradi. Uning Barselona safidagi har bir harakati nafaqat jamoaning muvaffaqiyatini taʼminlamoqda, balki jahon futboli tarixiga yangi sahifalar yozmoqda.
…