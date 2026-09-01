Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdi

·0·Sport
Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdi

Barselona klubining yosh isteʼdodi Lamine Yamal Rayo Vallecano jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda navbatdagi tarixiy natijani qayd etib, Yevropaning kuchli beshlik chempionatlari rekordini yangiladi. Goal.com xabar berishicha, 19 yoshli vinger oʻzining ajoyib oʻyini evaziga Kilian Mbappe va Erling Xoland kabi zamonamizning eng yulduz hujumchilarining dastlabki faoliyatidagi natijalarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rayo Vallecano ustidan qozonilgan 5:2 hisobidagi yirik gʻalaba oqshomida Yamal raqib darvozasini ikki bor ishgʻol qildi va Kataloniya klubi safidagi rasmiy gollari sonini 51 taga yetkazdi. Ushbu natija orqali u Yevropaning top-5 ligalari tarixida 50 ta gol marrasiga erishgan eng yosh futbolchiga aylandi. Klub matbuot xizmatining tasdiqlashicha, u bu marraga 19 yoshu 49 kunligida yetib kelgan.

Rekordchilar poygasida yangi yetakchi

Yamalning bu koʻrsatkichi futbol olamini hayratda qoldirmoqda, chunki u zamonaviy futbolning eng qudratli hujumchilarini ham ortda qoldirdi. Bungacha ushbu rekord Real Madrid yulduzi Kilian Mbappeiga tegishli edi. Fransiyalik hujumchi oʻzining 50-golini 19 yoshu 241 kunligida urgan boʻlsa, Manchester Siti toʻpurari Erling Xoland bu marraga 20 yoshu 196 kunligida erishgan edi.

Shuningdek, Barselona jamoasining afsonaviy vakillari ham bu borada yosh ispaniyalikdan ortda qolishgan. Sakkiz karra Oltin toʻp sohibi Lionel Messi kataloniyaliklar safidagi 50-golini 21 yoshida urgan boʻlsa, klubning boshqa bir afsonasi Josep Escola bu natijani 20 yoshida qayd etgandi. Yamalning bunday tezlikda gol urishi uning nafaqat iqtidorli, balki barqaror oʻyin koʻrsatayotganidan dalolat beradi.

Unutilmas oqshom va esda qolarli gollar

Rayo Vallecano bilan kechgan bahsda Yamal oʻzining yorqin mahoratini toʻla namoyon etdi. Uchrashuvning 21-daqiqasida u oʻng qanotdan markazga harakatlanib, chap oyogʻi bilan toʻpni darvozaning yuqori burchagiga aniq yoʻlladi va hisobni ochdi. Ushbu zarba muxlislarga Lionel Messining avstriyaliklar yoki boshqa raqiblar darvozasiga urgan gollarini eslatib yubordi. Uchrashuv yakunida esa yana bir bor oʻz imkoniyatidan unumli foydalanib, gʻalabani mustahkamladi.

Mutaxassislarning fikricha, Lamine Yamalning bu darajadagi oʻyini uning kelajakda yanada ulkan marrlarni zabt etishidan darak beradi. Uning Barselona safidagi har bir harakati nafaqat jamoaning muvaffaqiyatini taʼminlamoqda, balki jahon futboli tarixiga yangi sahifalar yozmoqda.

Lamine YamalBarselonaRayo VallecanoKilian MbappeLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaChelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqdaBugun, 12:50Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiTarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiBugun, 12:25Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiBugun, 11:19Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiEnso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiBugun, 10:56Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:33Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)