Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?

·21·Salomatlik
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?

Sut — oqsil, kalsiy, V12 vitamini va boshqa muhim ozuqa moddalari manbai. Ammo barcha sut bir xil emas. Turli hayvonlar suti tarkibidagi yog‘, oqsil, vitamin va minerallar miqdori sezilarli farq qiladi.

1. Qo‘y suti
Oqsil va yog‘ miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadi. Tadqiqotlarda qo‘y suti sigir va echki sutiga nisbatan ko‘proq oqsil va umumiy quruq moddalarga ega ekani qayd etilgan. Shu bois u pishloq va qatiq tayyorlashda ham juda qadrlanadi.

2. Tuya suti
Tuya suti tarkibida S vitamini sigir sutiga qaraganda ko‘proq. U oqsil, kalsiy va boshqa minerallarni ham o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, quruq va issiq hududlarda u muhim ozuqa manbai hisoblanadi.

3. Buyvol suti
Yog‘ va oqsil miqdori yuqori bo‘lgan sutlardan biri. Uning tarkibidagi kazein miqdori ham yuqori bo‘lib, pishloq kabi mahsulotlar tayyorlash uchun juda mos.

Boshida qush o‘tirgan buyvol va stakanga quyilayotgan sutning yonma-yon tasviri.

4. Echki suti
Tarkibi jihatidan sigir sutiga yaqin. U oqsil, kalsiy va ayrim B guruhi vitaminlarining manbai hisoblanadi. Echki sutidan dunyoda turli pishloq va sut mahsulotlari tayyorlanadi.

5. Sigir suti
Eng keng tarqalgan sut turi bo‘lib, oqsil, kalsiy, B12 vitamini, magniy va boshqa ozuqa moddalarini beradi. Kundalik ratsion uchun qulay va to‘yimli mahsulot hisoblanadi.

Yashil yaylovda sigirlar yonida bir ko‘za va stakan sut turibdi.

Muhimi, qimmat yoki noodatiy sut avtomatik ravishda eng foydali degani emas. Sut tanlashda insonning yoshi, ovqatlanish ehtiyoji va mahsulotni hazm qila olishi ham hisobga olinishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta mevaBugun, 08:21O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!Kecha, 17:23Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?30.08, 19:44Miyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekanMiyamiz qarorni bizdan oldin qabul qilib qo‘yar ekan30.08, 12:07Asalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekanAsalarilar kasallansa, «dori»ni o‘zlari tanlar ekan30.08, 12:02Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoQahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo28.08, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?