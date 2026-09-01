Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Sut — oqsil, kalsiy, V12 vitamini va boshqa muhim ozuqa moddalari manbai. Ammo barcha sut bir xil emas. Turli hayvonlar suti tarkibidagi yog‘, oqsil, vitamin va minerallar miqdori sezilarli farq qiladi.
1. Qo‘y suti
Oqsil va yog‘ miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadi. Tadqiqotlarda qo‘y suti sigir va echki sutiga nisbatan ko‘proq oqsil va umumiy quruq moddalarga ega ekani qayd etilgan. Shu bois u pishloq va qatiq tayyorlashda ham juda qadrlanadi.
2. Tuya suti
Tuya suti tarkibida S vitamini sigir sutiga qaraganda ko‘proq. U oqsil, kalsiy va boshqa minerallarni ham o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, quruq va issiq hududlarda u muhim ozuqa manbai hisoblanadi.
3. Buyvol suti
Yog‘ va oqsil miqdori yuqori bo‘lgan sutlardan biri. Uning tarkibidagi kazein miqdori ham yuqori bo‘lib, pishloq kabi mahsulotlar tayyorlash uchun juda mos.
4. Echki suti
Tarkibi jihatidan sigir sutiga yaqin. U oqsil, kalsiy va ayrim B guruhi vitaminlarining manbai hisoblanadi. Echki sutidan dunyoda turli pishloq va sut mahsulotlari tayyorlanadi.
5. Sigir suti
Eng keng tarqalgan sut turi bo‘lib, oqsil, kalsiy, B12 vitamini, magniy va boshqa ozuqa moddalarini beradi. Kundalik ratsion uchun qulay va to‘yimli mahsulot hisoblanadi.
Muhimi, qimmat yoki noodatiy sut avtomatik ravishda eng foydali degani emas. Sut tanlashda insonning yoshi, ovqatlanish ehtiyoji va mahsulotni hazm qila olishi ham hisobga olinishi kerak.
…