Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdi
Xiaomi Xitoy bozorida o‘ziga xos texnik xususiyatlari bilan ajralib turuvchi yangi Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg ixcham kir yuvish va quritish mashinasini namoyish etdi. Mazkur qurilma ixcham o‘lchamiga qaramay, ikkita mustaqil baraban va zamonaviy funksiyalar majmuasini o‘zida mujassam etgani bilan e’tiborni tortadi, deb xabar beradi ixbt.com nashri. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikYangi qurilmaning umumiy yuklama hajmi kir yuvish uchun 5 kilogrammni tashkil etib, har bir otseakka 2,5 kilogrammdan to‘g‘ri keladi. Shu bilan birga, kiyimlarni quritish rejimi bir yo‘la 3 kilogrammgacha bo‘lgan hajmni qabul qila oladi. Muhandislar alohida suv ta’minoti va quritish tizimlarini joriy etgani bois, turli barabandagi oqimlar bir-biriga aralashib ketishining oldi olinadi.
Qurilma to‘g‘ridan-to‘g‘ri intqalish (pryamoy privod) tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, barabanlarni daqiqasiga 1200 martagacha aylantira oladi. Yuvish vositalari uchun esa har biri 150 millilitrlik ikkita avtomatik doizator nazarda tutilgan. Ushbu zaxira mashinadan muntazam foydalanilganda bir oyga yetishi aytilmoqda.
Aqlli funksiyalar va dasturlar xilma-xilligiFoydalanuvchilar turli xil dog‘lar, jumladan qahva, loy va kosmetika vositalarini ketkazishga mo‘ljallangan naq 34 ta dasturdan foydalanishlari mumkin. Kichik hajordagi kiyimlar uchun atigi 40 daqiqada yakunlanadigan tezkor yuvish va quritish sikli mavjud. Shuningdek, nozik matolar uchun ham alohida sharoitlar yaratilgan.
Xususan, shoyi matolar uchun mo‘ljallangan 40 °C haroratdagi avtomatik quritish rejimi mato to‘liq qurigach o‘z-o‘zidan to‘xtaydi. Agar yuvilgan kiyimlar barabanda tunab qolsa, maxsus ventilyatsiya tizimi yoqimsiz hidlar paydo bo‘lishining oldini oladi. Gigiyenaga alohida e’tibor qaratilib, 95 °C haroratda barabanlarni tozalash funksiyasi qo‘shilgan va bu bakteriya hamda viruslarni 99,99 foizgacha yo‘q qilishini kafolatlaydi.
Boshqaruv va narx siyosatiTaqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, qurilma Mi Home ilovasi hamda HyperOS ekotizimi bilan mukammal ishlaydi. Shuningdek, u ovozli boshqaruv va havo orqali dasturiy ta’minotni yangilash imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Eni 60 santimetrdan ham kichik bo‘lgan korpusning o‘lchamlari 598 x 574 x 478 millimetrni, og‘irligi esa 41 kilogrammni tashkil qiladi.
Xitoy bozorida mazkur ixcham va ko‘p funksiyali yuvish-quritish mashinasi 3499 yuan (taxminan 520 dollar) narxda sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Hozircha qurilmaning global bozorlarga, jumladan O‘zbekistonga yetkazib berilish sanasi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
…