Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdi

·1·Texno
Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanga ega ixcham kir yuvish mashinasini taqdim etdi

Xiaomi Xitoy bozorida o‘ziga xos texnik xususiyatlari bilan ajralib turuvchi yangi Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg ixcham kir yuvish va quritish mashinasini namoyish etdi. Mazkur qurilma ixcham o‘lchamiga qaramay, ikkita mustaqil baraban va zamonaviy funksiyalar majmuasini o‘zida mujassam etgani bilan e’tiborni tortadi, deb xabar beradi ixbt.com nashri. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Yangi qurilmaning umumiy yuklama hajmi kir yuvish uchun 5 kilogrammni tashkil etib, har bir otseakka 2,5 kilogrammdan to‘g‘ri keladi. Shu bilan birga, kiyimlarni quritish rejimi bir yo‘la 3 kilogrammgacha bo‘lgan hajmni qabul qila oladi. Muhandislar alohida suv ta’minoti va quritish tizimlarini joriy etgani bois, turli barabandagi oqimlar bir-biriga aralashib ketishining oldi olinadi.

Qurilma to‘g‘ridan-to‘g‘ri intqalish (pryamoy privod) tizimi bilan jihozlangan bo‘lib, barabanlarni daqiqasiga 1200 martagacha aylantira oladi. Yuvish vositalari uchun esa har biri 150 millilitrlik ikkita avtomatik doizator nazarda tutilgan. Ushbu zaxira mashinadan muntazam foydalanilganda bir oyga yetishi aytilmoqda.

Aqlli funksiyalar va dasturlar xilma-xilligi

Foydalanuvchilar turli xil dog‘lar, jumladan qahva, loy va kosmetika vositalarini ketkazishga mo‘ljallangan naq 34 ta dasturdan foydalanishlari mumkin. Kichik hajordagi kiyimlar uchun atigi 40 daqiqada yakunlanadigan tezkor yuvish va quritish sikli mavjud. Shuningdek, nozik matolar uchun ham alohida sharoitlar yaratilgan.

Xususan, shoyi matolar uchun mo‘ljallangan 40 °C haroratdagi avtomatik quritish rejimi mato to‘liq qurigach o‘z-o‘zidan to‘xtaydi. Agar yuvilgan kiyimlar barabanda tunab qolsa, maxsus ventilyatsiya tizimi yoqimsiz hidlar paydo bo‘lishining oldini oladi. Gigiyenaga alohida e’tibor qaratilib, 95 °C haroratda barabanlarni tozalash funksiyasi qo‘shilgan va bu bakteriya hamda viruslarni 99,99 foizgacha yo‘q qilishini kafolatlaydi.

Boshqaruv va narx siyosati

Taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, qurilma Mi Home ilovasi hamda HyperOS ekotizimi bilan mukammal ishlaydi. Shuningdek, u ovozli boshqaruv va havo orqali dasturiy ta’minotni yangilash imkoniyatlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Eni 60 santimetrdan ham kichik bo‘lgan korpusning o‘lchamlari 598 x 574 x 478 millimetrni, og‘irligi esa 41 kilogrammni tashkil qiladi.

Xitoy bozorida mazkur ixcham va ko‘p funksiyali yuvish-quritish mashinasi 3499 yuan (taxminan 520 dollar) narxda sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Hozircha qurilmaning global bozorlarga, jumladan O‘zbekistonga yetkazib berilish sanasi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

XiaomiTexnologiyalarKir yuvish mashinasiSmart uyHyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiSpaceX oʻz tarixida ilk bor Starship kosmik kema yordamida Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarmoqchiBugun, 13:54Xiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiXiaomi 18 Pro Max flagmanida yangi yuqori aniqlikdagi kamera paydo boʻladiBugun, 12:58Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiApple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdiBugun, 05:24Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiEnough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiBugun, 04:50Mutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiMutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiBugun, 03:23Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumApple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi