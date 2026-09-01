Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldi

·36·Sport
Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldi

O‘zbekistonlik Shahzod Nurmatov va Sobir Safaroliyev akademik eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi. Ular Amsterdamda o‘tkazilayotgan musobaqaning yengil vaznli juftliklar — LM2x dasturida oltin medalni qo‘lga kiritdi. Bu haqda O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi xabar berdi.

O‘zbekistonlik sportchilar final bahsida Germaniya va AQSH vakillarini ortda qoldirib, birinchi o‘rinni egalladi. Germaniya vakillari kumush, AQSH sportchilari esa bronza medalga sazovor bo‘ldi.

Mazkur g‘alaba O‘zbekiston akademik eshkak eshish sporti tarixida kattalar o‘rtasidagi jahon chempionatida qo‘lga kiritilgan ilk oltin medal bo‘ldi.

Shahzod Nurmatov va Sobir Safaroliyev tarixiy g‘alabasini O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag‘ishlaganini bildirgan.

O‘zbekistonlik ikki eshkakchi medallarni tishlab, bayroq bilan g‘alabani nishonlamoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiBugun, 11:19Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiEnso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiBugun, 10:56Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:33Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:15Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)