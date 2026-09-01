Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqda
Angliya Premyer-ligasining ikki top-klubi — Chelsi va Manchester Siti yarimhimoyachi Enso Fernandes transferi boʻyicha faol muzokaralarni boshlab yubordi. Goal.com xabar berishicha, ushbu kelishuv qiymati 135 million yevroni tashkil etishi mumkin va tomonlar hozirda moliyaviy shartlarni diqqat bilan muhokama qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, argentinalik futbolchining oʻzi shaxsan ushbu oʻtishga rozilik bildirgan va faoliyatini Manchester Siti safida davom ettirishga tayyor ekanini maʼlum qilgan. 2001 yilda tugʻilgan iqtidorli yarimhimoyachi hozirgi jamoasi safida yetakchi figuralardan biriga aylangan edi.
Enso Fernandesning faoliyati va yutuqlariEnso Fernandes 2023 yilning yanvar oyida Portugaliyaning Benfika klubidan Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻshanda London klubi uning transferi uchun 121 million yevro sarflagan edi. Chelsi libosida u jami 169 ta uchrashuvda maydonga tushib, 31 ta gol muallifiga aylandi.
Parij va London jamoalari oʻrtasidagi oʻyinlarda oʻzini koʻrsatə olgan futbolchi faoliyati davomida klub miqyosida Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati va Konferensiyalar ligasi kuboklarini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi. Uning maydondagi harakatlari va oʻyinni boshqarish qobiliyati Pep Gvardiola eʼtiborini tortgan koʻrinadi.
Xalqaro maydonda ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan Enso Argentina milliy jamoasi safida 2022 yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqqan. Shuningdek, u 2026 yilgi mundial finalida ham maydonga tushib, terma jamoasining muhim oʻyinchilaridan biri ekanini isbotladi.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Angliya futboli tarixidagi eng yirik kelishuvlardan biriga aylanadi. Hozircha har ikki klub rasmiylaridan yakuniy bayonot berilmagan boʻlsa-da, muzokaralarning jadal davom etayotgani kelishuv ehtimoli yuqoriligidan darak beradi.
…