Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqda

·0·Sport
Chelsi va Manchester Siti Enso Fernandes transferi ustida muzokara oʻtkazmoqda

Angliya Premyer-ligasining ikki top-klubi — Chelsi va Manchester Siti yarimhimoyachi Enso Fernandes transferi boʻyicha faol muzokaralarni boshlab yubordi. Goal.com xabar berishicha, ushbu kelishuv qiymati 135 million yevroni tashkil etishi mumkin va tomonlar hozirda moliyaviy shartlarni diqqat bilan muhokama qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, argentinalik futbolchining oʻzi shaxsan ushbu oʻtishga rozilik bildirgan va faoliyatini Manchester Siti safida davom ettirishga tayyor ekanini maʼlum qilgan. 2001 yilda tugʻilgan iqtidorli yarimhimoyachi hozirgi jamoasi safida yetakchi figuralardan biriga aylangan edi.

Enso Fernandesning faoliyati va yutuqlari

Enso Fernandes 2023 yilning yanvar oyida Portugaliyaning Benfika klubidan Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻshanda London klubi uning transferi uchun 121 million yevro sarflagan edi. Chelsi libosida u jami 169 ta uchrashuvda maydonga tushib, 31 ta gol muallifiga aylandi.

Parij va London jamoalari oʻrtasidagi oʻyinlarda oʻzini koʻrsatə olgan futbolchi faoliyati davomida klub miqyosida Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati va Konferensiyalar ligasi kuboklarini qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻldi. Uning maydondagi harakatlari va oʻyinni boshqarish qobiliyati Pep Gvardiola eʼtiborini tortgan koʻrinadi.

Xalqaro maydonda ham ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan Enso Argentina milliy jamoasi safida 2022 yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqqan. Shuningdek, u 2026 yilgi mundial finalida ham maydonga tushib, terma jamoasining muhim oʻyinchilaridan biri ekanini isbotladi.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, u Angliya futboli tarixidagi eng yirik kelishuvlardan biriga aylanadi. Hozircha har ikki klub rasmiylaridan yakuniy bayonot berilmagan boʻlsa-da, muzokaralarning jadal davom etayotgani kelishuv ehtimoli yuqoriligidan darak beradi.

ChelsiManchester SitiEnso FernandesTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiLamine Yamal Yevropa futbolida yangi rekord oʻrnatdiBugun, 12:51Tarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiTarixiy g‘alaba: O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempioni bo‘ldiBugun, 12:25Joze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiJoze Mourinyo Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatiga yuqori baho berdiBugun, 11:19Enso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiEnso Fernandes Lionel Messiga bagʻishlab hissiyotlarga boy vidolashuv yoʻlladiBugun, 10:56Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:33Lionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiLionel Messi Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 09:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)