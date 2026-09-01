Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?

·31·Sport
Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi, professional va havaskor boksda eng yuksak cho‘qqilarni zabt etgan ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni Hasanboy Do‘smatov faoliyatida yangi sahifa ochdi.

Andijonlik charm qo‘lqop ustasi Rossiyaning nufuzli «Premier Boxing Academy» promouterlik kompaniyasi bilan rasmiy hamkorlik bitimini imzoladi. Kompaniya ushbu kelishuvni tantanali ravishda e’lon qildi.

«Jamoamizda o‘zbek boksi afsonasi»: Promouter bayonoti

«Premier Boxing Academy» o‘zbek bokschisi bilan shartnoma tuzilganini quyidagicha e’lon qildi:

  • Yuksak maqom va e’tirof: «Jamoamizda yangi jangchi! Kutib oling — Hasanboy Do‘smatov! Ikki karra Olimpiada „oltini“, jahon chempioni unvoni, Vel Barker kubogi va Osiyo chempionatlaridagi uchta zafar — bu uning shonli yo‘lining bir qismi, xolos. Bunday unvonlarga ega sportchi biz bilan ekanidan nihoyatda xursandmiz!»;

  • Kelgusi rejalar: «Hasanboy, jamoamizga xush kelibsan! Oldinda bizni buyuk g‘alabalar kutmoqda. Yangi zafarlar sari birgalikda tayyorgarlik ko‘ramiz!».

Navbatdagi jang qachon va qayerda bo‘ladi?

Shartnoma imzolanishi ortidan hamyurtimizning navbatdagi jangi bo‘yicha tafsilotlar ochiqlandi:

  • Jang muddati: Hasanboy Do‘smatov o‘zining navbatdagi rasmiy jangini joriy yilning oktyabr yoki noyabr oylarida o‘tkazadi;

  • Turnir formati: Bellashuv professional yo‘nalishdagi IBA.Pro shoularidan biri doirasida tashkil etilishi rejalashtirilgan;

  • Raqib masalasi: Bo‘lajak jang sanasi va raqib nomi yaqin kunlarda rasman e’lon qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiUsik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:27«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?Bugun, 23:23Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:21Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiBugun, 22:59Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiJeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiBugun, 22:56Romano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiRomano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiBugun, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)