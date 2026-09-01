Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi, professional va havaskor boksda eng yuksak cho‘qqilarni zabt etgan ikki karra Olimpiya o‘yinlari chempioni Hasanboy Do‘smatov faoliyatida yangi sahifa ochdi.
Andijonlik charm qo‘lqop ustasi Rossiyaning nufuzli «Premier Boxing Academy» promouterlik kompaniyasi bilan rasmiy hamkorlik bitimini imzoladi. Kompaniya ushbu kelishuvni tantanali ravishda e’lon qildi.
«Jamoamizda o‘zbek boksi afsonasi»: Promouter bayonoti
«Premier Boxing Academy» o‘zbek bokschisi bilan shartnoma tuzilganini quyidagicha e’lon qildi:
Yuksak maqom va e’tirof: «Jamoamizda yangi jangchi! Kutib oling — Hasanboy Do‘smatov! Ikki karra Olimpiada „oltini“, jahon chempioni unvoni, Vel Barker kubogi va Osiyo chempionatlaridagi uchta zafar — bu uning shonli yo‘lining bir qismi, xolos. Bunday unvonlarga ega sportchi biz bilan ekanidan nihoyatda xursandmiz!»;
Kelgusi rejalar: «Hasanboy, jamoamizga xush kelibsan! Oldinda bizni buyuk g‘alabalar kutmoqda. Yangi zafarlar sari birgalikda tayyorgarlik ko‘ramiz!».
Navbatdagi jang qachon va qayerda bo‘ladi?
Shartnoma imzolanishi ortidan hamyurtimizning navbatdagi jangi bo‘yicha tafsilotlar ochiqlandi:
Jang muddati: Hasanboy Do‘smatov o‘zining navbatdagi rasmiy jangini joriy yilning oktyabr yoki noyabr oylarida o‘tkazadi;
Turnir formati: Bellashuv professional yo‘nalishdagi IBA.Pro shoularidan biri doirasida tashkil etilishi rejalashtirilgan;
Raqib masalasi: Bo‘lajak jang sanasi va raqib nomi yaqin kunlarda rasman e’lon qilinadi.
…