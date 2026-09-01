Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdi
Angliya Premyer-ligasida transferlar oynasining yopilish pallasida kutilmagan va shov-shuvli kelishuv amalga oshdi. RMC Sport xabariga koʻra, Manchester Siti va Chelsi yarimhimoyachi Enso Fernandes transferi boʻyicha 150 million yevro miqdoridagi ulkan summa evaziga toʻliq kelishuvga erishdi. 2023-yilning yanvaridan buyon London klubi safida 169 ta uchrashuv oʻtkazib, 31 ta gol urgan argentinalik futbolchi faoliyatini amaldagi jamoadan farqli oʻlaroq Etihad stadionida davom ettiradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu blockbuster transferi Angliya chempionatidagi kuchlar muvozanatini keskin oʻzgartirib yubordi. Xususan, tajribali ekspert va sobiq futbolchi Jeymi Karrager Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida ushbu kelishuv ikki jamoaning mavsumdagi imkoniyatlariga qanday ta'sir qilishini batafsil tahlil qildi. Uning fikricha, mazkur xarid Manchester Sitining chempionlik poygasidagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlagan.
Chempionlik poygasidagi oʻzgarishlarJeymi Karragerning ta'kidlashicha, Enso Fernandesning qoʻshilishi shaharliklarga amaldagi chempion Arsenalga qarshi kurashda eng asosiy ustunlikni taqdim etadi. "U shubhasiz Manchester Sitini Chelsi qatoridan yuqoriga olib chiqdi", — deya ta'kidladi ekspert. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi yangi bosh murabbiy va Yevropa kuboklarida qatnashmagani bois yaxshi mavsum oʻtkazishi kutilgan edi, biroq asosiy yetakchilardan biri boʻlgan futbolchining ketishi jamoa rejalariga jiddiy putur yetkazadi.
Chelsi rahbariyati esa darhol boʻshliqni toʻldirish harakatini boshlab yuborgan. Londonliklar Enso Fernandesga oʻrinbosar sifatida Lamin Kamara yoki Manu Kone nomzodlarini koʻrib chiqmoqda. Avvalroq argentinalik futbolchi Brayton bilan kechgan va 4:3 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan uchrashuvda qaydnomaga kiritilmagan hamda Chelsi libosini boshqa kiymasligini ma'lum qilgandi.
Manchester Siti yarimhimoyasining yangi qiyofasiMavsum boshida Rodri ketganidan keyin Manchester Siti oʻrtachadagi muvozanatni tiklashda qiyinchiliklarga duch kelishi taxmin qilingan edi. Biroq Karragerning fikricha, klub rahbariyati qisqa fursatda Elliot Anderson va Enso Fernandes kabi ijrochilarni jalb etib, juda kuchli markazni shakllantirdi. "Ular bu futbolchilar uchun katta pul toʻlashdi, demak natija ham shunga yarasha boʻlishi kerak", — deya qoʻshimcha qildi Karrager.
Mutaxassisning fikricha, ushbu transfer Manchester Sitiga mavsum davomida Arsenal bilan kechadigan chempionlik kurashida raqibdan ustun kelish uchun eng katta imkoniyatni taqdim etadi. Klublar oʻrtasidagi mazkur ulkan moliyaviy kelishuv va kadrlar almashinuvi Angliya Premyer-ligasining qolgan qismi yanada murosasiz va qiziqarli kechishini anglatadi.
…