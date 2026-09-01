Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdi

·45·Sport
Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdi

Angliya Premyer-ligasida transferlar oynasining yopilish pallasida kutilmagan va shov-shuvli kelishuv amalga oshdi. RMC Sport xabariga koʻra, Manchester Siti va Chelsi yarimhimoyachi Enso Fernandes transferi boʻyicha 150 million yevro miqdoridagi ulkan summa evaziga toʻliq kelishuvga erishdi. 2023-yilning yanvaridan buyon London klubi safida 169 ta uchrashuv oʻtkazib, 31 ta gol urgan argentinalik futbolchi faoliyatini amaldagi jamoadan farqli oʻlaroq Etihad stadionida davom ettiradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu blockbuster transferi Angliya chempionatidagi kuchlar muvozanatini keskin oʻzgartirib yubordi. Xususan, tajribali ekspert va sobiq futbolchi Jeymi Karrager Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida ushbu kelishuv ikki jamoaning mavsumdagi imkoniyatlariga qanday ta'sir qilishini batafsil tahlil qildi. Uning fikricha, mazkur xarid Manchester Sitining chempionlik poygasidagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlagan.

Chempionlik poygasidagi oʻzgarishlar

Jeymi Karragerning ta'kidlashicha, Enso Fernandesning qoʻshilishi shaharliklarga amaldagi chempion Arsenalga qarshi kurashda eng asosiy ustunlikni taqdim etadi. "U shubhasiz Manchester Sitini Chelsi qatoridan yuqoriga olib chiqdi", — deya ta'kidladi ekspert. Uning soʻzlariga koʻra, Chelsi yangi bosh murabbiy va Yevropa kuboklarida qatnashmagani bois yaxshi mavsum oʻtkazishi kutilgan edi, biroq asosiy yetakchilardan biri boʻlgan futbolchining ketishi jamoa rejalariga jiddiy putur yetkazadi.

Chelsi rahbariyati esa darhol boʻshliqni toʻldirish harakatini boshlab yuborgan. Londonliklar Enso Fernandesga oʻrinbosar sifatida Lamin Kamara yoki Manu Kone nomzodlarini koʻrib chiqmoqda. Avvalroq argentinalik futbolchi Brayton bilan kechgan va 4:3 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan uchrashuvda qaydnomaga kiritilmagan hamda Chelsi libosini boshqa kiymasligini ma'lum qilgandi.

Manchester Siti yarimhimoyasining yangi qiyofasi

Mavsum boshida Rodri ketganidan keyin Manchester Siti oʻrtachadagi muvozanatni tiklashda qiyinchiliklarga duch kelishi taxmin qilingan edi. Biroq Karragerning fikricha, klub rahbariyati qisqa fursatda Elliot Anderson va Enso Fernandes kabi ijrochilarni jalb etib, juda kuchli markazni shakllantirdi. "Ular bu futbolchilar uchun katta pul toʻlashdi, demak natija ham shunga yarasha boʻlishi kerak", — deya qoʻshimcha qildi Karrager.

Mutaxassisning fikricha, ushbu transfer Manchester Sitiga mavsum davomida Arsenal bilan kechadigan chempionlik kurashida raqibdan ustun kelish uchun eng katta imkoniyatni taqdim etadi. Klublar oʻrtasidagi mazkur ulkan moliyaviy kelishuv va kadrlar almashinuvi Angliya Premyer-ligasining qolgan qismi yanada murosasiz va qiziqarli kechishini anglatadi.

Enso FernandesManchester SitiChelsiJeymi KarragerPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiUsik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:27«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?Bugun, 23:23Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:21Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiBugun, 22:59Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Bugun, 22:53Romano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiRomano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildiBugun, 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)