Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdi
MMA olamining eng tajribali murabbiylaridan biri, mashhur AKA zali asoschisi Xaver Mendes Submission Radio nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Shanxayda bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night 286 turniridagi shov-shuvli voqelik haqida ochiq gapirdi.
Tajribali mutaxassis Umar Nurmagomedovning xitoylik raqibi Song Yadongga kutilmaganda chuqur nokautga uchrashi uni qattiq larzaga solganini va o‘sha lahzada nima yuz berganini tushunmay qolganini iqror bo‘ldi.
«Yonida bo‘lishim kerak edi»: Mendesning yurak so‘zlari
Xaver Mendes shogirdining mag‘lubiyatini shaxsiy fojia sifatida qabul qilganini bildirdi:
Birinchi reaksiya va karaxtlik: «Rostini aytsam, hammasi shu qadar tez ro‘y berdiki, o‘sha lahzada jag‘im tushib qoldi. O‘zimga o‘zim: „Nima bo‘ldi o‘zi?“ dedim. Men haqiqiy shok holatiga tushib qolgandim, chunki Umarni juda yaxshi ko‘raman va qadrlayman»;
Shaxsiy og‘riq: «Qachonki biror inson sen uchun juda yaqin va qadrli bo‘lsa, uning bunday og‘ir mag‘lubiyati yurakka ikki hissa ko‘proq og‘riq beradi. „Yonida bo‘lishim kerak edi“, deb o‘yladim. Lekin u shundoq ham ishonchli qo‘llarda edi. Bu — sport, ba’zida shunday kutilmagan holatlar yuz berib turadi».
Hal qiluvchi xato: Song Yadong Umarni qanday tuzoqqa tushirdi?
AKA murabbiyi nokaut yuz bergan daqiqaning taktik tahlilini quyidagicha ochiqladi:
Xavfli reja: Song Yadong jangning ilk soniyalaridan boshlab aynan shunday qarshi zarba — apperkot urishni rejalashtirib harakat qilgan;
Taykdaundagi xatolik: Umar kurash usulini ishlatish uchun oldinga intilayotganda pozitsion xatoga yo‘l qo‘yib, boshini markaziy chiziqdan chetga surgan;
Nuqtali va xalokatli zarba: «Song uni aynan chakka qismiga urdi. Agar insonning aynan shu nuqtasiga aniq va kuchli zarba tegsa, u darhol hushini yo‘qotadi va qulaydi».
…