Romano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildi
Yozgi transfer oynasining so‘nggi soatlarida Angliya Premer-ligasida yilning eng yirik bitimi rasman hal bo‘ldi. Dunyoning yetakchi insayderi Fabritsio Romanoning ma’lum qilishicha, «Chelsi» yarimhimoyachisi va jahon chempioni Enso Fernandesning «Manchester Siti»ga o‘tishi bo‘yicha tomonlar to‘liq kelishuvga erishdi.
Argentinalik 25 yoshli yulduzning o‘zi faqat «shaharliklar» safiga o‘tishni talab qilgan va sobiq ustozi Enso Mareska bilan yana birga ishlash istagini bildirgan.
£125 milliondan ortiq: «Siti» tarixidagi mutlaq rekord
Ushbu megatransferning moliyaviy va tarixiy tafsilotlari:
«Manchester Siti» rekordi: Transfer summasi 125 million funt sterlingdan (146 million yevro) oshadi. Bu «Manchester Siti» klubining butun tarixidagi eng qimmat xarid sifatida rekord o‘rnatdi;
APL tarixida 2-o‘rin: Ushbu bitim Angliya Premer-ligasi tarixidagi barcha transferlar orasida faqat Aleksandar Isak transferidan keyingi ikkinchi eng qimmat kelishuvga aylandi;
Tibbiy ko‘rikka tayyorgarlik: «Chelsi» uzoq muzokaralardan so‘ng sotuvni rasman ma’qulladi va futbolchi Manchesterda tibbiy ko‘rikdan o‘tishga hozirlanmoqda.
2023 yildan 2032 yilgacha bo‘lgan shartnoma va Mareska omili
Ensoning «Chelsi»dagi davri va yangi chorlovi:
Mareska bilan ittifoq: Futbolchi «Chelsi»da birga ishlagan va til topishgan bosh murabbiy Enso Mareska bilan qayta birlashishni faoliyatidagi eng muhim qadam deb hisoblagan;
Londondagi iz: 2022 yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatdan so‘ng, 2023 yilning yanvarida Londonga ko‘chib o‘tgan Fernandesning «aristokratlar» bilan amaldagi shartnomasi 2032 yilning yozigacha mo‘ljallangan edi, biroq «Siti» taklifi vaziyatni tubdan o‘zgartirdi.
…