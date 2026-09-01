Romano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildi

·29·Sport
Romano Enso Fernandesning «Siti»ga rekord darajadagi transferini e’lon qildi

Yozgi transfer oynasining so‘nggi soatlarida Angliya Premer-ligasida yilning eng yirik bitimi rasman hal bo‘ldi. Dunyoning yetakchi insayderi Fabritsio Romanoning ma’lum qilishicha, «Chelsi» yarimhimoyachisi va jahon chempioni Enso Fernandesning «Manchester Siti»ga o‘tishi bo‘yicha tomonlar to‘liq kelishuvga erishdi.

Argentinalik 25 yoshli yulduzning o‘zi faqat «shaharliklar» safiga o‘tishni talab qilgan va sobiq ustozi Enso Mareska bilan yana birga ishlash istagini bildirgan.

£125 milliondan ortiq: «Siti» tarixidagi mutlaq rekord

Ushbu megatransferning moliyaviy va tarixiy tafsilotlari:

  • «Manchester Siti» rekordi: Transfer summasi 125 million funt sterlingdan (146 million yevro) oshadi. Bu «Manchester Siti» klubining butun tarixidagi eng qimmat xarid sifatida rekord o‘rnatdi;

  • APL tarixida 2-o‘rin: Ushbu bitim Angliya Premer-ligasi tarixidagi barcha transferlar orasida faqat Aleksandar Isak transferidan keyingi ikkinchi eng qimmat kelishuvga aylandi;

  • Tibbiy ko‘rikka tayyorgarlik: «Chelsi» uzoq muzokaralardan so‘ng sotuvni rasman ma’qulladi va futbolchi Manchesterda tibbiy ko‘rikdan o‘tishga hozirlanmoqda.

2023 yildan 2032 yilgacha bo‘lgan shartnoma va Mareska omili

Ensoning «Chelsi»dagi davri va yangi chorlovi:

  • Mareska bilan ittifoq: Futbolchi «Chelsi»da birga ishlagan va til topishgan bosh murabbiy Enso Mareska bilan qayta birlashishni faoliyatidagi eng muhim qadam deb hisoblagan;

  • Londondagi iz: 2022 yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatdan so‘ng, 2023 yilning yanvarida Londonga ko‘chib o‘tgan Fernandesning «aristokratlar» bilan amaldagi shartnomasi 2032 yilning yozigacha mo‘ljallangan edi, biroq «Siti» taklifi vaziyatni tubdan o‘zgartirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBugun, 23:21Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiBugun, 22:59Jeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiJeymi Karrager: Enso Fernandes transferi Manchester Sitini chempionlik poygasining favoritiga aylantirdiBugun, 22:56Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Hasanboy Do‘smatov yangi jamoaga o‘tdi — navbatdagi jang qachon bo‘ladi?Bugun, 22:53Osiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladiOsiyo o‘yinlari-2026 sari: O‘zbekiston U-23 terma jamoasi yig‘inni boshladiBugun, 21:19«Chelsi»dan katta yurish: Manu Kone uchun «Roma»ga 65 million yevro taklif qilindi«Chelsi»dan katta yurish: Manu Kone uchun «Roma»ga 65 million yevro taklif qilindiBugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)