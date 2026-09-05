Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradi

·0·Texno
Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradi

Jahon bozorida davom etayotgan xotira komponentlari inqirozi va umumiy iqtisodiy oʻzgarishlar sharoitida texnologiya giganti Samsung oʻzining ishlab chiqarish strategiyasiga oʻzgartirish kiritmoqda. Maeil Business Newspaper nashrining kompaniya rejalashtirish hujjatlariga tayanib xabar berishicha, Janubiy Koreya korporatsiyasi yuqori narxli flagmanlar oʻrniga hamyonbop hamda oʻrta narx segmentidagi mobil qurilmalarga ustuvor ahamiyat qaratishni maqsad qilgan. Ushbu qadam brendning global bozordagi mavqeini saqlab qolish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning joriy yilning avgustdan noyabrgacha boʻlgan davrga moʻljallangan ishlab chiqarish rejalariga koʻra, jami 58 million dona telefon va planshetlar chiqarilishi koʻzda tutilgan. Shundan naq 33,7 million dona qurilmani Galaxy A turkumidagi oʻrta va quyi narx segmentidagi smartfonlar tashkil etadi. Bu koʻrsatkich Samsung umumiy ishlab chiqarish hajmining qariyb 58 foizini tashkil etib, agar faqat smartfonlar hisobga olinsa, ularning ulushi yanada yuqori boʻlishini koʻrsatadi.

Arzon modellarga urgʻu berilishi sabablari

Ishlab chiqarish hajmining katta qismi eng arzon va ommabop qurilmalarga toʻgʻri keladi. Xususan, rejalashtirilgan Galaxy A seriyasining yarmidan koʻpi, aniqrogʻi 18 million dona smartfoni atigi ikki model — Galaxy A17 hamda tez orada taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy A18 qurilmalariga toʻgʻri kelishi maʼlum qilindi. Mazkur ikkita modelning oʻzi butun Galaxy A turkumi ishlab chiqarish hajmining 53 foizini tashkil etadi.

Mazkur qaror bozordagi umumiy tendentsiyalarga zid ravishda qabul qilinayotgani bilan diqqatga sazovordir. Bugungi kunda aksariyat raqobatchi kompaniyalar byudjet turkumidagi qurilmalar qatorini qisqartirish, foyda marjasini oshirish va qimmatroq modellarga eʼtibor qaratish yoʻlini tanlamoqda. Samsung esa qisqa muddatli yuqori foyda olish oʻrniga global bozor ulushini saqlab qolish va kengaytirish strategiyasini ustuvor deb topdi.

Global bozor va tahliliy maʼlumotlar

Counterpoint tadqiqot kompaniyasining har choraklik hisobotlariga koʻra, Samsung brendining byudjet smartfonlari doimiy ravishda dunyodagi eng koʻp sotilayotgan oʻn ta qurilma qatoridan joy olib keladi. Koʻpincha bu roʻyxatga koreyalik ishlab chiqaruvchining bir yoʻla bir nechta hamyonbop modellari kirishi kompaniyaning quyi segmentdagi kuchli mavqeini tasdiqlaydi.

Mutaxassislarning fikricha, xotira chiplari narxining oʻzgarishi va xaridorlarning tejamkorlikka intilishi sharoitida bunday yondashuv oʻzini oqlashi mumkin. Samsung oʻzining ulkan ishlab chiqarish quvvatlari va logistika imkoniyatlaridan foydalangan holda, isteʼmolchilarga hamyonbop narxda sifatli texnologiyalarni taklif etishda davom etmoqda. Bu esa kompaniyaga raqobat muhiti keskinlashgan bir paytda ham oʻz mijozlar bazasini saqlab qolish imkonini beradi.

SamsungSmartfonlarGalaxy ATexnologiyaBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiBugun, 18:29Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiBugun, 14:50Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiBugun, 14:29DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiTecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiBugun, 12:29Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaColorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi