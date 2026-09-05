Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradi
Jahon bozorida davom etayotgan xotira komponentlari inqirozi va umumiy iqtisodiy oʻzgarishlar sharoitida texnologiya giganti Samsung oʻzining ishlab chiqarish strategiyasiga oʻzgartirish kiritmoqda. Maeil Business Newspaper nashrining kompaniya rejalashtirish hujjatlariga tayanib xabar berishicha, Janubiy Koreya korporatsiyasi yuqori narxli flagmanlar oʻrniga hamyonbop hamda oʻrta narx segmentidagi mobil qurilmalarga ustuvor ahamiyat qaratishni maqsad qilgan. Ushbu qadam brendning global bozordagi mavqeini saqlab qolish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning joriy yilning avgustdan noyabrgacha boʻlgan davrga moʻljallangan ishlab chiqarish rejalariga koʻra, jami 58 million dona telefon va planshetlar chiqarilishi koʻzda tutilgan. Shundan naq 33,7 million dona qurilmani Galaxy A turkumidagi oʻrta va quyi narx segmentidagi smartfonlar tashkil etadi. Bu koʻrsatkich Samsung umumiy ishlab chiqarish hajmining qariyb 58 foizini tashkil etib, agar faqat smartfonlar hisobga olinsa, ularning ulushi yanada yuqori boʻlishini koʻrsatadi.
Arzon modellarga urgʻu berilishi sabablariIshlab chiqarish hajmining katta qismi eng arzon va ommabop qurilmalarga toʻgʻri keladi. Xususan, rejalashtirilgan Galaxy A seriyasining yarmidan koʻpi, aniqrogʻi 18 million dona smartfoni atigi ikki model — Galaxy A17 hamda tez orada taqdim etilishi kutilayotgan Galaxy A18 qurilmalariga toʻgʻri kelishi maʼlum qilindi. Mazkur ikkita modelning oʻzi butun Galaxy A turkumi ishlab chiqarish hajmining 53 foizini tashkil etadi.
Mazkur qaror bozordagi umumiy tendentsiyalarga zid ravishda qabul qilinayotgani bilan diqqatga sazovordir. Bugungi kunda aksariyat raqobatchi kompaniyalar byudjet turkumidagi qurilmalar qatorini qisqartirish, foyda marjasini oshirish va qimmatroq modellarga eʼtibor qaratish yoʻlini tanlamoqda. Samsung esa qisqa muddatli yuqori foyda olish oʻrniga global bozor ulushini saqlab qolish va kengaytirish strategiyasini ustuvor deb topdi.
Global bozor va tahliliy maʼlumotlarCounterpoint tadqiqot kompaniyasining har choraklik hisobotlariga koʻra, Samsung brendining byudjet smartfonlari doimiy ravishda dunyodagi eng koʻp sotilayotgan oʻn ta qurilma qatoridan joy olib keladi. Koʻpincha bu roʻyxatga koreyalik ishlab chiqaruvchining bir yoʻla bir nechta hamyonbop modellari kirishi kompaniyaning quyi segmentdagi kuchli mavqeini tasdiqlaydi.
Mutaxassislarning fikricha, xotira chiplari narxining oʻzgarishi va xaridorlarning tejamkorlikka intilishi sharoitida bunday yondashuv oʻzini oqlashi mumkin. Samsung oʻzining ulkan ishlab chiqarish quvvatlari va logistika imkoniyatlaridan foydalangan holda, isteʼmolchilarga hamyonbop narxda sifatli texnologiyalarni taklif etishda davom etmoqda. Bu esa kompaniyaga raqobat muhiti keskinlashgan bir paytda ham oʻz mijozlar bazasini saqlab qolish imkonini beradi.
…