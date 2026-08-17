Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!

·4·Sport
Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!
Qisqacha

Islam Maxachev Karlos Pratesni yarim o'rta vazn divizionidagi navbatdagi titul jangiga eng munosib nomzod deb atadi. UFC 330 turnirining markaziy jangida u irlandiyalik mag'lubiyatsiz da'vogar Yen Machado Gerri ni hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etdi. Maxachev Shavkat Rahmonov va Maykl Moralesning hozirda faol emasligini, Karlos Prates esa muntazam jang o'tkazayotganini ta'kidladi.

UFC 330 turnirining markaziy jangida irlandiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etgan rossiyalik chempion Islam Maxachev oktagondagi navbatdagi rejalarini ochiqladi.

Maxachev yarim o‘rta vazn divizionidagi yuqori o‘rinlarda turgan jangchilarning faolligini tahlil qilar ekan, braziliyalik nokautchi Karlos Prates titul jangiga eng asosiy nomzod ekanini bildirdi.

«Bu imkoniyatga eng ko‘p Karlos Prates loyiq»: Maxachevning bahosi

Jang ortidan tashkil etilgan matbuot anjumanida chempion raqiblarning hozirgi holati va faolligiga to‘xtalib o‘tdi:

«O‘z fikrimni aytadigan bo‘lsam, Shavkat hozir jang qilmayapti. Prates esa hali ham muntazam jang o‘tkazyapti, juda faol. Shuning uchun, ehtimol, keyingi raqibim aynan Prates bo‘lar.

Morales ham yaxshi jangchi, ammo u jang qilganiga… oxirgi marta qachon oktagonga chiqqanini hozir eslay ham olmayman. Agar bu imkoniyatga kim eng ko‘p loyiq deb so‘rayotgan bo‘lsangiz, menimcha, bu — Karlos Prates», — deya ta’kidladi Islam Maxachev.

Diviziondagi vaziyat: Nega aynan Prates?

Yarim o‘rta vazn toifasida chempionlik poygasida bir nechta da’vogarlar mavjud:

  • Shavkat Rahmonov va Maykl Morales: Nomdor jangchilar hisoblansa-da, ularning oktagondagi tanaffuslari va nofaolligi titul jangini tezlashtirishga to‘sqinlik qilmoqda;

  • Karlos Pratesning ko‘tarilishi: Braziliyalik sportchi so‘nggi janglaridagi yorqin nokautlari va yuqori jang tempi bilan UFC muxlislari hamda chempionning e’tiborini tortmoqda.

UFC 330 dagi muvaffaqiyatdan so‘ng Maxachevning navbatdagi himoya jangi qachon va kimga qarshi o‘tkazilishi promoushen rahbariyati tomonidan tez orada e’lon qilinishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaO‘zbekistonni katta sinov kutmoqda: raqib — ArgentinaBugun, 22:54Chempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiChempionlar Ligasida 11:0! «Nasaf» ayollar jamoasi Laos klubini tor-mor etdiBugun, 22:44John Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakJohn Elkann: Yuventusni qayta qurish Italiyadan va oʻzligimizdan boshlanishi kerakBugun, 22:32Anan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiAnan Xalailining Interga oʻtishi nima sababdan barbod boʻldiBugun, 22:19Xamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiXamza Shiraz va Janibek Alimxanuli o‘rtasida chempionlik jangi o‘tkaziladiBugun, 21:54O‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiO‘zbekiston chempionatida 17-tur ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 21:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi