Islam Maxachev keyingi ehtimoliy raqibi nomini aytdi!
Islam Maxachev Karlos Pratesni yarim o'rta vazn divizionidagi navbatdagi titul jangiga eng munosib nomzod deb atadi. UFC 330 turnirining markaziy jangida u irlandiyalik mag'lubiyatsiz da'vogar Yen Machado Gerri ni hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lub etdi. Maxachev Shavkat Rahmonov va Maykl Moralesning hozirda faol emasligini, Karlos Prates esa muntazam jang o'tkazayotganini ta'kidladi.
UFC 330 turnirining markaziy jangida irlandiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etgan rossiyalik chempion Islam Maxachev oktagondagi navbatdagi rejalarini ochiqladi.
Maxachev yarim o‘rta vazn divizionidagi yuqori o‘rinlarda turgan jangchilarning faolligini tahlil qilar ekan, braziliyalik nokautchi Karlos Prates titul jangiga eng asosiy nomzod ekanini bildirdi.
«Bu imkoniyatga eng ko‘p Karlos Prates loyiq»: Maxachevning bahosi
Jang ortidan tashkil etilgan matbuot anjumanida chempion raqiblarning hozirgi holati va faolligiga to‘xtalib o‘tdi:
«O‘z fikrimni aytadigan bo‘lsam, Shavkat hozir jang qilmayapti. Prates esa hali ham muntazam jang o‘tkazyapti, juda faol. Shuning uchun, ehtimol, keyingi raqibim aynan Prates bo‘lar.
Morales ham yaxshi jangchi, ammo u jang qilganiga… oxirgi marta qachon oktagonga chiqqanini hozir eslay ham olmayman. Agar bu imkoniyatga kim eng ko‘p loyiq deb so‘rayotgan bo‘lsangiz, menimcha, bu — Karlos Prates», — deya ta’kidladi Islam Maxachev.
Diviziondagi vaziyat: Nega aynan Prates?
Yarim o‘rta vazn toifasida chempionlik poygasida bir nechta da’vogarlar mavjud:
Shavkat Rahmonov va Maykl Morales: Nomdor jangchilar hisoblansa-da, ularning oktagondagi tanaffuslari va nofaolligi titul jangini tezlashtirishga to‘sqinlik qilmoqda;
Karlos Pratesning ko‘tarilishi: Braziliyalik sportchi so‘nggi janglaridagi yorqin nokautlari va yuqori jang tempi bilan UFC muxlislari hamda chempionning e’tiborini tortmoqda.
UFC 330 dagi muvaffaqiyatdan so‘ng Maxachevning navbatdagi himoya jangi qachon va kimga qarshi o‘tkazilishi promoushen rahbariyati tomonidan tez orada e’lon qilinishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…