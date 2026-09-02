Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?
UFCning yengil vazn toifasidagi yulduzi Arman Sarukyan tashkilotning rasmiy Deep Water podkastida mehmon bo‘lib, aralash yakkakurashlar olamini larzaga soladigan g‘oyani ilgari surdi. Agar sportda bitta qoidani o‘zgartirish imkoni berilganda, u nimani tanlagan bo‘lardi, degan savolga jangchi ikkilanmay javob berdi.
«Raundlar bo‘lmasligi kerak. Shunchaki 25 daqiqaga (oktagonga) chiqasan. Raundlar yo‘q, to‘xtalishlar yo‘q, tanaffuslar yo‘q. Xuddi haqiqiy ko‘cha jangi kabi», — dedi Sarukyan.
Sarukyanning g‘oyasi: Sportmi yoki ko‘cha jangi?
29 yoshli jangchining bu taklifi MMA jamoatchiligida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lishi aniq:
Raundlarning bekor qilinishi: Hozirgi qoidalarga ko‘ra, MMA janglari (trilogiya yoki chempionlik bahslari) mos ravishda 3 yoki 5 raunddan (har biri 5 daqiqa) iborat bo‘lib, raundlar oralig‘ida 1 daqiqalik tanaffus beriladi. Sarukyan esa uzluksiz 25 daqiqalik jang formatini taklif qilmoqda;
Reallikka yaqinlashish: «Betmen»ning fikricha, tanaffuslarning yo‘qligi jangni yanada tabiiy va «haqiqiy» qiladi, bu esa jangchilardan ulkan jismoniy tayyorgarlik va chidamlilikni talab etadi. Bu format sportni uning dastlabki, kamroq cheklangan shakllariga qaytarishi mumkin.
Arman Sarukyanning faoliyati va bo‘lajak jangi
Ushbu inqilobiy fikrlarni bildirgan Sarukyanning o‘z karyerasiga nazar tashlaymiz:
Professional rekord: 29 yoshli sportchining MMAdagi rekordi maqtashga loyiq — 23 ta g‘alaba (shundan 15 tasi muddatidan oldin qayd etilgan) va bor-yo‘g‘i 3 ta mag‘lubiyat;
Tajriba va mahorat: Sarukyan professional MMAdagi debyutini 2015 yilning sentyabrida o‘tkazgan. Dunyoning eng kuchli ligasi — UFC bilan esa 2019 yilning aprelidan buyon hamkorlik qilib kelmoqda. U erkin kurash va MMA bo‘yicha sport ustasi unvoniga ega bo‘lib, divizionning eng xavfli va universal jangchilaridan biri sanaladi;
UFC 331dagi sinov: Navbatdagi turnirda Sarukyan braziliyalik Maurisio Ruffiga qarshi oktagonga chiqadi. Ushbu jang chempionlik kamari uchun da’vogarni aniqlash yo‘lidagi muhim pog‘ona bo‘lishi kutilmoqda.
…