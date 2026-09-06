Erling Xoland Manchester Siti transferlarini maqtab, Arsenal ustunligini tan oldi

·29·Sport
Erling Xoland Manchester Siti transferlarini maqtab, Arsenal ustunligini tan oldi

Erling Xoland Manchester Siti jamoasining yozgi transfer oynasidagi faoliyatiga yuqori baho berib, yangi futbolchilarning o'yinidan hayratda ekanini bildirdi. Bu haqda Goal.com nashri xabar tarqatdi. Koventri Siti ustidan qozonilgan qiyin g'alabadan so'ng norvegiyalik hujumchi jamoaning yangi a'zolari Enzo Fernandes va Iliman Ndiayening harakatlarini alohida e'tirof etdi. Bu transferlar Pep Gvardiola ketganidan hamda Rodri va Bernardu Silva kabi yetakchilar tarkigacha tark etganidan keyin jamoa uchun muhim qadam bo'ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib o'tamiz, Manchester Siti mavsum boshini muvaffaqiyatli o'tkazib, Angliya Premer-ligasining dastlabki uchta o'yinida uchta g'alaba qayd etdi. Shunga qaramay, klub bosh murabbiyi Enzo Mareska qo'l ostida yangi bosqichga o'tish jarayonini boshdan kechirmoqda. Tarkibdagi jiddiy o'zgarishlar va taktik o'yin uslubidagi yangilanishlar jamoaning tiklanish davrida ekanini ko'rsatadi, biroq rahbariyatning transfer bozoridagi ishi mutaxassislar tomonidan ijobiy baholanmoqda.

Yangi futbolchilarning debyuti va jamoaga moslashuvi

Enzo Fernandes uchrashuv oldidan jarohat olgan Niko O'Reyllining o'rniga asosiy tarkibga kiritilgan edi. U maydondayoq o'zini ko'rsatib, hal qiluvchi golli vaziyatda faol qatnashdi. Shuningdek, Iliman Ndiaye ham raqiblarni aldab o'tish va maydondagi harakatlari bilan e'tiborni tortdi. Erling Xoland klub rasmiy OAViga bergan intervyusida ularning ikkalasi ham ajoyib o'yin ko'rsatganini ta'kidladi.

"Ular ikkalasi ham juda yaxshi o'yin o'tkazishdi", — dedi Xoland. Norvegiyalik toshbo'ronchi Fernandesning imkoniyatlaridan foydalana olmaganini, ammo foydali harakatlar qilganini aytdi. Ndiayening raqiblarni ortda qoldirib o'tish mahorati esa uni hayratda qoldirgan. Xolandning so'zlariga ko'ra, bu o'yinchilar jamoaga tezroq moslashib, o'yin ritmini topib olishlari muhim vazifa hisoblanadi.

Arsenalning ustunligi va o'tish davri

Garchi Manchester Siti o'yinlarda g'alaba qozonayotgan bo'lsa-da, Erling Xoland hozirgi bosqichda amaldagi chempion Arsenal ma'lum bir taktik va psixologik ustunlikka ega ekanini tan oldi. Mikel Arteta bir necha yildan beri o'z tarkibini shakllantirib kelmoqda va bu barqarorlik jamoaga yaxlitlik bag'ishlagan. Xolandning fikricha, hozirgi Manchester Siti aynan shunday shakllanish bosqichini boshidan kechirmoqda.

"Arsenal uzoq vaqtdan beri birga o'ynamoqda va buni uzoq muddat davomida qurib kelgan, xuddi men kelganimdagi Manchester Siti kabi", — deya qo'shimcha qildi hujumchi Viaplay nashriga bergan intervyusida. Shunga qaramay, u klub rahbariyatiga nafaqat kuchli futbolchilarni, balki jamoaga yaxshi moslashadigan insonlarni ham olib kelgani uchun minnatdorchilik bildirdi.

Erling XolandManchester SitiEnzo FernandesArsenalAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiMareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiKecha, 23:19Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiKecha, 23:14Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Kecha, 23:11Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiKecha, 22:59Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiKecha, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiKecha, 21:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)