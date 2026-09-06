Erling Xoland Manchester Siti transferlarini maqtab, Arsenal ustunligini tan oldi
Erling Xoland Manchester Siti jamoasining yozgi transfer oynasidagi faoliyatiga yuqori baho berib, yangi futbolchilarning o'yinidan hayratda ekanini bildirdi. Bu haqda Goal.com nashri xabar tarqatdi. Koventri Siti ustidan qozonilgan qiyin g'alabadan so'ng norvegiyalik hujumchi jamoaning yangi a'zolari Enzo Fernandes va Iliman Ndiayening harakatlarini alohida e'tirof etdi. Bu transferlar Pep Gvardiola ketganidan hamda Rodri va Bernardu Silva kabi yetakchilar tarkigacha tark etganidan keyin jamoa uchun muhim qadam bo'ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib o'tamiz, Manchester Siti mavsum boshini muvaffaqiyatli o'tkazib, Angliya Premer-ligasining dastlabki uchta o'yinida uchta g'alaba qayd etdi. Shunga qaramay, klub bosh murabbiyi Enzo Mareska qo'l ostida yangi bosqichga o'tish jarayonini boshdan kechirmoqda. Tarkibdagi jiddiy o'zgarishlar va taktik o'yin uslubidagi yangilanishlar jamoaning tiklanish davrida ekanini ko'rsatadi, biroq rahbariyatning transfer bozoridagi ishi mutaxassislar tomonidan ijobiy baholanmoqda.
Yangi futbolchilarning debyuti va jamoaga moslashuviEnzo Fernandes uchrashuv oldidan jarohat olgan Niko O'Reyllining o'rniga asosiy tarkibga kiritilgan edi. U maydondayoq o'zini ko'rsatib, hal qiluvchi golli vaziyatda faol qatnashdi. Shuningdek, Iliman Ndiaye ham raqiblarni aldab o'tish va maydondagi harakatlari bilan e'tiborni tortdi. Erling Xoland klub rasmiy OAViga bergan intervyusida ularning ikkalasi ham ajoyib o'yin ko'rsatganini ta'kidladi.
"Ular ikkalasi ham juda yaxshi o'yin o'tkazishdi", — dedi Xoland. Norvegiyalik toshbo'ronchi Fernandesning imkoniyatlaridan foydalana olmaganini, ammo foydali harakatlar qilganini aytdi. Ndiayening raqiblarni ortda qoldirib o'tish mahorati esa uni hayratda qoldirgan. Xolandning so'zlariga ko'ra, bu o'yinchilar jamoaga tezroq moslashib, o'yin ritmini topib olishlari muhim vazifa hisoblanadi.
Arsenalning ustunligi va o'tish davriGarchi Manchester Siti o'yinlarda g'alaba qozonayotgan bo'lsa-da, Erling Xoland hozirgi bosqichda amaldagi chempion Arsenal ma'lum bir taktik va psixologik ustunlikka ega ekanini tan oldi. Mikel Arteta bir necha yildan beri o'z tarkibini shakllantirib kelmoqda va bu barqarorlik jamoaga yaxlitlik bag'ishlagan. Xolandning fikricha, hozirgi Manchester Siti aynan shunday shakllanish bosqichini boshidan kechirmoqda.
"Arsenal uzoq vaqtdan beri birga o'ynamoqda va buni uzoq muddat davomida qurib kelgan, xuddi men kelganimdagi Manchester Siti kabi", — deya qo'shimcha qildi hujumchi Viaplay nashriga bergan intervyusida. Shunga qaramay, u klub rahbariyatiga nafaqat kuchli futbolchilarni, balki jamoaga yaxshi moslashadigan insonlarni ham olib kelgani uchun minnatdorchilik bildirdi.
…