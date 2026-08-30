«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadi
Joriy yilning 5 sentyabr kuni poytaxtimizdagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi yirik Octagon 91 turniri muxlislarga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashishga tayyorlanmoqda. Promoushen tashkilotchilari ushbu oqshomning markaziy media-jangini rasman e’lon qildi.
Pop-MMA olamining yorqin vakili, o‘zbekistonlik mashhur jangchi Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev Octagon ligasidagi navbatdagi bahsida qirg‘izistonlik xavfli raqib Islom Egamberdiyevga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
Jangchilarning ko‘rsatkichlari va o‘zaro statistika
Ikki prinsipial raqib o‘rtasidagi to‘qnashuv oldidan ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish olgan:
Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev: O‘zbekistonlik sportchi hisobida 6 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat mavjud bo‘lib, bo‘lajak bellashuv uning promoushendagi 9-jangi bo‘ladi;
Islom Egamberdiyev: Qirg‘izistonlik yakkakurash ustasi esa oktagonga 3 g‘alaba va 3 mag‘lubiyatlik natija bilan chiqib keladi. U ligada kuchli raqiblarga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatgani bilan tanilgan.
«Xaypni tortib olishga tayyor»: Promoushen press-relizi nima deydi?
Octagon ligasi matbuot xizmati ushbu media-to‘qnashuv atrofidagi shiddatni quyidagicha ta’rifladi:
«Toshkentdagi shiddatli turnirning media-jangi barcha muxlislarni xushnud etadi. Qirg‘izistonlik jangchi jiddiy tajribaga ega va kamar uchun haqiqiy da’vogarlarga qarshi munosib janglar o‘tkazgan. Ortida katta qo‘llab-quvvatlovga ega bo‘lgan Egamberdiyev muxlislarning sevimli jangchisiga qarshi chiqadi va uning butun mashhurligini tortib olishga tayyor!
«Tayson» faoliyatidagi navbatdagi sinovga yaqinlashyapti va yana barchani hayratda qoldirishga shay. Jasurbek navbatdagi yorqin nokaut uchun oldinga intiladi va vatandoshlariga unutilmas shou taqdim etishga harakat qiladi».
…