«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadi

·8·Sport
«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadi

Joriy yilning 5 sentyabr kuni poytaxtimizdagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi yirik Octagon 91 turniri muxlislarga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashishga tayyorlanmoqda. Promoushen tashkilotchilari ushbu oqshomning markaziy media-jangini rasman e’lon qildi.

Pop-MMA olamining yorqin vakili, o‘zbekistonlik mashhur jangchi Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev Octagon ligasidagi navbatdagi bahsida qirg‘izistonlik xavfli raqib Islom Egamberdiyevga qarshi oktagonga ko‘tariladi.

Jangchilarning ko‘rsatkichlari va o‘zaro statistika

Ikki prinsipial raqib o‘rtasidagi to‘qnashuv oldidan ko‘rsatkichlar quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Jasurbek «Tayson» Jo‘rayev: O‘zbekistonlik sportchi hisobida 6 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat mavjud bo‘lib, bo‘lajak bellashuv uning promoushendagi 9-jangi bo‘ladi;

  • Islom Egamberdiyev: Qirg‘izistonlik yakkakurash ustasi esa oktagonga 3 g‘alaba va 3 mag‘lubiyatlik natija bilan chiqib keladi. U ligada kuchli raqiblarga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsatgani bilan tanilgan.

«Humo Arena»da katta shou: «Tayson» Jo‘rayev qirg‘iz jangchisi bilan oktagonga chiqadi

«Xaypni tortib olishga tayyor»: Promoushen press-relizi nima deydi?

Octagon ligasi matbuot xizmati ushbu media-to‘qnashuv atrofidagi shiddatni quyidagicha ta’rifladi:

«Toshkentdagi shiddatli turnirning media-jangi barcha muxlislarni xushnud etadi. Qirg‘izistonlik jangchi jiddiy tajribaga ega va kamar uchun haqiqiy da’vogarlarga qarshi munosib janglar o‘tkazgan. Ortida katta qo‘llab-quvvatlovga ega bo‘lgan Egamberdiyev muxlislarning sevimli jangchisiga qarshi chiqadi va uning butun mashhurligini tortib olishga tayyor!

«Tayson» faoliyatidagi navbatdagi sinovga yaqinlashyapti va yana barchani hayratda qoldirishga shay. Jasurbek navbatdagi yorqin nokaut uchun oldinga intiladi va vatandoshlariga unutilmas shou taqdim etishga harakat qiladi».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Itauma g‘alaba qozona turib, qanday qilib Xrgovichga nokaut bo‘ldi?Bugun, 14:42Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)