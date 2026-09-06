“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba

·21·Sport
“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba

Shimoliy Amerika MLS (MLS) muntazam chempionatining navbatdagi turi doirasida Fort-Loderdeylda kechgan bahs muxlislarga haqiqiy futbol trilleri, gollar shousi va penaltilar dramasini taqdim etdi. Yulduzlar jamlangan «Inter Mayami» o‘z maydonida «Atlanta Yunayted» klubini qabul qilib, 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. Lionel Messining zargarona to‘p uzatmasi, Luis Suaresning navbatdagi mahorati hamda Kazemironing muhim goliga qaramay, mezbonlar uchrashuv yakunlanishi arafasida muhim g‘alabani qo‘ldan chiqarib olishdi.

Gollar almashinuvi: Messidan assist va Suaresning klassikasi

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli hujumlar va yuqori temp ostida kechdi:

  • 32-daqiqa: Messidan assist, Kazemirodan gol: Mezbonlarning tashkil etgan xavfli hujumida Lionel Messi to‘pni aniq yetkazib berdi va jamoaga yangi qo‘shilgan braziliyalik yarimhimoyachi Kazemiro darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (1:0);

  • 35-daqiqa: Almirondan tezkor javob: «Atlanta Yunayted» oradan bor-yo‘g‘i uch daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi — APL faxriysi Migel Almiron mehmonlarning xavfli hujumini gol bilan yakunladi (1:1);

  • 45+1-daqiqa: Suaresning goli: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda Segoviyaning faol uzatmasidan so‘ng Luis Suares jarima maydonida chaqqonlik ko‘rsatib, «Inter Mayami»ni yana hisobda oldinga olib chiqdi (2:1).

Penaltilar dramasi: Almironning xatosi va Emboloning sovuqqonligi

Ikkinchi bo‘lim 11 metrlik jarima zarbalari atrofidagi kuchli asablar jangi bilan yodda qoldi:

  • 73-daqiqada qo‘ldan boy berilgan imkoniyat: Bahsning 73-daqiqasida «Atlanta» foydasiga penalti belgilandi, biroq to‘p oldiga kelgan Migel Almiron imkoniyatdan foydalana olmay, mezbonlar darvozasini ishg‘ol eta olmadi;

  • 87-daqiqadagi najot zarbasi: Mehmonlarning tinimsiz bosimi o‘yin so‘ngida yana bir penalti bilan yakunlandi — bu gal to‘p yoniga kelgan shveysariyalik mashhur hujumchi Breel Embolo xato qilmadi va tablodagi hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • So‘nggi daqiqalardagi bosim: Qolgan daqiqalarda «Inter Mayami» oldinga tashlangan bo‘lsa-da, «Atlanta» mudofaasi g‘alaba to‘pi kiritilishiga yo‘l qo‘ymadi.

MLS turnir jadvali: So‘nggi daqiqalarda boy berilgan 2 ochko

Ushbu jangovar durang «Inter Mayami» uchun kutilmagan ochko yo‘qotish bo‘ldi:

  • Hujum kuchi va mudofaa oqsoqligi: Messi va Suares boshchiligidagi hujum chizig‘i yana o‘z so‘zini aytgan bo‘lsa-da, himoyadagi bo‘shliqlar va bahs so‘ngidagi penaltilar jamoaga qimmatga tushdi;

  • «Atlanta»dan katta iroda: Mehmonlar safarda ikki bor hisobda ortda qolib, bir marta penaltini golga aylantira olmagan bo‘lsa ham, bahs oxirida ruhiy ustunlikni qaytarib, qimmatli 1 ochkoni ilib ketishga muvaffaq bo‘ldi.

Sizningcha, «Inter Mayami»ning 87-daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga mudofaa chizig‘idagi pala-partishlik sabab bo‘ldimi yoki Breel Embolo va «Atlanta»ning kuchli bosimimi? Messi va Suares tandemi bu mavsum «Inter Mayami»ni chempionlikka olib chiqa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaArbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaBugun, 09:48Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalariBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)