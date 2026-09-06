“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba
Shimoliy Amerika MLS (MLS) muntazam chempionatining navbatdagi turi doirasida Fort-Loderdeylda kechgan bahs muxlislarga haqiqiy futbol trilleri, gollar shousi va penaltilar dramasini taqdim etdi. Yulduzlar jamlangan «Inter Mayami» o‘z maydonida «Atlanta Yunayted» klubini qabul qilib, 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. Lionel Messining zargarona to‘p uzatmasi, Luis Suaresning navbatdagi mahorati hamda Kazemironing muhim goliga qaramay, mezbonlar uchrashuv yakunlanishi arafasida muhim g‘alabani qo‘ldan chiqarib olishdi.
Gollar almashinuvi: Messidan assist va Suaresning klassikasi
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli hujumlar va yuqori temp ostida kechdi:
32-daqiqa: Messidan assist, Kazemirodan gol: Mezbonlarning tashkil etgan xavfli hujumida Lionel Messi to‘pni aniq yetkazib berdi va jamoaga yangi qo‘shilgan braziliyalik yarimhimoyachi Kazemiro darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (1:0);
35-daqiqa: Almirondan tezkor javob: «Atlanta Yunayted» oradan bor-yo‘g‘i uch daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi — APL faxriysi Migel Almiron mehmonlarning xavfli hujumini gol bilan yakunladi (1:1);
45+1-daqiqa: Suaresning goli: Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda Segoviyaning faol uzatmasidan so‘ng Luis Suares jarima maydonida chaqqonlik ko‘rsatib, «Inter Mayami»ni yana hisobda oldinga olib chiqdi (2:1).
Penaltilar dramasi: Almironning xatosi va Emboloning sovuqqonligi
Ikkinchi bo‘lim 11 metrlik jarima zarbalari atrofidagi kuchli asablar jangi bilan yodda qoldi:
73-daqiqada qo‘ldan boy berilgan imkoniyat: Bahsning 73-daqiqasida «Atlanta» foydasiga penalti belgilandi, biroq to‘p oldiga kelgan Migel Almiron imkoniyatdan foydalana olmay, mezbonlar darvozasini ishg‘ol eta olmadi;
87-daqiqadagi najot zarbasi: Mehmonlarning tinimsiz bosimi o‘yin so‘ngida yana bir penalti bilan yakunlandi — bu gal to‘p yoniga kelgan shveysariyalik mashhur hujumchi Breel Embolo xato qilmadi va tablodagi hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;
So‘nggi daqiqalardagi bosim: Qolgan daqiqalarda «Inter Mayami» oldinga tashlangan bo‘lsa-da, «Atlanta» mudofaasi g‘alaba to‘pi kiritilishiga yo‘l qo‘ymadi.
MLS turnir jadvali: So‘nggi daqiqalarda boy berilgan 2 ochko
Ushbu jangovar durang «Inter Mayami» uchun kutilmagan ochko yo‘qotish bo‘ldi:
Hujum kuchi va mudofaa oqsoqligi: Messi va Suares boshchiligidagi hujum chizig‘i yana o‘z so‘zini aytgan bo‘lsa-da, himoyadagi bo‘shliqlar va bahs so‘ngidagi penaltilar jamoaga qimmatga tushdi;
«Atlanta»dan katta iroda: Mehmonlar safarda ikki bor hisobda ortda qolib, bir marta penaltini golga aylantira olmagan bo‘lsa ham, bahs oxirida ruhiy ustunlikni qaytarib, qimmatli 1 ochkoni ilib ketishga muvaffaq bo‘ldi.
Sizningcha, «Inter Mayami»ning 87-daqiqada g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga mudofaa chizig‘idagi pala-partishlik sabab bo‘ldimi yoki Breel Embolo va «Atlanta»ning kuchli bosimimi? Messi va Suares tandemi bu mavsum «Inter Mayami»ni chempionlikka olib chiqa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…