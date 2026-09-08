«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi
Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining dastlabki turida Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi safarda Portugaliyaning «Portu» klubiga qarshi maydonga saf tortadi. Portugaliya zaminida kechadigan mazkur bahs tungi soat 23:59 da start oladi. Butun o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari diqqat markazida bo‘lgan himoyachimiz Abduqodir Husanovning taqdiri bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilindi — hamyurtimiz uchrashuvni zaxira o‘rindig‘idan boshlaydigan bo‘ldi. Xo‘sh, bosh murabbiy maydonga qaysi yulduzlarni tushirishga qaror qildi va jamoaning taktik sxemasi qanday ko‘rinish oldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «shaharliklar»ning barcha chiziqlar bo‘yicha to‘liq asosiy tarkibi va uchrashuv boshlanish vaqtining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Chempionlar ligasidagi ilk qadam va Portugaliyadagi keskin sinov
«Manchester Siti»ning qit’a miqyosidagi yurishi jiddiy to‘qnashuv bilan boshlanadi:
Yevrokubokdagi yangi start: «Shaharliklar» yangilangan tarkib bilan musobaqani g‘alaba orqali boshlashni maqsad qilgan;
Qarshilik va bosim: «Portu» o‘z maydonida har qanday gigant klubga qarshi shiddatli qarshilik ko‘rsatishga qodir bo‘lgan xavfli raqib hisoblanadi;
O‘yin vaqti: Yevropa futboli ixlosmandlarini bedor qiladigan mazkur markaziy bahs Toshkent vaqti bilan tungi soat 23:59 da boshlanadi.
«Chempionlar ligasidagi har bir safar uchrashuvi murakkab taktik kurashni talab etadi. Raqib maydonida dastlabki daqiqalardan tashabbusni qo‘lga olish muhim», — deya ta’kidlanmoqda tahliliy doiralarda.
Husanovning zaxirada qolishi va tarkibdagi raqobat
O‘zbekistonlik legionerning holati va murabbiylar qarori muxlislar orasida keng muhokama qilinmoqda:
Zaxiradan boshlanish: Bungacha qator bahslarda faol harakat qilgan Abduqodir Husanov mazkur o‘yin qaydnomasidan o‘rin olib, murabbiy qarori bilan o‘yinni zaxirada boshlaydi;
O‘yin davomida imkoniyat: Uchrashuv shiddati va himoya chizig‘idagi ehtiyojdan kelib chiqib, Husanovning ikkinchi bo‘limda maydonga tushish ehtimoli juda yuqori baholanmoqda;
Qattiq raqobat: Mudofaa markazi va qanotlarida eng yuqori darajadagi futbolchilar to‘plangani sababli tarkibda kuchli ichki kurash davom etmoqda.
Asosiy yechim va «Manchester Siti»ning rasmiy boshlang‘ich tarkibi
Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — bugungi bahsni «shaharliklar» safida qaysi futbolchilar ilk daqiqalardan boshlab berishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, bosh murabbiy tomonidan e’lon qilingan rasmiy boshlang‘ich o‘n birlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
Darvozabon: Janluiji Donnarumma;
Himoya chizig‘i: Mateush Nunes, Mark Gehi, Ruben Dias, Yoshko Gvardiol;
Yarim himoyachilar: Ayyub Buaddi, Enso Fernandes, Rayan Sherki;
Hujumchilar: Antuan Semenyo, Fil Foden, Erling Holand.
Shunday qilib, jamoa hujum markazida Holandga tayangan holda, tungi soat 23:59 da Lissabonda maydonga tushadi, Abduqodir Husanov esa zaxira o‘rindig‘ida o‘z imkoniyatini kutadi.
Sizningcha, Abduqodir Husanov uchrashuv davomida maydonga tushiriladimi va «Manchester Siti» safarda «Portu» ustidan ishonchli g‘alabaga erisha oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini barcha muxlislarga ulashing!
…