«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi

·56·Sport
«Manchester Siti»ning «Portu»ga qarshi rasmiy tarkibi e’lon qilindi

Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining dastlabki turida Angliyaning «Manchester Siti» jamoasi safarda Portugaliyaning «Portu» klubiga qarshi maydonga saf tortadi. Portugaliya zaminida kechadigan mazkur bahs tungi soat 23:59 da start oladi. Butun o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari diqqat markazida bo‘lgan himoyachimiz Abduqodir Husanovning taqdiri bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilindi — hamyurtimiz uchrashuvni zaxira o‘rindig‘idan boshlaydigan bo‘ldi. Xo‘sh, bosh murabbiy maydonga qaysi yulduzlarni tushirishga qaror qildi va jamoaning taktik sxemasi qanday ko‘rinish oldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «shaharliklar»ning barcha chiziqlar bo‘yicha to‘liq asosiy tarkibi va uchrashuv boshlanish vaqtining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Chempionlar ligasidagi ilk qadam va Portugaliyadagi keskin sinov

«Manchester Siti»ning qit’a miqyosidagi yurishi jiddiy to‘qnashuv bilan boshlanadi:

  • Yevrokubokdagi yangi start: «Shaharliklar» yangilangan tarkib bilan musobaqani g‘alaba orqali boshlashni maqsad qilgan;

  • Qarshilik va bosim: «Portu» o‘z maydonida har qanday gigant klubga qarshi shiddatli qarshilik ko‘rsatishga qodir bo‘lgan xavfli raqib hisoblanadi;

  • O‘yin vaqti: Yevropa futboli ixlosmandlarini bedor qiladigan mazkur markaziy bahs Toshkent vaqti bilan tungi soat 23:59 da boshlanadi.

«Chempionlar ligasidagi har bir safar uchrashuvi murakkab taktik kurashni talab etadi. Raqib maydonida dastlabki daqiqalardan tashabbusni qo‘lga olish muhim», — deya ta’kidlanmoqda tahliliy doiralarda.

Husanovning zaxirada qolishi va tarkibdagi raqobat

O‘zbekistonlik legionerning holati va murabbiylar qarori muxlislar orasida keng muhokama qilinmoqda:

  • Zaxiradan boshlanish: Bungacha qator bahslarda faol harakat qilgan Abduqodir Husanov mazkur o‘yin qaydnomasidan o‘rin olib, murabbiy qarori bilan o‘yinni zaxirada boshlaydi;

  • O‘yin davomida imkoniyat: Uchrashuv shiddati va himoya chizig‘idagi ehtiyojdan kelib chiqib, Husanovning ikkinchi bo‘limda maydonga tushish ehtimoli juda yuqori baholanmoqda;

  • Qattiq raqobat: Mudofaa markazi va qanotlarida eng yuqori darajadagi futbolchilar to‘plangani sababli tarkibda kuchli ichki kurash davom etmoqda.

Asosiy yechim va «Manchester Siti»ning rasmiy boshlang‘ich tarkibi

Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — bugungi bahsni «shaharliklar» safida qaysi futbolchilar ilk daqiqalardan boshlab berishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, bosh murabbiy tomonidan e’lon qilingan rasmiy boshlang‘ich o‘n birlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Darvozabon: Janluiji Donnarumma;

  • Himoya chizig‘i: Mateush Nunes, Mark Gehi, Ruben Dias, Yoshko Gvardiol;

  • Yarim himoyachilar: Ayyub Buaddi, Enso Fernandes, Rayan Sherki;

  • Hujumchilar: Antuan Semenyo, Fil Foden, Erling Holand.

Shunday qilib, jamoa hujum markazida Holandga tayangan holda, tungi soat 23:59 da Lissabonda maydonga tushadi, Abduqodir Husanov esa zaxira o‘rindig‘ida o‘z imkoniyatini kutadi.

Sizningcha, Abduqodir Husanov uchrashuv davomida maydonga tushiriladimi va «Manchester Siti» safarda «Portu» ustidan ishonchli g‘alabaga erisha oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini barcha muxlislarga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Bugun, 23:30«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!«Oltin to‘p»ga da’vogarlar soni bo‘yicha jahon rekordi yangilandi!Bugun, 23:25Rasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiRasman: «Neftchi» braziliyalik himoyachi bilan shartnoma imzoladiBugun, 23:20«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindi«Real Madrid» – «Inter» superbahsining rasmiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 23:12O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!O‘zbekiston boks termasi Yaponiyaga kutilmagan tarkib bilan jo‘nab ketdi!Bugun, 22:12Lamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiLamin Yamal Xavining Niderlandiya terma jamoasidagi ishiga munosabat bildirdiBugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi