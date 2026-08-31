Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?
Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biri sodir bo‘ldi. Londonning «Tottenxem» klubi rahbariyati «Liverpul» va Niderlandiya milliy terma jamoasi hujumchisi Kodi Gakponing qaroridan qattiq shokka tushdi. Avvaliga shimoliy londonliklar safiga o‘tishga deyarli rozi bo‘lgan 27 yoshli forvard oxirgi soniyalarda Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» variantiga to‘xtaldi.
Nufuzli TeamTalk nashri xabariga ko‘ra, Gakpo «shporlar» bilan barcha shaxsiy shartnoma bandlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishib bo‘lgan edi.
90 milliondan 99 milliongacha: «Shaharliklar» qanday qilib transferni ilib ketdi?
Transfer kurashidagi asosiy moliyaviy va taktik jihatlar:
«Tottenxem»ning taklifi: London klubi niderlandiyalik vinger uchun taxminan 90 million yevro to‘lashga va uni hujum chizig‘ining asosiy yetakchisiga aylantirishga tayyor edi;
«Manchester Siti»ning 99 mln yevrolik zarbasi: Holatga aralashgan «shaharliklar» raqobatchini ortda qoldirib, futbolchi uchun naq 99 million yevro sarflashga rozilik bildirishdi;
Futbolchi tanlovi: Sovrinlar uchun kurash va Chempionlar Ligasidagi barqarorlik omili sabab Gakpo karyerasini Manchesterda davom ettirishni ma’qul ko‘rdi.
Gakponing «Liverpul»dagi ko‘rsatkichlari
Kodi Gakpo mersisaydliklar safida o‘tgan mavsumda quyidagicha statistika qayd etgan edi:
APLdagi ishtirok: Angliya Premer-ligasi doirasida jami 36 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
Sermahsullik: Raqiblar darvozasiga 7 ta gol kiritdi va jamoadoshlariga 5 ta golli uzatma yetkazib berdi.
…