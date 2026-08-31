Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?

·36·Sport
Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?

Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biri sodir bo‘ldi. Londonning «Tottenxem» klubi rahbariyati «Liverpul» va Niderlandiya milliy terma jamoasi hujumchisi Kodi Gakponing qaroridan qattiq shokka tushdi. Avvaliga shimoliy londonliklar safiga o‘tishga deyarli rozi bo‘lgan 27 yoshli forvard oxirgi soniyalarda Pep Gvardiola boshchiligidagi «Manchester Siti» variantiga to‘xtaldi.

Nufuzli TeamTalk nashri xabariga ko‘ra, Gakpo «shporlar» bilan barcha shaxsiy shartnoma bandlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishib bo‘lgan edi.

90 milliondan 99 milliongacha: «Shaharliklar» qanday qilib transferni ilib ketdi?

Transfer kurashidagi asosiy moliyaviy va taktik jihatlar:

  • «Tottenxem»ning taklifi: London klubi niderlandiyalik vinger uchun taxminan 90 million yevro to‘lashga va uni hujum chizig‘ining asosiy yetakchisiga aylantirishga tayyor edi;

  • «Manchester Siti»ning 99 mln yevrolik zarbasi: Holatga aralashgan «shaharliklar» raqobatchini ortda qoldirib, futbolchi uchun naq 99 million yevro sarflashga rozilik bildirishdi;

  • Futbolchi tanlovi: Sovrinlar uchun kurash va Chempionlar Ligasidagi barqarorlik omili sabab Gakpo karyerasini Manchesterda davom ettirishni ma’qul ko‘rdi.

Gakponing «Liverpul»dagi ko‘rsatkichlari

Kodi Gakpo mersisaydliklar safida o‘tgan mavsumda quyidagicha statistika qayd etgan edi:

  • APLdagi ishtirok: Angliya Premer-ligasi doirasida jami 36 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • Sermahsullik: Raqiblar darvozasiga 7 ta gol kiritdi va jamoadoshlariga 5 ta golli uzatma yetkazib berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdiEmre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdiBugun, 11:21Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 09:50Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Bugun, 09:16Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiAzizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiBugun, 09:12Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun, 09:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)