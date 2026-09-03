«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi

·2·Sport
«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi

Yevropaning top-ligalari, xususan, Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasi rasman yopildi. Afsonaviy murabbiy Pep Gvardiolaning ketishidan so‘ng «Manchester Siti»da boshlangan yangi era kutilganidek misli ko‘rilmagan tarkibiy inqilobga aylandi. Klubning yangi sport direktori Ugo Viana hamda bosh murabbiy lavozimida ish boshlagan italiyalik mutaxassis Enso Mareska tandemi «shaharliklar» tarkibini deyarli qaytadan qurdi. Jamoa bu yozgi transfer bozorida nafaqat rekord darajada pul sarfladi, balki bir qator afsonaviy yulduzlari bilan xayrlashdi.

Rekord xaridlar va yangi yulduzlar: Kimlar keldi?

Ugo Viana Mareskaning taktik sxemasi uchun kerakli bo‘lgan yangi o‘yinchilarni qo‘lga kiritishda katta mablag‘larni ayamadi:

  • Enso Fernandes («Chelsi»dan): 125 million funt sterling — ushbu yozning eng shov-shuvli va eng qimmatbaho transferi;

  • Elliot Anderson («Nottingem Forest»dan): 116 million funt sterling — APL ichidagi yana bir fantastik xarid;

  • Ayyub Buaddi («Lill»dan): 95 million yevro (+ 5 million yevro bonus);

  • Iliman Ndiaye («Everton»dan): 60 million funt sterling (+ 5 million funt sterling bonus);

  • Allan («Palmeyras»dan): 37,5 million yevro (+ 2,5 million yevro);

  • Matis Deturbe («Trua»dan): 25 million yevro;

  • Jeremi Monga («Lester Siti»dan): 10 million funt sterling (+ 2,5 million funt sterling);

  • Pirs Charlz («Sheffild Uensdey»dan): 3 million funt sterling (+ kamida 5 million funt sterling, jami 10 million funtgacha);

  • Jeronimo Rulli («Marsel»dan): 2 million yevro evaziga darvozabonlar chizig‘ini kuchaytirish uchun olindi.

Afsonalar bilan xayrlashuv va yirik sotuvlar: Kimlar ketdi?

Tarkibni yoshartirish va moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish maqsadida jamoaning asosiy yulduzlari boshqa grandlarga sotib yuborildi yoki erkin agent sifatida kuzatib qo‘yildi:

  • Savio: «Tottenxem»ga 75 million funt sterling (+ 10 million funt bonus);

  • Rodri: «Barselona»ga bonuslarni qo‘shganda 65,4 million funt sterling evaziga transfer qilindi;

  • Tijani Reynders: «Al-Qodisiya»ga 52 million funt sterling;

  • Niko Gonsales: «Nyukasl»ga 48 million funt sterling (+ 4 million funt bonus);

  • Jeyms Trafford: «Lids»ga 40 million funt sterling (+ bonuslar);

  • Manuel Akanji: «Inter»ga 15 million yevro;

  • Natan Ake: «Fenerbahche»ga 7 million funt sterling (+ 1,5 million funt bonus);

  • Issa Kabore: «Reksxem»ga 2 million funt sterling;

  • Bernardu Silva: Erkin agent sifatida Madridning «Real» klubi safiga qo‘shildi;

  • Jon Stounz: Shartnomasi yakunlangach, erkin agent maqomida «Inter»ga yo‘l oldi.

Keng qamrovli ijara siyosati: Asosiy tarkibdan tashqarida qolganlar

Mareska qo‘l ostida o‘yin amaliyoti kafolatlanmagan bir qator tajribali va yosh o‘yinchilar boshqa jamoalarga ijara asosida tarqatildi:

  • Umar Marmush: «Tottenxem»ga bir mavsumlik ijara va keyinchalik 50 million funt sterlingga majburiy sotib olish (+ 10 mln funt bonus) sharti bilan berildi;

  • Juma Ba: «Augsburg»ga (20 million yevrolik sotib olish opsiyasi bilan);

  • Matis Deturbe: Yangi xarid qilingach, darhol «Monako»ga ijaraga yuborildi;

  • Klaudio Echeverri: Sotib olish huquqi bilan «Benfika»ga o‘tdi;

  • Jek Grilish: «Everton»ga bir mavsumlik ijaraga berildi;

  • Shuningdek, Divayn Mukasa («Vest Xem»), Divin Mubama («Sautgempton»), Stiven Mfuni («Koventri Siti»), Jeremi Monga («Suonsi Siti»), Sverre Nyupan va Ishaya Dada-Maskoll («Lommel»), Maks Alleyn («Byornli»), Kalvin Fillips va Jeyden Xeski («Sheffild Yunayted»), Pirs Charlz (KPR), Oliver Uotmaff («Stokport Kaunti»), Kristian Makfarleyn («Lester Siti»), Charli Grey («Uigan Atletik»), Emilio Lourens («Luton Taun»), Lakayl Semyuel («Ekseter Siti»), Spayk Brits («Satton Yunayted») va Jek Uint («Kidderminster Xarriyers») bir yil davomida ijarada to‘p suradi.

Pep Gvardiola, Rodri, Bernardu Silva va Stounz kabi figuralarsiz qolgan «Manchester Siti» Mareska boshchiligida o‘z tarixidagi butunlay yangi sahifani ochadi.

Sizningcha, Enso Mareska va Ugo Viana amalga oshirgan bu ulkan transfer inqilobi «Manchester Siti»ni yana APL va Chempionlar Ligasi bosh sovrini sari yetaklay oladimi yoki Rodri va Gvardiolaning ketishi jamoada inqirozni boshlaydimi? Yangi xaridlardan qay biri eng muvaffaqiyatli chiqadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladi"Benzin" tugadi: Devid Xey Xrgovich va Itauma jangidagi halokatli taktik xatoni ochiqladiBugun, 13:37Kutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiKutilmagan qaytish: Karlush Keyrush yana Gana milliy jamoasi boshqaruviga qaytdiBugun, 13:29Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiBugun, 12:55Argentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiArgentina futbol federatsiyasi Lionel Messini sharaflashini eʼlon qildiBugun, 11:35Stadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiStadionlar «qotib qoladi»: Argentina chempionati o‘yinlari Messi sharafiga 10-daqiqada to‘xtatiladiBugun, 11:21O‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliO‘zbekiston Superligasida 20-tur bahslari boshlanyapti — o‘yinlar jadvaliBugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)