«Manchester Siti»ning 2026 yil yozidagi barcha transferlari e’lon qilindi
Yevropaning top-ligalari, xususan, Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasi rasman yopildi. Afsonaviy murabbiy Pep Gvardiolaning ketishidan so‘ng «Manchester Siti»da boshlangan yangi era kutilganidek misli ko‘rilmagan tarkibiy inqilobga aylandi. Klubning yangi sport direktori Ugo Viana hamda bosh murabbiy lavozimida ish boshlagan italiyalik mutaxassis Enso Mareska tandemi «shaharliklar» tarkibini deyarli qaytadan qurdi. Jamoa bu yozgi transfer bozorida nafaqat rekord darajada pul sarfladi, balki bir qator afsonaviy yulduzlari bilan xayrlashdi.
Rekord xaridlar va yangi yulduzlar: Kimlar keldi?
Ugo Viana Mareskaning taktik sxemasi uchun kerakli bo‘lgan yangi o‘yinchilarni qo‘lga kiritishda katta mablag‘larni ayamadi:
Enso Fernandes («Chelsi»dan): 125 million funt sterling — ushbu yozning eng shov-shuvli va eng qimmatbaho transferi;
Elliot Anderson («Nottingem Forest»dan): 116 million funt sterling — APL ichidagi yana bir fantastik xarid;
Ayyub Buaddi («Lill»dan): 95 million yevro (+ 5 million yevro bonus);
Iliman Ndiaye («Everton»dan): 60 million funt sterling (+ 5 million funt sterling bonus);
Allan («Palmeyras»dan): 37,5 million yevro (+ 2,5 million yevro);
Matis Deturbe («Trua»dan): 25 million yevro;
Jeremi Monga («Lester Siti»dan): 10 million funt sterling (+ 2,5 million funt sterling);
Pirs Charlz («Sheffild Uensdey»dan): 3 million funt sterling (+ kamida 5 million funt sterling, jami 10 million funtgacha);
Jeronimo Rulli («Marsel»dan): 2 million yevro evaziga darvozabonlar chizig‘ini kuchaytirish uchun olindi.
Afsonalar bilan xayrlashuv va yirik sotuvlar: Kimlar ketdi?
Tarkibni yoshartirish va moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish maqsadida jamoaning asosiy yulduzlari boshqa grandlarga sotib yuborildi yoki erkin agent sifatida kuzatib qo‘yildi:
Savio: «Tottenxem»ga 75 million funt sterling (+ 10 million funt bonus);
Rodri: «Barselona»ga bonuslarni qo‘shganda 65,4 million funt sterling evaziga transfer qilindi;
Tijani Reynders: «Al-Qodisiya»ga 52 million funt sterling;
Niko Gonsales: «Nyukasl»ga 48 million funt sterling (+ 4 million funt bonus);
Jeyms Trafford: «Lids»ga 40 million funt sterling (+ bonuslar);
Manuel Akanji: «Inter»ga 15 million yevro;
Natan Ake: «Fenerbahche»ga 7 million funt sterling (+ 1,5 million funt bonus);
Issa Kabore: «Reksxem»ga 2 million funt sterling;
Bernardu Silva: Erkin agent sifatida Madridning «Real» klubi safiga qo‘shildi;
Jon Stounz: Shartnomasi yakunlangach, erkin agent maqomida «Inter»ga yo‘l oldi.
Keng qamrovli ijara siyosati: Asosiy tarkibdan tashqarida qolganlar
Mareska qo‘l ostida o‘yin amaliyoti kafolatlanmagan bir qator tajribali va yosh o‘yinchilar boshqa jamoalarga ijara asosida tarqatildi:
Umar Marmush: «Tottenxem»ga bir mavsumlik ijara va keyinchalik 50 million funt sterlingga majburiy sotib olish (+ 10 mln funt bonus) sharti bilan berildi;
Juma Ba: «Augsburg»ga (20 million yevrolik sotib olish opsiyasi bilan);
Matis Deturbe: Yangi xarid qilingach, darhol «Monako»ga ijaraga yuborildi;
Klaudio Echeverri: Sotib olish huquqi bilan «Benfika»ga o‘tdi;
Jek Grilish: «Everton»ga bir mavsumlik ijaraga berildi;
Shuningdek, Divayn Mukasa («Vest Xem»), Divin Mubama («Sautgempton»), Stiven Mfuni («Koventri Siti»), Jeremi Monga («Suonsi Siti»), Sverre Nyupan va Ishaya Dada-Maskoll («Lommel»), Maks Alleyn («Byornli»), Kalvin Fillips va Jeyden Xeski («Sheffild Yunayted»), Pirs Charlz (KPR), Oliver Uotmaff («Stokport Kaunti»), Kristian Makfarleyn («Lester Siti»), Charli Grey («Uigan Atletik»), Emilio Lourens («Luton Taun»), Lakayl Semyuel («Ekseter Siti»), Spayk Brits («Satton Yunayted») va Jek Uint («Kidderminster Xarriyers») bir yil davomida ijarada to‘p suradi.
Pep Gvardiola, Rodri, Bernardu Silva va Stounz kabi figuralarsiz qolgan «Manchester Siti» Mareska boshchiligida o‘z tarixidagi butunlay yangi sahifani ochadi.
Sizningcha, Enso Mareska va Ugo Viana amalga oshirgan bu ulkan transfer inqilobi «Manchester Siti»ni yana APL va Chempionlar Ligasi bosh sovrini sari yetaklay oladimi yoki Rodri va Gvardiolaning ketishi jamoada inqirozni boshlaydimi? Yangi xaridlardan qay biri eng muvaffaqiyatli chiqadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…