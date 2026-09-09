Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!
UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsumi 1-turidayoq «Manchester Siti»ning so‘nggi yillardagi bosh quroli Erling Xoland navbatdagi tarixiy muvaffaqiyatni rasmiylashtirdi. Portugaliyaning «Portu» jamoasiga qarshi kechgan bahsda norvegiyalik hujumchi raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol qilib, nafaqat jamoasiga 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani taqdim etdi, balki qit’aning bosh klublar musobaqasi tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida 7-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Uning har bir uchrashuvga bir tadan gol to‘g‘ri kelayotgan dahshatli samaradorligi futbol olamini yana bir bor hayratga solmoqda. Xo‘sh, Xoland kimning rekordini yangiladi va uning oldida jahon futbolining qaysi daholari turibdi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — YECHL tarixidagi eng yaxshi snayperlar ro‘yxati va musobaqada hamon to‘p surayotgan yagona asosiy raqib bo‘yicha barcha tafsilotlarni bilib olasiz.
Tomas Myuller ortda qoldirildi: 59 o‘yinda 59 ta gol!
Norvegiyalik «gol mashinasi»ning statistikasi zamonaviy futbolda kamdan-kam uchraydigan fenomenal ko‘rsatkichlarni ko‘rsatmoqda:
«Portu» darvozasiga dubl: Musobaqaning umumiy bosqich 1-turida Xoland o‘z mahoratini to‘liq namoyish etib, ikkita aniq zarba bilan o‘yin taqdirini hal qildi;
Benuqson 100 foizlik samaradorlik: Ushbu bahsdan so‘ng forvardning Chempionlar ligasidagi hisobi 59 ta uchrashuvda 59 ta golga yetdi — bu har bir o‘yinda kamida bitta gol demakdir;
Myunxen afsonasidan o‘zib ketish: Mazkur natija evaziga u Germaniya va «Bavariya» faxri Tomas Myullerni ortda qoldirdi. Myuller 57 ta gol urishi uchun naq 163 ta bellashuvda maydonga tushishga majbur bo‘lgan edi.
«Erling Xolandning bunday tezlikda gol urishi va 59 o‘yindayoq 59 ta gol marrasini zabt etishi Chempionlar ligasi solnomasida mutlaqo yangi standartni o‘rnatdi», — deyiladi sport sharhlarida.
YECHL tarixidagi eng buyuk snayperlar: Xolandni kimlar kutmoqda?
Ro‘yxatda 7-pog‘onani band etgan Xolandning oldida faqatgina futbol tarixiga ismlari oltin harflar bilan yozilgan afsonaviy to‘purarlar qoldi:
Raul Gonsales va Kilian Mbappe — har ikki hujumchi hisobida 71 tadan gol mavjud;
Karim Benzema — musobaqada 90 ta gol muallifi;
Robert Levandovski — 109 ta gol bilan uchinchi pog‘onada;
Lionel Messi — 129 ta gol bilan ikkinchi o‘rinda;
Krishtianu Ronaldu — 140 ta gol bilan musobaqaning mutlaq rekordchisi bo‘lib turibdi.
Mbappe bilan kechadigan tarixiy poyga
Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — Xoland ushbu afsonalarni quvib o‘ta oladimi va uning Chempionlar ligasidagi bosh raqibi kim bo‘lib qoladi. Eng muhim xulosa shundaki, ushbu top-7 to‘purarlar orasida faqat ikki nafar futbolchi — Erling Xoland hamda Kilian Mbappe hozirgi kunda Chempionlar ligasida to‘p surishni faol davom ettirmoqda. Qolgan barcha afsonalar (Ronaldu, Messi, Benzema, Raul) Yevropani tark etgan yoki faoliyatini yakunlagan. Bu esa kelgusi yillarda aynan Xoland va Mbappe o‘rtasida Krishtianu Ronalduning 140 talik taxtini egallash uchun murosasiz tarixiy poyga kechishini anglatadi.
Sizningcha, Erling Xoland faoliyati yakuniga qadar Krishtianu Ronalduning 140 talik rekordini yangilab, YECHL tarixidagi eng buyuk to‘purarga aylana oladimi? Ushbu poygada Mbappe undan ustun kelishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tarixiy rekord xabarini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…