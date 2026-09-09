Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladi
Seshanba oqshomida Chempionlar ligasining liga bosqichi doirasida «Manchester Siti» safarda Portugaliyaning «Portu» klubi mehmoni boʻldi. Ogʻir kechgan uchrashuvda inglizlar jamoasi 2:0 hisobida zafar quchdi va mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirdi. Mazkur bahsda dubl qayd etgan hujumchi Erling Xoland jamoaning gʻalabasida hal qiluvchi rol oʻynadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Estadio do Dragao stadionidagi qizgʻin muhit va raqibning kuchli bosimiga qaramay, «shaharliklar» oʻyin oxirigacha oʻz ustunligini ushlab qolishdi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida mezbonlar yuqori surʼatda harakat qilib, biroz noqulaylik tugʻdirgan boʻlsa-da, Xoland bosh bilan aniq zarba berib, hisobni ochdi. Oʻyin yakuniga yaqin esa norvegiyalik hujumchi yaqin masofadan ikkinchi golni urib, uchrashuv taqdirini hal qildi.
Qiyin kurash va muhim gʻalabaAmazon Prime nashriga bergan intervyusida Erling Xoland oʻyin juda ogʻir kechganini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, maydonda futbolchilar oʻrtasida har bir qarich maydon uchun keskin kurash ketgan va raqib jamoa juda taʼsirli oʻyin namoyish etgan.
«Bu juda qiyin jang boʻldi, futbolchilarma-futbolchi kurash kechdi. Ular ajoyib jamoa va ajoyib futbol oʻynashadi, shuning uchun ularga qoyil qolish kerak», — dedi hujumchi. Uning qoʻshimcha qilishicha, bosim yuqori boʻlgan sharoitda eng yirik sahnada natija koʻrsatish talab etiladi va jamoa bugun aynan shuni uddalay oldi.
Aguero rekordining takrorlanishiixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu uchrashuvdagi ikkita gol Erling Xoland uchun Chempionlar ligasida «Manchester Siti» safidagi 36-golga aylandi. Shu tariqa, u atigi 40 ta uchrashuvda qatnashib, klub afsonasi Serxiyo Aguero rekordini takrorladi va Yevropaning nufuzli turnirida jamoaning barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurari unvonini teng ravishda boʻlishib oldi.
Hujumchi jamoa ichidagi muhit va talabchanlik haqida gapirar ekan, Manchester Siti kiyinish xonasida har doim yuksalish talab etilishini taʼkidladi. «Biz bir-birimizdan koʻp narsani talab qilishimiz kerak, gʻalaba qozonishimiz shart. Manchester Siti safida doimo gʻalaba qozonish va sovrinlarni qoʻlga kiritish talab etiladi», — deya yakunladi norvegiyalik futbolchi.
…