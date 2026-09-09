Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladi

·65·Sport
Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladi

Seshanba oqshomida Chempionlar ligasining liga bosqichi doirasida «Manchester Siti» safarda Portugaliyaning «Portu» klubi mehmoni boʻldi. Ogʻir kechgan uchrashuvda inglizlar jamoasi 2:0 hisobida zafar quchdi va mavsumdagi muvaffaqiyatli yurishini davom ettirdi. Mazkur bahsda dubl qayd etgan hujumchi Erling Xoland jamoaning gʻalabasida hal qiluvchi rol oʻynadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Estadio do Dragao stadionidagi qizgʻin muhit va raqibning kuchli bosimiga qaramay, «shaharliklar» oʻyin oxirigacha oʻz ustunligini ushlab qolishdi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida mezbonlar yuqori surʼatda harakat qilib, biroz noqulaylik tugʻdirgan boʻlsa-da, Xoland bosh bilan aniq zarba berib, hisobni ochdi. Oʻyin yakuniga yaqin esa norvegiyalik hujumchi yaqin masofadan ikkinchi golni urib, uchrashuv taqdirini hal qildi.

Qiyin kurash va muhim gʻalaba

Amazon Prime nashriga bergan intervyusida Erling Xoland oʻyin juda ogʻir kechganini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, maydonda futbolchilar oʻrtasida har bir qarich maydon uchun keskin kurash ketgan va raqib jamoa juda taʼsirli oʻyin namoyish etgan.

«Bu juda qiyin jang boʻldi, futbolchilarma-futbolchi kurash kechdi. Ular ajoyib jamoa va ajoyib futbol oʻynashadi, shuning uchun ularga qoyil qolish kerak», — dedi hujumchi. Uning qoʻshimcha qilishicha, bosim yuqori boʻlgan sharoitda eng yirik sahnada natija koʻrsatish talab etiladi va jamoa bugun aynan shuni uddalay oldi.

Aguero rekordining takrorlanishi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu uchrashuvdagi ikkita gol Erling Xoland uchun Chempionlar ligasida «Manchester Siti» safidagi 36-golga aylandi. Shu tariqa, u atigi 40 ta uchrashuvda qatnashib, klub afsonasi Serxiyo Aguero rekordini takrorladi va Yevropaning nufuzli turnirida jamoaning barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurari unvonini teng ravishda boʻlishib oldi.

Hujumchi jamoa ichidagi muhit va talabchanlik haqida gapirar ekan, Manchester Siti kiyinish xonasida har doim yuksalish talab etilishini taʼkidladi. «Biz bir-birimizdan koʻp narsani talab qilishimiz kerak, gʻalaba qozonishimiz shart. Manchester Siti safida doimo gʻalaba qozonish va sovrinlarni qoʻlga kiritish talab etiladi», — deya yakunladi norvegiyalik futbolchi.

Erling XolandManchester SitiPortuChempionlar ligasiSerxiyo Aguero
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiZinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:36Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Bugun, 09:03Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Bugun, 08:56Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Bugun, 08:30Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?Bugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng