Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...
Hindistonning Bangalor shahrida million dollarlik mukofot jamg‘armasi uchun kechayotgan Tech Mahindra Global Chess League musobaqasida hamyurtimiz Javohir Sindarov yana bir katta g‘alabani qo‘lga kiritdi.
O‘zbekistonlik grossmeyster bir turning o‘zida ikki marta dona surib, avval Maksim Vashe-Lagrav bilan durang o‘ynagan bo‘lsa, keyin besh karra jahon chempioni Vishvanatan Anandni mag‘lub etdi. Eng qizig‘i, Sindarov Anandni mazkur turnir doirasida ikkinchi bor yengishga muvaffaq bo‘ldi.
Bu natijalar Fyers American Gambits jamoasiga turnir jadvalida keskin yuqorilash imkonini berdi.
Sindarov yana Ananddan ustun keldi
Fyers American Gambits ikkinchi uchrashuvda Vishvanatan Anand boshchiligidagi PBG Alaskan Knights bilan kuch sinashdi.
Bahs 12:9 hisobida Sindarov jamoasi foydasiga yakunlandi. Jamoaning asosiy g‘alabalaridan birini esa Javohirning o‘zi ta’minladi.
Sindarov qora donalarda o‘ynab, shaxmat afsonasi Vishvanatan Anandni yana mag‘lub etdi.
E’tiborlisi, Javohir turnirning birinchi davrasida ham Anandni yenggan edi.
Shu tariqa o‘zbekistonlik shaxmatchi besh karra jahon chempioni ustidan bir musobaqa davomida ikki marta g‘alaba qozongan kam sonli shaxmatchilardan biriga aylandi.
Avval Vashe-Lagrav bilan durang
Fyers American Gambits uchun kunning birinchi uchrashuvi ancha murakkab kechdi.
Jamoa Maksim Vashe-Lagrav boshchiligidagi CheQ Mumba Masters klubiga 6:11 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Shunga qaramay, Sindarov o‘z taxtasida fransuz grossmeysteri Maksim Vashe-Lagravga qarshi munosib o‘yin ko‘rsatib, bahsni durang bilan yakunladi.
Jamoaning yana bir vakili Bibisara Assaubayeva ham Harika Dronavalli bilan murosaga keldi.
Bir kechada jadval butunlay o‘zgardi
Kechagi natijalardan keyin Fyers American Gambits uchun vaziyat sezilarli darajada yaxshilandi.
Jamoa
Ochko
Fyers American Gambits
9
Alpine Apl Pipers
9
CheQ Mumba Masters
9
Ganges Grandmasters
9
Triveni Continental Kings
6
PBG Alaskan Knights
6
Sindarov jamoasi bir kun avval 6 ochko bilan uchinchi o‘rinda borayotgan edi. Endi esa qo‘shimcha ko‘rsatkichlar hisobiga 9 ochko bilan turnir peshqadamiga aylandi.
Magnus Karlsen boshchiligidagi Alpine Apl Pipers ham 9 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
Sindarovning bugungi raqibi — Firuzdja
Endi Javohir Sindarov oldida yana bir jiddiy sinov turibdi.
Bugun Fyers American Gambits 6 ochko bilan oxirgi o‘rinda borayotgan Triveni Continental Kings jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
Ushbu uchrashuvning markaziy dueli esa shaxmat muxlislarining alohida e’tiborida bo‘ladi:
Javohir Sindarov — Alireza Firuzdja.
Fransiya sharafini himoya qilayotgan taniqli grossmeyster ham o‘z jamoasini yuqoriga olib chiqish uchun g‘alabaga muhtoj.
Sindarovning jamoasida kimlar bor?
Javohir Sindarov bu mavsumda Fyers American Gambits jamoasining birinchi — Icon taxtasida o‘ynamoqda.
Uning jamoadoshlari orasida:
qozog‘istonlik Bibisara Assaubayeva;
rossiyalik Danil Dubov;
hindistonlik Nihal Sarin;
fransiyalik Mark-Andria Mauritssi;
ispaniyalik xalqaro master Sara Hadem bor.
Bunday tarkib jamoaga turnirning eng kuchli kollektivlari qatorida kurash olib borish imkonini bermoqda.
Million dollarlik turnirda yana bir katta to‘qnashuv
Bangalordagi Tech Mahindra Global Chess League turnirida oltita jamoa million dollarlik umumiy mukofot jamg‘armasi uchun bahs olib bormoqda.
Hozircha Fyers American Gambits peshqadamlikni qo‘lga olgan. Ammo yuqori o‘rinlar orasidagi farq juda kichik — bir nechta jamoa 9 ochkodan jamg‘argan.
Shu sababli bugungi Sindarov — Firuzdja dueli nafaqat shaxmatchilarning shaxsiy qarama-qarshiligi, balki butun turnir jadvali uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
Kecha Anandni yana bir bor yengib, jamoasini peshqadamlikka olib chiqqan Sindarov endi Firuzdjaga qarshi taxtaga o‘tiradi. O‘zbekistonlik grossmeyster bugungi g‘alaba bilan Fyers American Gambits'ni chempionlik sari yana bir qadam yaqinlashtira oladimi?
…