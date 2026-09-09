Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...

·99·Sport
Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...

Hindistonning Bangalor shahrida million dollarlik mukofot jamg‘armasi uchun kechayotgan Tech Mahindra Global Chess League musobaqasida hamyurtimiz Javohir Sindarov yana bir katta g‘alabani qo‘lga kiritdi.

O‘zbekistonlik grossmeyster bir turning o‘zida ikki marta dona surib, avval Maksim Vashe-Lagrav bilan durang o‘ynagan bo‘lsa, keyin besh karra jahon chempioni Vishvanatan Anandni mag‘lub etdi. Eng qizig‘i, Sindarov Anandni mazkur turnir doirasida ikkinchi bor yengishga muvaffaq bo‘ldi.

Bu natijalar Fyers American Gambits jamoasiga turnir jadvalida keskin yuqorilash imkonini berdi.

Sindarov yana Ananddan ustun keldi

Fyers American Gambits ikkinchi uchrashuvda Vishvanatan Anand boshchiligidagi PBG Alaskan Knights bilan kuch sinashdi.

Bahs 12:9 hisobida Sindarov jamoasi foydasiga yakunlandi. Jamoaning asosiy g‘alabalaridan birini esa Javohirning o‘zi ta’minladi.

Sindarov qora donalarda o‘ynab, shaxmat afsonasi Vishvanatan Anandni yana mag‘lub etdi.

E’tiborlisi, Javohir turnirning birinchi davrasida ham Anandni yenggan edi.

Shu tariqa o‘zbekistonlik shaxmatchi besh karra jahon chempioni ustidan bir musobaqa davomida ikki marta g‘alaba qozongan kam sonli shaxmatchilardan biriga aylandi.

Avval Vashe-Lagrav bilan durang

Fyers American Gambits uchun kunning birinchi uchrashuvi ancha murakkab kechdi.

Jamoa Maksim Vashe-Lagrav boshchiligidagi CheQ Mumba Masters klubiga 6:11 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Shunga qaramay, Sindarov o‘z taxtasida fransuz grossmeysteri Maksim Vashe-Lagravga qarshi munosib o‘yin ko‘rsatib, bahsni durang bilan yakunladi.

Jamoaning yana bir vakili Bibisara Assaubayeva ham Harika Dronavalli bilan murosaga keldi.

Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...

Bir kechada jadval butunlay o‘zgardi

Kechagi natijalardan keyin Fyers American Gambits uchun vaziyat sezilarli darajada yaxshilandi.

Jamoa

Ochko

Fyers American Gambits

9

Alpine Apl Pipers

9

CheQ Mumba Masters

9

Ganges Grandmasters

9

Triveni Continental Kings

6

PBG Alaskan Knights

6

Sindarov jamoasi bir kun avval 6 ochko bilan uchinchi o‘rinda borayotgan edi. Endi esa qo‘shimcha ko‘rsatkichlar hisobiga 9 ochko bilan turnir peshqadamiga aylandi.

Magnus Karlsen boshchiligidagi Alpine Apl Pipers ham 9 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.

Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...

Sindarovning bugungi raqibi — Firuzdja

Endi Javohir Sindarov oldida yana bir jiddiy sinov turibdi.

Bugun Fyers American Gambits 6 ochko bilan oxirgi o‘rinda borayotgan Triveni Continental Kings jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Ushbu uchrashuvning markaziy dueli esa shaxmat muxlislarining alohida e’tiborida bo‘ladi:

Javohir Sindarov — Alireza Firuzdja.

Fransiya sharafini himoya qilayotgan taniqli grossmeyster ham o‘z jamoasini yuqoriga olib chiqish uchun g‘alabaga muhtoj.

Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...

Sindarovning jamoasida kimlar bor?

Javohir Sindarov bu mavsumda Fyers American Gambits jamoasining birinchi — Icon taxtasida o‘ynamoqda.

Uning jamoadoshlari orasida:

  • qozog‘istonlik Bibisara Assaubayeva;

  • rossiyalik Danil Dubov;

  • hindistonlik Nihal Sarin;

  • fransiyalik Mark-Andria Mauritssi;

  • ispaniyalik xalqaro master Sara Hadem bor.

Bunday tarkib jamoaga turnirning eng kuchli kollektivlari qatorida kurash olib borish imkonini bermoqda.

Million dollarlik turnirda yana bir katta to‘qnashuv

Bangalordagi Tech Mahindra Global Chess League turnirida oltita jamoa million dollarlik umumiy mukofot jamg‘armasi uchun bahs olib bormoqda.

Hozircha Fyers American Gambits peshqadamlikni qo‘lga olgan. Ammo yuqori o‘rinlar orasidagi farq juda kichik — bir nechta jamoa 9 ochkodan jamg‘argan.

Shu sababli bugungi Sindarov — Firuzdja dueli nafaqat shaxmatchilarning shaxsiy qarama-qarshiligi, balki butun turnir jadvali uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.

Kecha Anandni yana bir bor yengib, jamoasini peshqadamlikka olib chiqqan Sindarov endi Firuzdjaga qarshi taxtaga o‘tiradi. O‘zbekistonlik grossmeyster bugungi g‘alaba bilan Fyers American Gambits'ni chempionlik sari yana bir qadam yaqinlashtira oladimi?

ShaxmatTex Maxindra Global Shaxmat LigasiJavohir SindarovVishvanatan AnandFyers American GambitsMillion dollarlik mukofotBangalor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiZinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:36Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiBugun, 09:19Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Bugun, 09:03Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Bugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng