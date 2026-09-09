Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!
Og‘ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni, britaniyalik shov-shuvli bokschi Tayson Fyuri hamyurti Entoni Joshua bilan kutilgan jang bo‘yicha muzokaralar yana boshi berk ko‘chaga kirib qolganidan so‘ng, e’tiborini yana Aleksandr Usikka qaratdi. Fyuri noyabr oyida ukrainalik superyulduz bilan trilogiyani yakunlash istagini bildirib, ommaviy ravishda chaqiruv tashladi. Biroq Usikning jamoasi «Lo‘lilar qiroli»ning ushbu tashabbusiga nisbatan juda sovuqqon va keskin munosabat bildirib, uni joyiga o‘tqazib qo‘ydi. Xo‘sh, Aleksandrning vakillari Fyurining taklifini nega jiddiy qabul qilmadi va sobiq mutlaq chempionning keyingi rejalarida qaysi xavfli nokautchi bor? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Usik jamoasining keskin bayonoti, barcha kamarlardan voz kechish sababi va bo‘lajak superjangning aniq muddati bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Usik zaxira varianti emas»: Britaniyalikning chaqiruviga keskin javob
Aleksandr Usikning murabbiylar va rahbariyat shtabi Fyurining gaplarini shunchaki navbatdagi piar-harakat deb baholadi:
Ikkinchi darajali variant bo‘lmaslik: Ukrainalik bokschining sport direktori Sergey Lapin Usik hech qachon Fyurining barbod bo‘lgan rejalari o‘rnini bosuvchi «zaxira varianti» bo‘lolmasligini ochiq aytdi;
Quruq gaplardan charchash: Lapinning ta’kidlashicha, Aleksandr har doim katta janglarga tayyor, biroq jiddiy niyatlar ijtimoiy tarmoqlar va matbuotdagi quruq bayonotlar bilan emas, balki aniq shartnoma va rasmiy takliflar bilan isbotlanishi lozim;
Noyabrdagi bahsga ishonchsizlik: Fyurining noyabr oyida ringga chiqish bo‘yicha ko‘rsatgan tashabbusi professional nuqtayi nazardan hech qanday rasmiy asosga ega emasligi ko‘rsatib o‘tildi.
«Usik Tayson uchun zaxira varianti emas. Aleksandr har doim katta chaqiruvlarga ochiq, ammo jiddiy niyatlar matbuotdagi shov-shuvli bayonotlar bilan emas, balki aniq takliflar bilan tasdiqlanishi kerak», — deya Lapinning so‘zlarini keltiradi mashhur Sky Sports nashri.
2024 yildagi ikki karra mag‘lubiyat va tarixga aylangan qarama-qarshilik
Fyurining Usik bilan yana bir bor to‘qnashish istagi uning avvalgi alamli mag‘lubiyatlari bilan izohlanadi:
Birinchi jang va mutlaq chempionlik: 2024 yilda bo‘lib o‘tgan dastlabki tarixiy jangda Usik Tayson ustidan hakamlar qarori bilan zafar quchib, og‘ir vazn toifasida 25 yil deganda ilk mutlaq jahon chempioniga aylangan edi;
Revanshdagi ustunlik: Ko‘p o‘tmay tashkil etilgan ikkinchi to‘qnashuvda ham ukrainalik bokschi britaniyalik raqibini ochkolar bo‘yicha yana mag‘lub etib, barcha kamarlarini muvaffaqiyatli himoya qilgandi;
Kamarlardan voz kechish: Joriy yilning yozida Aleksandr Usik sportdagi barcha cho‘qqilarni zabt etib bo‘lganini bildirib, o‘ziga tegishli bo‘lgan barcha chempionlik kamarlaridan ixtiyoriy ravishda voz kechdi.
2027 yilning bahoridagi yangi dahshatli to‘qnashuv
Ko‘pchilik boks ishqibozlarini qiziqtirgan eng katta masala — kamarlardan voz kechgan Usikning keyingi raqibi kim bo‘ladi va u ringga qachon qaytadi, degan savol edi. Eng muhim xulosa shundaki, Aleksandr Usik endi Fyuri bilan behuda vaqt yo‘qotmoqchi emas. Hozirda uning jamoasi amerikalik dahshatli nokautchi Deontey Uaylder bilan muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqmoqda. Ikki buyuk bokschining o‘zaro to‘qnashuvi kelasi yilning mart oyida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan bo‘lib, bu qarama-qarshilik og‘ir vazn tarixidagi yana bir unutilmas jang bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, Aleksandr Usikning Tayson Fyuriga uchinchi imkoniyatni bermasdan, Deontey Uaylderga qarshi jangni tanlagani to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Usik kelasi yil mart oyida Uaylderning dahshatli zarbalariga dosh berib, yana g‘alaba qozona oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim boks yangiligini yakkakurash muxlislariga ulashing!
…