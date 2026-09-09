Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildi

·64·Sport
Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildi

Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 1-turida Milanning «Inter» klubini 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan Madridning «Real» jamoasi bosh murabbiyi Joze Mourino bahs yakunlariga nisbatan o‘z bahosini berdi. Portugaliyalik mutaxassis tablodagi kichik farqqa qaramay, jamoasi ko‘rsatgan fantastik o‘yin, amalga oshirilgan puxta reja hamda boy berilgan ulkan imkoniyatlar haqida ochiq gapirdi. Uning fikricha, madridliklarning pressing bo‘yicha mashg‘ulotlarda sayqallangan taktik tizimi italiyaliklarning barcha rejalarini chippakka chiqargan. Xo‘sh, Mourino o‘z futbolchilaridan nima sababdan bu qadar mamnun, nega hisob yirik bo‘lishi mumkin edi va «qirollik klubi»ni navbatdagi turda qanday sinov kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Real»ning keyingi raqibi va bo‘lajak shiddatli qarama-qarshilikning aniq sanasi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Fantastik mehnat va boy berilgan yirik hisob: Mourino nimalardan mamnun?

«Qirollik klubi» ustozi o‘yindan keyingi bayonotida shogirdlarining og‘ir sharoitda namoyish etgan xarakterini yuqori baholadi:

  • «Og‘ir bahsdagi fantastik ish»: Mourino futbolchilar juda murakkab sharoitda haqiqiy jasorat ko‘rsatganini va bellashuv tomoshabinlar uchun aslo zerikarli kechmaganini alohida e’tirof etdi;

  • Yirik hisob imkoniyati: Murabbiyning ta’kidlashicha, «Real» birinchi bo‘limning so‘nggi daqiqalarigacha 3:0 hisobida oldinda borishi, o‘yin yakuniga qadar esa umumiy hisobni hatto 4:0 yoki 5:0 ko‘rinishiga keltirib qo‘yishi uchun yetarlicha imkoniyatlarga ega bo‘lgan;

  • Mashg‘ulotlarda sayqallangan sir: Bosh murabbiy jamoaning asosiy yutug‘i pressing tizimiga borib taqalishini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qaysi futbolchilarga qarshi, qayerda va qanday vaziyatda bosim o‘tkazish mashg‘ulotlarda batafsil va aniq ishlab chiqilgan.

«Futbolchilarimni maqtamoqchiman, chunki pressing — jamoa mashg‘ulotlarda doimiy ishlaydigan jihat. Biz pressing qilish uchun vaziyatlarni oldindan tanlaymiz, qanday, qayerda va qaysi futbolchilarga qarshi pressing qilishni aniq belgilab olamiz», — deya Mourinoning so‘zlarini Madrid Universal X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida e’lon qildi.

14 oktyabr kungi Rim sinovi

Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLni uch ochko bilan boshlab olgan «Real»ning navbatdagi safar uchrashuvi va undagi taktik yondashuvlardir. Eng muhim xulosa shundaki, Joze Mourinio shogirdlari turnirning ikkinchi turida ham oson bo‘lmagan sinovdan o‘tishadi. Madrid jamoasi navbatdagi bahsni safarda Italiyaning yana bir grandi sanalgan «Roma» klubiga qarshi o‘tkazadi. Murosasiz va shiddatli kechishi kutilayotgan ushbu markaziy qarama-qarshilik 14 oktyabr kuni bo‘lib o‘tishi rasman belgilangan.

Sizningcha, «Real» haqiqatan ham «Inter»ni 4:0 yoki 5:0 hisobida mag‘lub etishi mumkin edimi yoki italiyaliklar hisobning 2:1 bo‘lib qolishida munosib kurashdimi? Mourinoning aniq yo‘naltirilgan pressing uslubi 14 oktyabr kuni safarda sobiq jamoasi «Roma»ga qarshi ham o‘z natijasini beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini «Real» ishqibozlariga ulashing!

RealInterMourinoChempionlar ligiFutbolPressingYECHLMadrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiBugun, 10:06Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiZinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:36Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng