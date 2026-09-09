Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildi
Yevropa Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 1-turida Milanning «Inter» klubini 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan Madridning «Real» jamoasi bosh murabbiyi Joze Mourino bahs yakunlariga nisbatan o‘z bahosini berdi. Portugaliyalik mutaxassis tablodagi kichik farqqa qaramay, jamoasi ko‘rsatgan fantastik o‘yin, amalga oshirilgan puxta reja hamda boy berilgan ulkan imkoniyatlar haqida ochiq gapirdi. Uning fikricha, madridliklarning pressing bo‘yicha mashg‘ulotlarda sayqallangan taktik tizimi italiyaliklarning barcha rejalarini chippakka chiqargan. Xo‘sh, Mourino o‘z futbolchilaridan nima sababdan bu qadar mamnun, nega hisob yirik bo‘lishi mumkin edi va «qirollik klubi»ni navbatdagi turda qanday sinov kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — «Real»ning keyingi raqibi va bo‘lajak shiddatli qarama-qarshilikning aniq sanasi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Fantastik mehnat va boy berilgan yirik hisob: Mourino nimalardan mamnun?
«Qirollik klubi» ustozi o‘yindan keyingi bayonotida shogirdlarining og‘ir sharoitda namoyish etgan xarakterini yuqori baholadi:
«Og‘ir bahsdagi fantastik ish»: Mourino futbolchilar juda murakkab sharoitda haqiqiy jasorat ko‘rsatganini va bellashuv tomoshabinlar uchun aslo zerikarli kechmaganini alohida e’tirof etdi;
Yirik hisob imkoniyati: Murabbiyning ta’kidlashicha, «Real» birinchi bo‘limning so‘nggi daqiqalarigacha 3:0 hisobida oldinda borishi, o‘yin yakuniga qadar esa umumiy hisobni hatto 4:0 yoki 5:0 ko‘rinishiga keltirib qo‘yishi uchun yetarlicha imkoniyatlarga ega bo‘lgan;
Mashg‘ulotlarda sayqallangan sir: Bosh murabbiy jamoaning asosiy yutug‘i pressing tizimiga borib taqalishini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qaysi futbolchilarga qarshi, qayerda va qanday vaziyatda bosim o‘tkazish mashg‘ulotlarda batafsil va aniq ishlab chiqilgan.
«Futbolchilarimni maqtamoqchiman, chunki pressing — jamoa mashg‘ulotlarda doimiy ishlaydigan jihat. Biz pressing qilish uchun vaziyatlarni oldindan tanlaymiz, qanday, qayerda va qaysi futbolchilarga qarshi pressing qilishni aniq belgilab olamiz», — deya Mourinoning so‘zlarini Madrid Universal X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida e’lon qildi.
14 oktyabr kungi Rim sinovi
Ko‘pchilik futbol ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLni uch ochko bilan boshlab olgan «Real»ning navbatdagi safar uchrashuvi va undagi taktik yondashuvlardir. Eng muhim xulosa shundaki, Joze Mourinio shogirdlari turnirning ikkinchi turida ham oson bo‘lmagan sinovdan o‘tishadi. Madrid jamoasi navbatdagi bahsni safarda Italiyaning yana bir grandi sanalgan «Roma» klubiga qarshi o‘tkazadi. Murosasiz va shiddatli kechishi kutilayotgan ushbu markaziy qarama-qarshilik 14 oktyabr kuni bo‘lib o‘tishi rasman belgilangan.
Sizningcha, «Real» haqiqatan ham «Inter»ni 4:0 yoki 5:0 hisobida mag‘lub etishi mumkin edimi yoki italiyaliklar hisobning 2:1 bo‘lib qolishida munosib kurashdimi? Mourinoning aniq yo‘naltirilgan pressing uslubi 14 oktyabr kuni safarda sobiq jamoasi «Roma»ga qarshi ham o‘z natijasini beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol yangiligini «Real» ishqibozlariga ulashing!
…