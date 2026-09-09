Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdi

·45·Texno
Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining eng yangi va ilgʻor qurilmalaridan biri boʻlgan Mobile WiFi 6 Pro mobil routerini savdoga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi avlod portativ internet qurilmasi oʻzining kengaytirilgan funksionalligi hamda yuqori texnologik imkoniyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda va hozirda Xitoy bozorida uning dastlabki buyurtmalari qabul qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur gadjetning eng asosiy va eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu — oddiy jismoniy SIM-kartasiz ishlay olishidir. Qurilma korpusiga maʼlumotlarni uzatish uchun Huawei kompaniyasining maxsus, oʻrnatilgan SIM-kartasi singdirilgan boʻlib, bu foydalanuvchilarga qoʻshimcha qiyinchiliklarsiz mobil internetdan foydalanish imkonini beradi.

Kengaytirilgan imkoniyatlar va aloqa sifati

Foydalanuvchilar Huawei Smart Life ilovasi yordamida internet trafigining qoldigʻini qulay tarzda tekshirishlari hamda oʻzlariga qulay boʻlgan tarif paketlarini osongina faollashtirishlari mumkin. Bundan tashqari, xorijga sayohat qiluvchilar uchun Skyroam xizmati bilan integratsiya qilingani alohida qulaylik yaratadi.

Kompaniya bayonotiga koʻra, xorijiy davlatlarga borgan vaqtda mahalliy uyali aloqa tarmogʻiga anʼanaviy SIM-kartani almashtirmasdan turib, tezkor ulanish imkoniyati taʼminlanadi. Router Huawei tomonidan ishlab chiqilgan yuqori tezlikdagi 5A tarmogʻini hamda uchta tashuvchining agregatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik tavsiflar va ekran

Qurilmaning barqaror va sifatli signal qabul qilishini taʼminlash maqsadida toʻqqizta yoʻnalishsiz antenna oʻrnatilgan boʻlib, ular bir tekisda doiraviy qamrovni kafolatlaydi. Ulangan qurilmalarga internet Wi-Fi 6+ texnologiyasi orqali tarqatiladi va ikkala diapazondagi umumiy maksimal tezlik sekundiga 3570 Mbit ga yetishi mumkin.

Routerning old panelida ixcham 1,75 dyuymli AMOLED sensorli ekran joylashgan. Ushbu displey orqali ulanish holati, qolgan trafik hajmi va boshqa muhim koʻrsatkichlarni bevosita kuzatib borish mumkin, bu esa asosiy parametrlarni tekshirish uchun har safar smartfondan foydalanish zaruriyatini yoʻq qiladi.

Atigi 12 millimetr qalinlikka ega boʻlgan yupqa korpusda quvvati 7000 mA·ch boʻlgan ulkan akkumulyator joylashtirilgan. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, batareyaning toʻliq quvvati 12 soat davomida uzluksiz avtonom ishlash uchun yetarli boʻlib, Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi 1549 yuan yoki taxminan 230 AQSh dollarini tashkil etadi.

HuaweiMobile WiFi 6 ProRouterWi-Fi 6Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiNASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 03:26OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiOpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiBugun, 00:16Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaApple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaKecha, 22:59Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaKecha, 22:29Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiKecha, 19:21Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi