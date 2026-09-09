Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdi
Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining eng yangi va ilgʻor qurilmalaridan biri boʻlgan Mobile WiFi 6 Pro mobil routerini savdoga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi avlod portativ internet qurilmasi oʻzining kengaytirilgan funksionalligi hamda yuqori texnologik imkoniyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda va hozirda Xitoy bozorida uning dastlabki buyurtmalari qabul qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur gadjetning eng asosiy va eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu — oddiy jismoniy SIM-kartasiz ishlay olishidir. Qurilma korpusiga maʼlumotlarni uzatish uchun Huawei kompaniyasining maxsus, oʻrnatilgan SIM-kartasi singdirilgan boʻlib, bu foydalanuvchilarga qoʻshimcha qiyinchiliklarsiz mobil internetdan foydalanish imkonini beradi.
Kengaytirilgan imkoniyatlar va aloqa sifatiFoydalanuvchilar Huawei Smart Life ilovasi yordamida internet trafigining qoldigʻini qulay tarzda tekshirishlari hamda oʻzlariga qulay boʻlgan tarif paketlarini osongina faollashtirishlari mumkin. Bundan tashqari, xorijga sayohat qiluvchilar uchun Skyroam xizmati bilan integratsiya qilingani alohida qulaylik yaratadi.
Kompaniya bayonotiga koʻra, xorijiy davlatlarga borgan vaqtda mahalliy uyali aloqa tarmogʻiga anʼanaviy SIM-kartani almashtirmasdan turib, tezkor ulanish imkoniyati taʼminlanadi. Router Huawei tomonidan ishlab chiqilgan yuqori tezlikdagi 5A tarmogʻini hamda uchta tashuvchining agregatsiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik tavsiflar va ekranQurilmaning barqaror va sifatli signal qabul qilishini taʼminlash maqsadida toʻqqizta yoʻnalishsiz antenna oʻrnatilgan boʻlib, ular bir tekisda doiraviy qamrovni kafolatlaydi. Ulangan qurilmalarga internet Wi-Fi 6+ texnologiyasi orqali tarqatiladi va ikkala diapazondagi umumiy maksimal tezlik sekundiga 3570 Mbit ga yetishi mumkin.
Routerning old panelida ixcham 1,75 dyuymli AMOLED sensorli ekran joylashgan. Ushbu displey orqali ulanish holati, qolgan trafik hajmi va boshqa muhim koʻrsatkichlarni bevosita kuzatib borish mumkin, bu esa asosiy parametrlarni tekshirish uchun har safar smartfondan foydalanish zaruriyatini yoʻq qiladi.
Atigi 12 millimetr qalinlikka ega boʻlgan yupqa korpusda quvvati 7000 mA·ch boʻlgan ulkan akkumulyator joylashtirilgan. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotlariga koʻra, batareyaning toʻliq quvvati 12 soat davomida uzluksiz avtonom ishlash uchun yetarli boʻlib, Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi 1549 yuan yoki taxminan 230 AQSh dollarini tashkil etadi.
…