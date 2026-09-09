Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadi

·7·Sport
Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadi

Manchester Siti jamoasi Chempionlar ligasining umumiy bosqich dastlabki turida safarda Portu ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. Dragao stadionida kechgan uchrashuvda inglizlar klubi oʻyin davomida ustunlik namoyish etdi va ikkinchi boʻlimda urilgan ikkita gol evaziga uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat jamoaning yevrokuboklardagi yurishini ajoyib tarzda boshlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, uchrashuv qahramoniga aylangan Erling Xoland ikkinchi boʻlimda dubl qayd etib, raqib qarshiligini sindirdi. Oʻyindan keyin yarim himoyachi Enso Fernandes norvegiyalik hujumchining oʻyinini yuqori baholab, uning maydondagi harakatlarini alohida eʼtirof etdi. Argentinalik futbolchi yangi jamoadoshi bilan maydonda tezda til topishib ulgurganini taʼkidladi.

Enso Fernandes va Erling Xoland tandemining ilk muvaffaqiyati

Ikkinchi boʻlim boshida, aniqrogʻi 47-daqiqada Enso Fernandesning uzatmasidan keyin Erling Xoland hisobni ochdi. Oʻyindan soʻng matbuotga intervyu bergan argentinalik yarim himoyachi oʻzining jamoadoshi haqida qiziqarli fikrlarni bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik hujumchi chinakam hayvon va yirtqich kabi oʻynaydi.

"Erling Xoland — hayvon. U asl vaxshiy, shuning uchun u maydonda boʻlgan har bir daqiqada men uni qidiraman va umid qilamanki, unga yana koʻplab golli uzatmalar beraman. Gap faqat uning futbolchi sifatidagi mahoratida emas, u ajoyib inson hamdir", — dedi Enso Fernandes.

Enso Maresca va jamoadagi muhit

Enso Fernandes Manchester Siti safariga tezda moslashgani uchun jamoadoshlari va muxlislarga minnatdorlik bildirdi. Uning taʼkidlashicha, klubdagi barcha insonlar uni iliq kutib olgan va yangi jamoaga moslashish jarayoni silliq kechgan. Shuningdek, futbolchi bosh murabbiy Enzo Marescaga ham oʻz minnatdorchiligini izhor etdi.

Fernandes murabbiy bilan avval Chelsi safida birga ishlagani va uning xarakterini yaxshi bilishini esga oldi. Oʻyinchi murabbiy uning transferi uchun barcha ishni qilganini taʼkidlab, har bir mashgʻulot va oʻyinda 100 foiz harakat qilib, bu ishonchni oqlashini aytdi.

Portu ustidan qozonilgan ushbu gʻalaba Enso Maresca shogirdlari uchun navbatdagi sinovlar oldidan ajoyib zamin yaratdi. Endi Manchester Siti eʼtiborini Angliya Premer-ligasiga qaratadi va dam olish kunlari shaharlararo derbida Manchester Yunayted jamoasiga qarshi bahs olib boradi.

Enso FernandesErling XolandManchester SitiChempionlar ligasiEnzo Maresca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiZinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:36Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiBugun, 09:19Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Bugun, 09:03Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Bugun, 08:56Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Bugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng