Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadi
Manchester Siti jamoasi Chempionlar ligasining umumiy bosqich dastlabki turida safarda Portu ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalaba qozondi. Dragao stadionida kechgan uchrashuvda inglizlar klubi oʻyin davomida ustunlik namoyish etdi va ikkinchi boʻlimda urilgan ikkita gol evaziga uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat jamoaning yevrokuboklardagi yurishini ajoyib tarzda boshlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, uchrashuv qahramoniga aylangan Erling Xoland ikkinchi boʻlimda dubl qayd etib, raqib qarshiligini sindirdi. Oʻyindan keyin yarim himoyachi Enso Fernandes norvegiyalik hujumchining oʻyinini yuqori baholab, uning maydondagi harakatlarini alohida eʼtirof etdi. Argentinalik futbolchi yangi jamoadoshi bilan maydonda tezda til topishib ulgurganini taʼkidladi.
Enso Fernandes va Erling Xoland tandemining ilk muvaffaqiyatiIkkinchi boʻlim boshida, aniqrogʻi 47-daqiqada Enso Fernandesning uzatmasidan keyin Erling Xoland hisobni ochdi. Oʻyindan soʻng matbuotga intervyu bergan argentinalik yarim himoyachi oʻzining jamoadoshi haqida qiziqarli fikrlarni bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, norvegiyalik hujumchi chinakam hayvon va yirtqich kabi oʻynaydi.
"Erling Xoland — hayvon. U asl vaxshiy, shuning uchun u maydonda boʻlgan har bir daqiqada men uni qidiraman va umid qilamanki, unga yana koʻplab golli uzatmalar beraman. Gap faqat uning futbolchi sifatidagi mahoratida emas, u ajoyib inson hamdir", — dedi Enso Fernandes.
Enso Maresca va jamoadagi muhitEnso Fernandes Manchester Siti safariga tezda moslashgani uchun jamoadoshlari va muxlislarga minnatdorlik bildirdi. Uning taʼkidlashicha, klubdagi barcha insonlar uni iliq kutib olgan va yangi jamoaga moslashish jarayoni silliq kechgan. Shuningdek, futbolchi bosh murabbiy Enzo Marescaga ham oʻz minnatdorchiligini izhor etdi.
Fernandes murabbiy bilan avval Chelsi safida birga ishlagani va uning xarakterini yaxshi bilishini esga oldi. Oʻyinchi murabbiy uning transferi uchun barcha ishni qilganini taʼkidlab, har bir mashgʻulot va oʻyinda 100 foiz harakat qilib, bu ishonchni oqlashini aytdi.
Portu ustidan qozonilgan ushbu gʻalaba Enso Maresca shogirdlari uchun navbatdagi sinovlar oldidan ajoyib zamin yaratdi. Endi Manchester Siti eʼtiborini Angliya Premer-ligasiga qaratadi va dam olish kunlari shaharlararo derbida Manchester Yunayted jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
…