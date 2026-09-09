Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqda

·23·Sport
Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqda

Inter Mayami hujumchisi Lionel Messi Ispaniya ikkinchi divizionida ishtirok etuvchi CD Eldense klubini to'liq sotib olish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik yulduz kelgusida Kataloniyaga qaytishni rejalashtirgan holda o'zining biznes imperiyasini kengaytirib, ushbu sport loyihasini amalga oshirishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashrining ma'lumotlariga ko'ra, tajribali futbolchi barcha tekshiruv jarayonlari yakunlangach, uchinchi shaxslarning ishtirokisiz klub aksiyalarining 100 foizini o'z qo'liga kiritadi. Hozirda ushbu yirik bitim Ispaniya Oliy sport kengashining rasmiy tasdiqlashini kutmoqda.

Klub boshqaruvidagi o'zgarishlar va raqobat

Alikante provinsiyasida joylashgan mazkur jamoa shu paytgacha tadbirkor Xuan Karlos Truxilyo boshchiligidagi xalqaro investitsiya guruhi tasarrufida edi. Bungacha argentinalik investor Rikardo Pini 12 million yevro miqdorida taklif bilan chiqqan bo'lsa-da, Lionel Messining kutilmagan aralashuvi vaziyatni tubdan o'zgartirib yubordi.

Ushbu strategik qadam Messi oilasining sportdagi aktivlarini yanada kengaytirmoqda. Xususan, joriy yil boshida ular Ispaniyaning beshinchi divizioni vakili bo'lgan UE Kornelya klubini ham sotib olgan edilar. Shuningdek, Lionel o'ning yaqin do'sti Luis Suares bilan birgalikda Uruguining Deportivo LSM klubini ham qo'lga kiritgan.

Maydondagi qiyinchiliklar va yangi umidlar

Biroq, maydondagi ishlar hozircha jamoa uchun ko'ngildagidek emas. CD Eldense mavsumning dastlabki to'rt turida atigi ikki ochko jamg'argach, bosh murabbiy Klaudio Barragan iste'foga chiqarildi. Klub rahbariyati Segunda divizionidagi muvaffaqiyatsizliklarning oldini olish uchun zudlik bilan yangi mutaxassisni topishga majbur.

Lionel Messining aksiyador sifatida jamoaga kelishi klub uchun moliyaviy barqarorlik va strategik aniqlikni ta'minlashi kutilmoqda. Bu esa Elda shahri jamoasining kelgusidagi faoliyatida tub burilish yasashi mumkin.

Lionel MessiCD EldenseInter MayamiIspaniya futboliSegunda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiZinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:36Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiBugun, 09:19Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Bugun, 09:03Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Sindarov Anandni yana tiz cho‘ktirdi: endi hal qiluvchi duel...Bugun, 08:56Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Bugun, 08:30Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alabadan nega norozi bo‘ldi?Bugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng