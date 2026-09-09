Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqda
Inter Mayami hujumchisi Lionel Messi Ispaniya ikkinchi divizionida ishtirok etuvchi CD Eldense klubini to'liq sotib olish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik yulduz kelgusida Kataloniyaga qaytishni rejalashtirgan holda o'zining biznes imperiyasini kengaytirib, ushbu sport loyihasini amalga oshirishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashrining ma'lumotlariga ko'ra, tajribali futbolchi barcha tekshiruv jarayonlari yakunlangach, uchinchi shaxslarning ishtirokisiz klub aksiyalarining 100 foizini o'z qo'liga kiritadi. Hozirda ushbu yirik bitim Ispaniya Oliy sport kengashining rasmiy tasdiqlashini kutmoqda.
Klub boshqaruvidagi o'zgarishlar va raqobatAlikante provinsiyasida joylashgan mazkur jamoa shu paytgacha tadbirkor Xuan Karlos Truxilyo boshchiligidagi xalqaro investitsiya guruhi tasarrufida edi. Bungacha argentinalik investor Rikardo Pini 12 million yevro miqdorida taklif bilan chiqqan bo'lsa-da, Lionel Messining kutilmagan aralashuvi vaziyatni tubdan o'zgartirib yubordi.
Ushbu strategik qadam Messi oilasining sportdagi aktivlarini yanada kengaytirmoqda. Xususan, joriy yil boshida ular Ispaniyaning beshinchi divizioni vakili bo'lgan UE Kornelya klubini ham sotib olgan edilar. Shuningdek, Lionel o'ning yaqin do'sti Luis Suares bilan birgalikda Uruguining Deportivo LSM klubini ham qo'lga kiritgan.
Maydondagi qiyinchiliklar va yangi umidlarBiroq, maydondagi ishlar hozircha jamoa uchun ko'ngildagidek emas. CD Eldense mavsumning dastlabki to'rt turida atigi ikki ochko jamg'argach, bosh murabbiy Klaudio Barragan iste'foga chiqarildi. Klub rahbariyati Segunda divizionidagi muvaffaqiyatsizliklarning oldini olish uchun zudlik bilan yangi mutaxassisni topishga majbur.
Lionel Messining aksiyador sifatida jamoaga kelishi klub uchun moliyaviy barqarorlik va strategik aniqlikni ta'minlashi kutilmoqda. Bu esa Elda shahri jamoasining kelgusidagi faoliyatida tub burilish yasashi mumkin.
…