Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladi

·34·Sport
Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladi

Madridning Real klubi afsonasi Zinedin Zidan Lionel Messining 2026-yilgi Oltin toʻp mukofoti uchun kurashdagi imkoniyatlarini yuqori baholab, faxriy hujumchining oʻyiniga yuqori baho berdi. uning fikricha, argentinalik yulduz hamon oʻz mavqeini saqlab qolgan va boshqalardan ustun turibdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, fransuz murabbiyi futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi borasidagi barcha bahslarga yakun yasash vaqti kelganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 39 yoshli Lionel Messi 2025–2026-yilgi mavsum davomida ham klub, ham terma jamoa safida ajoyib natijalarga erishdi. U oʻtkazilgan 49 ta uchrashuvda 45 ta gol urib, 30 ta golli uzatmani amalga oshirdi hamda Inter Mayami jamoasiga MLS chempionligini olib keldi. Shuningdek, u Argentina milliy jamoasi safida jahon chempionati finaliga qadar yetib borib, 8 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.

Uzoq yillik barqarorlik va Zidanning eʼtirofi

Zinedin Zidan professional faoliyatning soʻnggi yillarida ham yuqori saviyani saqlab qolish qanchalik qiyin ekanini koʻpchilik tushunib yetmasligini qayd etdi. U Messining ushbu yutuqlari va uzoq yillik barqarorligi boshqa daʼvogarlarnikiga nisbatan salmoqliroq ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Zidan oʻzining intervyusida bu boradagi fikrlarini quyidagicha izohladi: "Men Messiga yuz marta ovoz bergan boʻlardim. Odamlar 39 yoshda ham dunyoning eng yaxshi oʻyinchilari safida qolish qanchalik qiyin ekanini toʻla anglab yetishmayapti, deb oʻylayman".

Fransiyalik sobiq futbolchi va murabbiy argentinalik hujumchining navbatdagi nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishiga shubha qilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol olamida GOAT (barcha zamonlarning eng buyuk oʻyinchisi) maqomi borasida hamon ikkalanib yurganlar haqiqiy futbol muhitiga mos kelmaydi.

Tarixiy taqdirlash marosimi

Eslatib oʻtamiz, 2026-yilgi Oltin toʻp sovrindorining nomi 26-oktabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tantanali marosimda rasman eʼlon qilinadi. Ushbu nufuzli 70-yubiley taqdirlash marosimi oʻz tarixida ilk bor Parij shahridan tashqarida oʻtkazilishi bilan ham ahamiyatlidir.

Hozirda butun futbol jamoatchiligi Lionel Messining ichki chempionatdagi va xalqaro maydondagi yorqin oʻyinlari unga navbatdagi oltin toʻpni olib kelish-kelmasligini katta qiziqish bilan kutmoqda.

Lionel MessiZinedin ZidanOltin topInter MayamiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiBugun, 10:06Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiBugun, 09:19Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Fyurining navbatdagi nayrangi ish bermadi: Usikning jamoasi taklifni keskin rad etdi!Bugun, 09:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng