Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladi
Madridning Real klubi afsonasi Zinedin Zidan Lionel Messining 2026-yilgi Oltin toʻp mukofoti uchun kurashdagi imkoniyatlarini yuqori baholab, faxriy hujumchining oʻyiniga yuqori baho berdi. uning fikricha, argentinalik yulduz hamon oʻz mavqeini saqlab qolgan va boshqalardan ustun turibdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, fransuz murabbiyi futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi borasidagi barcha bahslarga yakun yasash vaqti kelganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, 39 yoshli Lionel Messi 2025–2026-yilgi mavsum davomida ham klub, ham terma jamoa safida ajoyib natijalarga erishdi. U oʻtkazilgan 49 ta uchrashuvda 45 ta gol urib, 30 ta golli uzatmani amalga oshirdi hamda Inter Mayami jamoasiga MLS chempionligini olib keldi. Shuningdek, u Argentina milliy jamoasi safida jahon chempionati finaliga qadar yetib borib, 8 ta gol kiritishga muvaffaq boʻldi.
Uzoq yillik barqarorlik va Zidanning eʼtirofiZinedin Zidan professional faoliyatning soʻnggi yillarida ham yuqori saviyani saqlab qolish qanchalik qiyin ekanini koʻpchilik tushunib yetmasligini qayd etdi. U Messining ushbu yutuqlari va uzoq yillik barqarorligi boshqa daʼvogarlarnikiga nisbatan salmoqliroq ekanini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Zidan oʻzining intervyusida bu boradagi fikrlarini quyidagicha izohladi: "Men Messiga yuz marta ovoz bergan boʻlardim. Odamlar 39 yoshda ham dunyoning eng yaxshi oʻyinchilari safida qolish qanchalik qiyin ekanini toʻla anglab yetishmayapti, deb oʻylayman".
Fransiyalik sobiq futbolchi va murabbiy argentinalik hujumchining navbatdagi nufuzli sovrinni qoʻlga kiritishiga shubha qilmasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol olamida GOAT (barcha zamonlarning eng buyuk oʻyinchisi) maqomi borasida hamon ikkalanib yurganlar haqiqiy futbol muhitiga mos kelmaydi.
Tarixiy taqdirlash marosimiEslatib oʻtamiz, 2026-yilgi Oltin toʻp sovrindorining nomi 26-oktabr kuni Londonda boʻlib oʻtadigan tantanali marosimda rasman eʼlon qilinadi. Ushbu nufuzli 70-yubiley taqdirlash marosimi oʻz tarixida ilk bor Parij shahridan tashqarida oʻtkazilishi bilan ham ahamiyatlidir.
Hozirda butun futbol jamoatchiligi Lionel Messining ichki chempionatdagi va xalqaro maydondagi yorqin oʻyinlari unga navbatdagi oltin toʻpni olib kelish-kelmasligini katta qiziqish bilan kutmoqda.
…